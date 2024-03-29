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"Росатом" намерен реализовать с DP World программу контейнерных перевозок

"Росатом" намерен реализовать с DP World программу контейнерных перевозок - 29.03.2024, ПРАЙМ

"Росатом" намерен реализовать с DP World программу контейнерных перевозок

"Росатом" планирует реализовать с эмиратской DP World долгосрочную программу по контейнерным грузоперевозкам на Северном морском пути, заявил журналистам... | 29.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-29T10:49+0300

2024-03-29T10:49+0300

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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. "Росатом" планирует реализовать с эмиратской DP World долгосрочную программу по контейнерным грузоперевозкам на Северном морском пути, заявил журналистам генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев."Самая главная наша задача с арабскими партнерами - сложить альянс по развитию транзита на СМП... Задача сделать большую долгосрочную программу с участием DP World в развитии СМП в части, в первую очередь, транзитных контейнерных перевозок", - сказал Лихачев.Совместное предприятие "Росатома" и глобальной логистической компании DP World разрабатывает транзитный маршрут через Севморпуть, который будет на 40% быстрее маршрута из Токио в Лондон через Суэцкий канал, ранее заявил председатель совета директоров и генеральный директор DP World Султан Ахмед Бин Сулайем.Кроме того, грузоперевозки по Северному морскому пути к 2035 году прогнозируются на уровне 220 миллионов тонн в год против нынешних 36 миллионов тонн, а может, и больше, добавил Лихачев."По среднесрочной перспективе на 2030 год видим плановую цифру 150 миллионов тонн и возможно, оптимистичный прогноз, увеличение этой цифры до 190 миллионов тонн. 2035 год пока нам видится в индикативных показателях 220 миллионов тонн", - сказал Лихачев на совещании "Развитие Северного морского пути: итоги 2023 года и планы до 2035 года" под руководством вице-премьера Александра Новака в Координационном центре правительства РФ на выставке-форуме "Россия".По словам Лихачева, при "транспортной связанности" можно достичь показателей и 250-270 миллионов тонн к 2035 году.По итогам 2023 года объем грузоперевозок по Севморпути составил рекордные 36,25 миллионов тонн. "Росатом" - инфраструктурный оператор СМП.

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