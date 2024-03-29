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Отношения с соседями имеют ключевое значение для России, заявил Путин
Отношения с соседями имеют ключевое значение для России, заявил Путин - 29.03.2024, ПРАЙМ
Отношения с соседями имеют ключевое значение для России, заявил Путин
Отношения России с ближайшими партнерами, друзьями и соседями имеют ключевое значение для страны. Об этом сообщил президент Владимир Путин в ходе совещания с... | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T13:50+0300
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Отношения России с ближайшими партнерами, друзьями и соседями имеют ключевое значение для страны. Об этом сообщил президент Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами российского Совета безопасности."Выстраивая отношения с нашими партнерами на международной арене, мы всегда с вами говорим о том, что наибольшее значение для нас имеют отношения с нашими ближайшими партнерами, с нашими друзьями, с нашими соседями", - заявил глава государства.Путин также подчеркнул, что Россия постоянно наращивает уровень торгово-экономических и политических связей со странами-соседями.Кроме того, российский лидер заметил, что контакты с ближайшими партнерами должны строиться на основе учета взаимных интересов и уважения друг к другу. Россия всегда ставит первоочередными отношения с ближайшими партнерами, подчеркнул он.Глава государства высоко оценил развитие дипломатических отношений и сотрудничества России с соседними странами. Путин заключил, что страна готова учитывать интересы других стран и взаимно выигрышные сотрудничества.
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LIVE: Путин на встрече с членами Совета Безопасности
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Политика, РОССИЯ, Владимир Путин, Новости, Совбез РФ
Отношения с соседями имеют ключевое значение для России, заявил Путин
Путин: наибольшее значение для России имеют отношения с ближайшими партнерам и соседями
МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Отношения России с ближайшими партнерами, друзьями и соседями имеют ключевое значение для страны. Об этом сообщил президент Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами российского Совета безопасности.
"Выстраивая отношения с нашими партнерами на международной арене, мы всегда с вами говорим о том, что наибольшее значение для нас имеют отношения с нашими ближайшими партнерами, с нашими друзьями, с нашими соседями", - заявил глава государства.
Путин также подчеркнул, что Россия постоянно наращивает уровень торгово-экономических и политических связей со странами-соседями.
Кроме того, российский лидер заметил, что контакты с ближайшими партнерами должны строиться на основе учета взаимных интересов и уважения друг к другу. Россия всегда ставит первоочередными отношения с ближайшими партнерами, подчеркнул он.
Глава государства высоко оценил развитие дипломатических отношений и сотрудничества России с соседними странами. Путин заключил, что страна готова учитывать интересы других стран и взаимно выигрышные сотрудничества.
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