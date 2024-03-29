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Суд завершил банкротство сети книжных магазинов "Республика"

Суд завершил банкротство сети книжных магазинов "Республика" - 29.03.2024, ПРАЙМ

Суд завершил банкротство сети книжных магазинов "Республика"

Арбитражный суд Москвы завершил банкротство компании ООО "Республика", владевшей сетью одноименных книжных магазинов, основным собственником которой является... | 29.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-29T13:32+0300

2024-03-29T13:32+0300

2024-03-29T13:32+0300

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МОСКВА, 29 мар – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы завершил банкротство компании ООО "Республика", владевшей сетью одноименных книжных магазинов, основным собственником которой является бизнесмен Вадим Дымов, с неисполненными обязательствами перед кредиторами в размере около 679 миллионов рублей, следует из информации в картотеке арбитражных дел и на Федресурсе. В сообщении на Федресурсе говорится, что в реестр требований кредиторов "Республики" включены требования на сумму более 713 миллионов рублей, из них погашено – на сумму около 35 миллионов рублей (около 5%). Расходы на процедуру банкротства составили чуть более 2 миллионов рублей, из них вознаграждение арбитражных управляющих – около 699 тысяч рублей. По данным Федресурса, выявленное имущество должника, которое выставлялось на торги, - товарные знаки, сайт, мобильные приложения, а также офисная техника, система видеонаблюдения, инвентарь (пакеты, стеллажи и так далее) – с общей начальной ценой около 61 миллиона рублей было реализовано в итоге за шесть с небольшим миллионов рублей, в том числе интеллектуальная собственность – за 4,8 миллиона. Заявление о привлечении контролировавших должника лиц к субсидиарной ответственности по его обязательствам не подавалось. Суд признал ООО "Республика" банкротом в марте 2022 года. Начальная процедура банкротства – наблюдение – была введена в апреле 2021 года по собственному заявлению компании. Как отмечал тогда суд, "долг ООО "Республика" перед кредиторами, согласно заявлению… составил 802 миллиона рублей". Ранее, в октябре 2020 года, компания пояснила РИА Новости, что денежный поток книжной сети в условиях пандемии коронавируса уже не позволит исполнить обязательства и погасить задолженность перед кредиторами. С 29 марта по 1 июня все ее розничные магазины простаивали, при этом сохранялись постоянные расходы и копились убытки. В ЕГРЮЛ участниками ООО "Республика" указаны Дымов (97,1%) и Кирилл Кульбаба (2,9%). На сайте сети сейчас содержится информация о шести действующих магазинах в Москве. При этом владельцем сети указано ООО "ПроЛайф", подконтрольное бизнесмену Игорю Дериглазову. "Коммерсант" в декабре 2021 года писал, что Дериглазов, владеющий холдингом "Меломан", купил "ПроЛайф", компанию-лицензиата книжной сети. По данным газеты, бизнесмен развивает схожие по формату магазины в Казахстане.

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россия, магазин, банкротство, новости