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"Ударница" просит суд признать бренд "Шармэль" общеизвестным в России - 29.03.2024, ПРАЙМ
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"Ударница" просит суд признать бренд "Шармэль" общеизвестным в России
"Ударница" просит суд признать бренд "Шармэль" общеизвестным в России - 29.03.2024, ПРАЙМ
"Ударница" просит суд признать бренд "Шармэль" общеизвестным в России
Кондитерская фабрика "Ударница" просит Суд по интеллектуальным правам признать незаконным решение Роспатента, который в августе 2023 года отказался признать... | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T16:43+0300
2024-03-29T16:43+0300
россия
роспатент
суд
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МОСКВА, 29 мар – ПРАЙМ. Кондитерская фабрика "Ударница" просит Суд по интеллектуальным правам признать незаконным решение Роспатента, который в августе 2023 года отказался признать общеизвестным в России ее товарный знак "Шармэль", следует из опубликованных материалов суда. "Ударница", выпускающая зефир и пастилу под этим названием с 2003 года, просила признать бренд общеизвестным с 1 января 2008 года для таких товаров, как пастила, зефир и мармелад, зефир и пастила в шоколаде. В доказательство широкой известности товарного знака фабрика представила в патентное ведомство свои договоры с торговыми сетями "Ашан", "Дикси", "Перекресток", "Копейка", "Магнит", "Лента" и другими, контракты с телеканалами "Первый", "Россия", НТВ, СТС и другими, результаты социологических опросов. Так, согласно соцопросам, бренд "Шармэль" знают 98% опрошенных, причем 73% он стал известен с 2003 по 2006 год, 98% опрошенных ассоциируют его с кондитерскими изделиями, 82% верно определили "Ударницу" как правообладателя товарного знака. Роспатент, однако, отнесся к ряду представленных доказательств критически. В решении ведомства, например, говорится, что в ретроспективной части опроса 89% заявили, что по состоянию на 1 января 2008 года бренд ассоциируется у них с пастилой в шоколаде и мармеладом, хотя "Ударница" такие товары под брендом "Шармэль" никогда не производила. Роспатент отметил также, что большинство доказательств, в том числе договоров с ритейлерами, относятся к периоду после 1 января 2008 года. В итоге ведомство пришло к выводу, что "не представляется возможным сделать вывод о том, что испрашиваемое в качестве общеизвестного товарного знака комбинированное обозначение "Шармэль" стало широко известно потребителям на дату 01 января 2008 года в отношении товаров… "пастила, зефир, зефир в шоколаде". "Ударница" в ноябре 2023 года обратилась в суд с заявлением, в котором просит признать решение Роспатента недействительным. СИП назначил на начало апреля рассмотрение спора по существу. "Ударница" — одно из крупнейших кондитерских предприятий России, на котором работают свыше 1000 квалифицированных специалистов, сообщает сайт компании. Основные бренды – "Шармэль", "Мармеландия", "Бумба".
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россия, роспатент, суд
РОССИЯ, Роспатент, суд
16:43 29.03.2024
 
"Ударница" просит суд признать бренд "Шармэль" общеизвестным в России

Кондитерская фабрика "Ударница" просит суд признать бренд "Шармэль" общеизвестным в России

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПроизводство кондитерских изделий в Новосибирске
Производство кондитерских изделий в Новосибирске - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 29 мар – ПРАЙМ. Кондитерская фабрика "Ударница" просит Суд по интеллектуальным правам признать незаконным решение Роспатента, который в августе 2023 года отказался признать общеизвестным в России ее товарный знак "Шармэль", следует из опубликованных материалов суда.
"Ударница", выпускающая зефир и пастилу под этим названием с 2003 года, просила признать бренд общеизвестным с 1 января 2008 года для таких товаров, как пастила, зефир и мармелад, зефир и пастила в шоколаде.
В доказательство широкой известности товарного знака фабрика представила в патентное ведомство свои договоры с торговыми сетями "Ашан", "Дикси", "Перекресток", "Копейка", "Магнит", "Лента" и другими, контракты с телеканалами "Первый", "Россия", НТВ, СТС и другими, результаты социологических опросов.
Так, согласно соцопросам, бренд "Шармэль" знают 98% опрошенных, причем 73% он стал известен с 2003 по 2006 год, 98% опрошенных ассоциируют его с кондитерскими изделиями, 82% верно определили "Ударницу" как правообладателя товарного знака.
%ученый - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2024
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Роспатент, однако, отнесся к ряду представленных доказательств критически. В решении ведомства, например, говорится, что в ретроспективной части опроса 89% заявили, что по состоянию на 1 января 2008 года бренд ассоциируется у них с пастилой в шоколаде и мармеладом, хотя "Ударница" такие товары под брендом "Шармэль" никогда не производила. Роспатент отметил также, что большинство доказательств, в том числе договоров с ритейлерами, относятся к периоду после 1 января 2008 года.
В итоге ведомство пришло к выводу, что "не представляется возможным сделать вывод о том, что испрашиваемое в качестве общеизвестного товарного знака комбинированное обозначение "Шармэль" стало широко известно потребителям на дату 01 января 2008 года в отношении товаров… "пастила, зефир, зефир в шоколаде".
"Ударница" в ноябре 2023 года обратилась в суд с заявлением, в котором просит признать решение Роспатента недействительным. СИП назначил на начало апреля рассмотрение спора по существу.
"Ударница" — одно из крупнейших кондитерских предприятий России, на котором работают свыше 1000 квалифицированных специалистов, сообщает сайт компании. Основные бренды – "Шармэль", "Мармеландия", "Бумба".
 
РОССИЯРоспатентсуд
 
 
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