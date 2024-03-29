Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Девятый фигурант дела о теракте в "Крокусе" частично признал вину - 29.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20240329/priznanie-846872657.html
Девятый фигурант дела о теракте в "Крокусе" частично признал вину
Девятый фигурант дела о теракте в "Крокусе" частично признал вину - 29.03.2024, ПРАЙМ
Девятый фигурант дела о теракте в "Крокусе" частично признал вину
Девятый фигурант дела о теракте в "Крокус сити холле" Назримад Лутфуллои, арестованный 29 марта Басманным судом Москвы, частично признал вину. Об этом сообщила... | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T17:55+0300
2024-03-29T17:55+0300
происшествия
крокус сити холл
расследование
арест
https://cdnn.1prime.ru/img/77109/23/771092395_0:113:1501:957_1920x0_80_0_0_12914282b54161690dcbdce53ce976a4.jpg
МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Девятый фигурант дела о теракте в "Крокус сити холле" Назримад Лутфуллои, арестованный 29 марта Басманным судом Москвы, частично признал вину. Об этом сообщила РИА Новости его адвокат Маргарита Хорева. "Частично признает", — сказала она, не раскрывая подробностей. Басманный суд арестовал Лутфуллои до 22 мая. Согласно информации суда, уроженцу Таджикистана Лутфуллои сейчас 24 года. В Москве он проживал в хостеле неподалеку от станции метро "Щелковская". Ранее он задерживался полицейскими 23 марта у "Крокус сити холла", так как в ответ на просьбу предъявить документы Лутфуллои начал "выражаться грубой нецензурной бранью, вести себя вызывающе, дерзко". На требования прекратить противоправные действия Лутфуллои не реагировал. Двадцать пятого марта Преображенский суд Москвы арестовал его на 15 суток за мелкое хулиганство. В пятницу его арестовал Басманный суд Москвы. Ему предъявили обвинение по п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (теракт).Басманный суд Москвы в течение недели арестовал восемь фигурантов дела. Всем им было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Данная норма предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы. 29 марта следствие подало ходатайство об аресте девятого фигуранта дела 0151 Назримада Лутфуллои. Как заявляли в пресс-службе Басманного суда, следствие просило избрать меру пресечения в виде заключения под стражу. В тот же день суд арестовал Лутфуллои. 22 марта в красногорском концертном зале "Крокус сити холл" произошел теракт. Четверо мужчин ворвались в зал, расстреливали людей и бросали дымовые шашки, затем скрылись с места трагедии. Позднее президенту России Владимиру Путину доложили, что всех исполнителей теракта удалось задержать.МЧС России со ссылкой на данные Минздрава РФ сообщило, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Глава ведомства Михаил Мурашко 29 марта сообщил, что еще один человек скончался в больнице. Таким образом, теракт унес жизни 144 человек.Список погибших опубликован на сайте ведомства, и информация корректируется по данным судебно-медицинской экспертизы.
https://1prime.ru/20240329/vinovnyy-846869644.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77109/23/771092395_36:0:1463:1070_1920x0_80_0_0_e8ac27975cb515da3f83dd1701231448.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
крокус сити холл, расследование, арест
Происшествия, Крокус сити холл, расследование, арест
17:55 29.03.2024
 
Девятый фигурант дела о теракте в "Крокусе" частично признал вину

Адвокат Хорева: фигурант дела о теракте в "Крокусе" Лутфуллои частично признал свою вину

© fotolia.com / Sebastian Duda%Суд
%Суд - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2024
© fotolia.com / Sebastian Duda
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Девятый фигурант дела о теракте в "Крокус сити холле" Назримад Лутфуллои, арестованный 29 марта Басманным судом Москвы, частично признал вину. Об этом сообщила РИА Новости его адвокат Маргарита Хорева.
"Частично признает", — сказала она, не раскрывая подробностей.
Басманный суд арестовал Лутфуллои до 22 мая.
Согласно информации суда, уроженцу Таджикистана Лутфуллои сейчас 24 года. В Москве он проживал в хостеле неподалеку от станции метро "Щелковская". Ранее он задерживался полицейскими 23 марта у "Крокус сити холла", так как в ответ на просьбу предъявить документы Лутфуллои начал "выражаться грубой нецензурной бранью, вести себя вызывающе, дерзко". На требования прекратить противоправные действия Лутфуллои не реагировал. Двадцать пятого марта Преображенский суд Москвы арестовал его на 15 суток за мелкое хулиганство. В пятницу его арестовал Басманный суд Москвы. Ему предъявили обвинение по п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (теракт).
Басманный суд Москвы в течение недели арестовал восемь фигурантов дела. Всем им было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Данная норма предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.
Стрельба в Крокус Сити Холле - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2024
Теракт в "Крокусе" спланировала и оплатила Украина, заявили в Нидерландах
17:13
29 марта следствие подало ходатайство об аресте девятого фигуранта дела 0151 Назримада Лутфуллои. Как заявляли в пресс-службе Басманного суда, следствие просило избрать меру пресечения в виде заключения под стражу. В тот же день суд арестовал Лутфуллои.
22 марта в красногорском концертном зале "Крокус сити холл" произошел теракт. Четверо мужчин ворвались в зал, расстреливали людей и бросали дымовые шашки, затем скрылись с места трагедии. Позднее президенту России Владимиру Путину доложили, что всех исполнителей теракта удалось задержать.
МЧС России со ссылкой на данные Минздрава РФ сообщило, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Глава ведомства Михаил Мурашко 29 марта сообщил, что еще один человек скончался в больнице. Таким образом, теракт унес жизни 144 человек.
Список погибших опубликован на сайте ведомства, и информация корректируется по данным судебно-медицинской экспертизы.
 
ПроисшествияКрокус сити холлрасследованиеарест
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала