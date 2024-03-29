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Пошлина на экспорт российской пшеницы вырастет с 3 апреля
Пошлина на экспорт российской пшеницы вырастет с 3 апреля - 29.03.2024, ПРАЙМ
Пошлина на экспорт российской пшеницы вырастет с 3 апреля
Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 3 по 9 апреля составит 3322,8 рубля за тонну, на вывоз ячменя – 1002,3 рубля, а пошлина на вывоз кукурузы -... | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T13:41+0300
2024-03-29T13:41+0300
2024-03-29T13:41+0300
пшеница
россия
пошлина на экспорт пшеницы
минсельхоз
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 3 по 9 апреля составит 3322,8 рубля за тонну, на вывоз ячменя – 1002,3 рубля, а пошлина на вывоз кукурузы - 69,9 рубля за тонну, следует из данных Минсельхоза. Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 235,1 доллара за тонну, на ячмень - 187,1 доллара, на кукурузу - при цене 172,7 доллара за тонну. Пошлина на экспорт пшеницы из России, действующая с 27 марта по 2 апреля, составляет 3298,6 рубля за тонну, на вывоз ячменя – 573,3 рубля, пошлина на вывоз кукурузы – нулевая. В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.
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пшеница, россия, пошлина на экспорт пшеницы, минсельхоз
Пшеница, РОССИЯ, пошлина на экспорт пшеницы, Минсельхоз
Пошлина на экспорт российской пшеницы вырастет с 3 апреля
Минсельхоз: пошлина на экспорт пшеницы вырастет до 3322,8 рубля за тонну с 3 апреля
МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 3 по 9 апреля составит 3322,8 рубля за тонну, на вывоз ячменя – 1002,3 рубля, а пошлина на вывоз кукурузы - 69,9 рубля за тонну, следует из данных Минсельхоза.
Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 235,1 доллара за тонну, на ячмень - 187,1 доллара, на кукурузу - при цене 172,7 доллара за тонну.
Пошлина на экспорт пшеницы из России, действующая с 27 марта по 2 апреля, составляет 3298,6 рубля за тонну, на вывоз ячменя – 573,3 рубля, пошлина на вывоз кукурузы – нулевая.
В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.
Запад впал в очередную зависимость. Русских ему не победить