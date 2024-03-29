https://1prime.ru/20240329/rospatent-846867628.html

"Ударница" просит суд признать бренд "Шармэль" общеизвестным в России

"Ударница" просит суд признать бренд "Шармэль" общеизвестным в России - 29.03.2024, ПРАЙМ

"Ударница" просит суд признать бренд "Шармэль" общеизвестным в России

Кондитерская фабрика "Ударница" просит Суд по интеллектуальным правам признать незаконным решение Роспатента, который в августе 2023 года отказался признать... | 29.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-29T16:43+0300

2024-03-29T16:43+0300

2024-03-29T16:43+0300

россия

роспатент

суд

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1d/846867282_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_0406825efe447cc96bdb17c029f43199.jpg

МОСКВА, 29 мар – ПРАЙМ. Кондитерская фабрика "Ударница" просит Суд по интеллектуальным правам признать незаконным решение Роспатента, который в августе 2023 года отказался признать общеизвестным в России ее товарный знак "Шармэль", следует из опубликованных материалов суда. "Ударница", выпускающая зефир и пастилу под этим названием с 2003 года, просила признать бренд общеизвестным с 1 января 2008 года для таких товаров, как пастила, зефир и мармелад, зефир и пастила в шоколаде. В доказательство широкой известности товарного знака фабрика представила в патентное ведомство свои договоры с торговыми сетями "Ашан", "Дикси", "Перекресток", "Копейка", "Магнит", "Лента" и другими, контракты с телеканалами "Первый", "Россия", НТВ, СТС и другими, результаты социологических опросов. Так, согласно соцопросам, бренд "Шармэль" знают 98% опрошенных, причем 73% он стал известен с 2003 по 2006 год, 98% опрошенных ассоциируют его с кондитерскими изделиями, 82% верно определили "Ударницу" как правообладателя товарного знака. Роспатент, однако, отнесся к ряду представленных доказательств критически. В решении ведомства, например, говорится, что в ретроспективной части опроса 89% заявили, что по состоянию на 1 января 2008 года бренд ассоциируется у них с пастилой в шоколаде и мармеладом, хотя "Ударница" такие товары под брендом "Шармэль" никогда не производила. Роспатент отметил также, что большинство доказательств, в том числе договоров с ритейлерами, относятся к периоду после 1 января 2008 года. В итоге ведомство пришло к выводу, что "не представляется возможным сделать вывод о том, что испрашиваемое в качестве общеизвестного товарного знака комбинированное обозначение "Шармэль" стало широко известно потребителям на дату 01 января 2008 года в отношении товаров… "пастила, зефир, зефир в шоколаде". "Ударница" в ноябре 2023 года обратилась в суд с заявлением, в котором просит признать решение Роспатента недействительным. СИП назначил на начало апреля рассмотрение спора по существу. "Ударница" — одно из крупнейших кондитерских предприятий России, на котором работают свыше 1000 квалифицированных специалистов, сообщает сайт компании. Основные бренды – "Шармэль", "Мармеландия", "Бумба".

https://1prime.ru/20240309/846107452.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, роспатент, суд