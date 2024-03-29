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Сбой с наблюдается в мобильном приложении Райффайзенбанка

Сбой с наблюдается в мобильном приложении Райффайзенбанка - 29.03.2024, ПРАЙМ

Сбой с наблюдается в мобильном приложении Райффайзенбанка

Переводы средств в мобильном приложении Райффайзенбанка по номеру телефона и между счетами временно недоступны из-за технического сбоя, убедился корреспондент... | 29.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-29T12:11+0300

2024-03-29T12:11+0300

2024-03-29T12:11+0300

райффайзенбанк

мобильное приложение

сбой

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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Переводы средств в мобильном приложении Райффайзенбанка по номеру телефона и между счетами временно недоступны из-за технического сбоя, убедился корреспондент РИА Новости. "У нас сбой, и перевод по номеру телефона и переводы между счетами сейчас не работают. Простите за неполадки, мы очень спешим все исправить", - говорится в сообщении при попытке войти в мобильное приложение. Райффайзенбанк - "дочка" австрийской Raiffeisen Bank International (RBI), входит в число системно значимых кредитных организаций России.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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