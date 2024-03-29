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Девятый фигурант дела о теракте в "Крокусе" частично признал вину

Девятый фигурант дела о теракте в "Крокусе" частично признал вину - 29.03.2024, ПРАЙМ

Девятый фигурант дела о теракте в "Крокусе" частично признал вину

Девятый фигурант дела о теракте в "Крокус сити холле" Назримад Лутфуллои, арестованный 29 марта Басманным судом Москвы, частично признал вину. Об этом сообщила... | 29.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-29T17:55+0300

2024-03-29T17:55+0300

2024-03-29T17:55+0300

происшествия

крокус сити холл

расследование

арест

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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Девятый фигурант дела о теракте в "Крокус сити холле" Назримад Лутфуллои, арестованный 29 марта Басманным судом Москвы, частично признал вину. Об этом сообщила РИА Новости его адвокат Маргарита Хорева. "Частично признает", — сказала она, не раскрывая подробностей. Басманный суд арестовал Лутфуллои до 22 мая. Согласно информации суда, уроженцу Таджикистана Лутфуллои сейчас 24 года. В Москве он проживал в хостеле неподалеку от станции метро "Щелковская". Ранее он задерживался полицейскими 23 марта у "Крокус сити холла", так как в ответ на просьбу предъявить документы Лутфуллои начал "выражаться грубой нецензурной бранью, вести себя вызывающе, дерзко". На требования прекратить противоправные действия Лутфуллои не реагировал. Двадцать пятого марта Преображенский суд Москвы арестовал его на 15 суток за мелкое хулиганство. В пятницу его арестовал Басманный суд Москвы. Ему предъявили обвинение по п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (теракт).Басманный суд Москвы в течение недели арестовал восемь фигурантов дела. Всем им было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Данная норма предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы. 29 марта следствие подало ходатайство об аресте девятого фигуранта дела 0151 Назримада Лутфуллои. Как заявляли в пресс-службе Басманного суда, следствие просило избрать меру пресечения в виде заключения под стражу. В тот же день суд арестовал Лутфуллои. 22 марта в красногорском концертном зале "Крокус сити холл" произошел теракт. Четверо мужчин ворвались в зал, расстреливали людей и бросали дымовые шашки, затем скрылись с места трагедии. Позднее президенту России Владимиру Путину доложили, что всех исполнителей теракта удалось задержать.МЧС России со ссылкой на данные Минздрава РФ сообщило, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Глава ведомства Михаил Мурашко 29 марта сообщил, что еще один человек скончался в больнице. Таким образом, теракт унес жизни 144 человек.Список погибших опубликован на сайте ведомства, и информация корректируется по данным судебно-медицинской экспертизы.

https://1prime.ru/20240329/vinovnyy-846869644.html

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крокус сити холл, расследование, арест