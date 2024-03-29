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Сбой с наблюдается в мобильном приложении Райффайзенбанка - 29.03.2024, ПРАЙМ
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Сбой с наблюдается в мобильном приложении Райффайзенбанка
Сбой с наблюдается в мобильном приложении Райффайзенбанка - 29.03.2024, ПРАЙМ
Сбой с наблюдается в мобильном приложении Райффайзенбанка
Переводы средств в мобильном приложении Райффайзенбанка по номеру телефона и между счетами временно недоступны из-за технического сбоя, убедился корреспондент... | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T12:11+0300
2024-03-29T12:11+0300
райффайзенбанк
мобильное приложение
сбой
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Переводы средств в мобильном приложении Райффайзенбанка по номеру телефона и между счетами временно недоступны из-за технического сбоя, убедился корреспондент РИА Новости. "У нас сбой, и перевод по номеру телефона и переводы между счетами сейчас не работают. Простите за неполадки, мы очень спешим все исправить", - говорится в сообщении при попытке войти в мобильное приложение. Райффайзенбанк - "дочка" австрийской Raiffeisen Bank International (RBI), входит в число системно значимых кредитных организаций России.
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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40
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райффайзенбанк, мобильное приложение, сбой
Райффайзенбанк, мобильное приложение, сбой
12:11 29.03.2024
 
Сбой с наблюдается в мобильном приложении Райффайзенбанка

Сбой с переводами наблюдается в мобильном приложении Райффайзенбанка

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗакрытое акционерное общество "Райффайзенбанк"
Закрытое акционерное общество Райффайзенбанк - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Переводы средств в мобильном приложении Райффайзенбанка по номеру телефона и между счетами временно недоступны из-за технического сбоя, убедился корреспондент РИА Новости.
"У нас сбой, и перевод по номеру телефона и переводы между счетами сейчас не работают. Простите за неполадки, мы очень спешим все исправить", - говорится в сообщении при попытке войти в мобильное приложение.
Райффайзенбанк - "дочка" австрийской Raiffeisen Bank International (RBI), входит в число системно значимых кредитных организаций России.
 
Райффайзенбанкмобильное приложениесбой
 
 
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