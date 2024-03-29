https://1prime.ru/20240329/putin-846850543.html

Отношения с соседями имеют ключевое значение для России, заявил Путин

Отношения с соседями имеют ключевое значение для России, заявил Путин - 29.03.2024, ПРАЙМ

Отношения с соседями имеют ключевое значение для России, заявил Путин

Отношения России с ближайшими партнерами, друзьями и соседями имеют ключевое значение для страны. Об этом сообщил президент Владимир Путин в ходе совещания с... | 29.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-29T13:50+0300

2024-03-29T13:50+0300

2024-03-29T13:54+0300

политика

россия

владимир путин

новости

совбез рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1d/846849642_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_512c8d4a3cc2fb35519c652089544849.jpg

МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Отношения России с ближайшими партнерами, друзьями и соседями имеют ключевое значение для страны. Об этом сообщил президент Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами российского Совета безопасности."Выстраивая отношения с нашими партнерами на международной арене, мы всегда с вами говорим о том, что наибольшее значение для нас имеют отношения с нашими ближайшими партнерами, с нашими друзьями, с нашими соседями", - заявил глава государства.Путин также подчеркнул, что Россия постоянно наращивает уровень торгово-экономических и политических связей со странами-соседями.Кроме того, российский лидер заметил, что контакты с ближайшими партнерами должны строиться на основе учета взаимных интересов и уважения друг к другу. Россия всегда ставит первоочередными отношения с ближайшими партнерами, подчеркнул он.Глава государства высоко оценил развитие дипломатических отношений и сотрудничества России с соседними странами. Путин заключил, что страна готова учитывать интересы других стран и взаимно выигрышные сотрудничества.

https://1prime.ru/20240328/turizm-846828945.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

LIVE: Путин на встрече с членами Совета Безопасности LIVE: Путин на встрече с членами Совета Безопасности 2024-03-29T13:50+0300 true PT0M59S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, новости, совбез рф