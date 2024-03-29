https://1prime.ru/20240329/rogov-846839802.html
Рогов ответил пословицей на хамские слова Кирби
Рогов ответил пословицей на хамские слова Кирби - 29.03.2024, ПРАЙМ
Рогов ответил пословицей на хамские слова Кирби
Заявление предстваителя Белого дома Джона Кирби в отношении российских чиновников является открытым хамством, напоминает пословицу "Наряди свинью хоть в серьги, | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T10:34+0300
2024-03-29T10:34+0300
2024-03-29T10:34+0300
владимир рогов
джон кирби
крокус сити холл
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - ПРАЙМ. Заявление предстваителя Белого дома Джона Кирби в отношении российских чиновников является открытым хамством, напоминает пословицу "Наряди свинью хоть в серьги, а она в навоз". Об этом заявил РИА Новости глава комиссии ОП России по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов.22 марта в красногорском концертном зале "Крокус сити холл" произошел теракт. Четверо мужчин ворвались в зал, расстреливали людей и бросали дымовые шашки, затем скрылись с места трагедии. Позднее президенту России Владимиру Путину доложили, что всех исполнителей теракта удалось задержать. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо данным МЧС на 27 марта, в результате теракта погибли 143 человека.Российские официальные лица после теракта заговорили о связи террористов с украинской стороной. Кирби высмеял сомнения российских властей относительно того, что за терактом стоят одни радикальные исламисты."У нас есть две хорошие русские пословицы, которые очень хорошо характеризуют слова и поведение Кирби: "Где вороне ни летать, а все навоз клевать" и "Наряди свинью хоть в серьги, а она все равно в навоз". Кирби вроде персонаж высокого полета, но продолжает клевать навоз уже в информационном и пропагандистском плане, занимаясь открытым хамством", - прокомментировал Рогов его слова.Он добавил, что такими темпами официальные лица США начнут изъясняться ненормативной лексикой.
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владимир рогов, джон кирби, крокус сити холл
Владимир Рогов, Джон Кирби, Крокус сити холл
Рогов ответил пословицей на хамские слова Кирби
Рогов ответил пословицей на заявление Кирби про "Крокус"
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - ПРАЙМ. Заявление предстваителя Белого дома Джона Кирби в отношении российских чиновников является открытым хамством, напоминает пословицу "Наряди свинью хоть в серьги, а она в навоз". Об этом заявил РИА Новости глава комиссии ОП России по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов.
22 марта в красногорском концертном зале "Крокус сити холл" произошел теракт. Четверо мужчин ворвались в зал, расстреливали людей и бросали дымовые шашки, затем скрылись с места трагедии. Позднее президенту России Владимиру Путину доложили, что всех исполнителей теракта удалось задержать.
По данным МЧС на 27 марта, в результате теракта погибли 143 человека.
Российские официальные лица после теракта заговорили о связи террористов с украинской стороной. Кирби высмеял сомнения российских властей относительно того, что за терактом стоят одни радикальные исламисты.
"У нас есть две хорошие русские пословицы, которые очень хорошо характеризуют слова и поведение Кирби: "Где вороне ни летать, а все навоз клевать" и "Наряди свинью хоть в серьги, а она все равно в навоз". Кирби вроде персонаж высокого полета, но продолжает клевать навоз уже в информационном и пропагандистском плане, занимаясь открытым хамством", - прокомментировал Рогов его слова.
Он добавил, что такими темпами официальные лица США начнут изъясняться ненормативной лексикой.
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