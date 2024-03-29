https://1prime.ru/20240329/rogov-846839802.html

Рогов ответил пословицей на хамские слова Кирби

Рогов ответил пословицей на хамские слова Кирби - 29.03.2024, ПРАЙМ

Рогов ответил пословицей на хамские слова Кирби

Заявление предстваителя Белого дома Джона Кирби в отношении российских чиновников является открытым хамством, напоминает пословицу "Наряди свинью хоть в серьги, | 29.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-29T10:34+0300

2024-03-29T10:34+0300

2024-03-29T10:34+0300

владимир рогов

джон кирби

крокус сити холл

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - ПРАЙМ. Заявление предстваителя Белого дома Джона Кирби в отношении российских чиновников является открытым хамством, напоминает пословицу "Наряди свинью хоть в серьги, а она в навоз". Об этом заявил РИА Новости глава комиссии ОП России по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов.22 марта в красногорском концертном зале "Крокус сити холл" произошел теракт. Четверо мужчин ворвались в зал, расстреливали людей и бросали дымовые шашки, затем скрылись с места трагедии. Позднее президенту России Владимиру Путину доложили, что всех исполнителей теракта удалось задержать. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо данным МЧС на 27 марта, в результате теракта погибли 143 человека.Российские официальные лица после теракта заговорили о связи террористов с украинской стороной. Кирби высмеял сомнения российских властей относительно того, что за терактом стоят одни радикальные исламисты."У нас есть две хорошие русские пословицы, которые очень хорошо характеризуют слова и поведение Кирби: "Где вороне ни летать, а все навоз клевать" и "Наряди свинью хоть в серьги, а она все равно в навоз". Кирби вроде персонаж высокого полета, но продолжает клевать навоз уже в информационном и пропагандистском плане, занимаясь открытым хамством", - прокомментировал Рогов его слова.Он добавил, что такими темпами официальные лица США начнут изъясняться ненормативной лексикой.

https://1prime.ru/20240329/zakharova-846835800.html

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владимир рогов, джон кирби, крокус сити холл