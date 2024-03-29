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Новак оценил ожидаемый рост грузооборота по Севморпути - 29.03.2024, ПРАЙМ
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Новак оценил ожидаемый рост грузооборота по Севморпути
Новак оценил ожидаемый рост грузооборота по Севморпути - 29.03.2024, ПРАЙМ
Новак оценил ожидаемый рост грузооборота по Севморпути
Грузооборот по Северному морскому пути в 2024 году, по прогнозу, вырастет до порядка 40 миллионов тонн, учитывая отгрузки сжиженного природного газа с проекта... | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T14:06+0300
2024-03-29T14:06+0300
энергетика
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севморпуть
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Грузооборот по Северному морскому пути в 2024 году, по прогнозу, вырастет до порядка 40 миллионов тонн, учитывая отгрузки сжиженного природного газа с проекта "Арктик СПГ 2", сообщил вице-премьер Александр Новак. "Мы рассчитываем, что на 2024 год мы должны выйти на уровень порядка 40 миллионов тонн", – сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, каков прогноз грузооборота по Северному морскому пути. Новак уточнил, что показатель учитывает отгрузку с проекта "Арктик СПГ 2", объемы оттуда "будут дополнительно плюсом к прошлому году". "Транзит, возможно, несколько больше, чем в прошлом году. В прошлом году было, по-моему, 2,15 миллиона тонн, а на следующий год будет около 2,5-3 миллионов тонн", – добавил вице-премьер. По итогам 2023 года объем грузоперевозок по Севморпути составил рекордные 36,25 миллиона тонн. "Росатом" - инфраструктурный оператор СМП.
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россия, севморпуть, грузооборот, новости
Энергетика, РОССИЯ, Севморпуть, грузооборот, Новости
14:06 29.03.2024
 
Новак оценил ожидаемый рост грузооборота по Севморпути

Новак: грузооборот по Севморпути, по прогнозу, вырастет до порядка 40 млн тонн

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМеждународный форум "РЭН-2023" в Москве
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© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Грузооборот по Северному морскому пути в 2024 году, по прогнозу, вырастет до порядка 40 миллионов тонн, учитывая отгрузки сжиженного природного газа с проекта "Арктик СПГ 2", сообщил вице-премьер Александр Новак.
"Мы рассчитываем, что на 2024 год мы должны выйти на уровень порядка 40 миллионов тонн", – сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, каков прогноз грузооборота по Северному морскому пути. Новак уточнил, что показатель учитывает отгрузку с проекта "Арктик СПГ 2", объемы оттуда "будут дополнительно плюсом к прошлому году".
"Транзит, возможно, несколько больше, чем в прошлом году. В прошлом году было, по-моему, 2,15 миллиона тонн, а на следующий год будет около 2,5-3 миллионов тонн", – добавил вице-премьер.
По итогам 2023 года объем грузоперевозок по Севморпути составил рекордные 36,25 миллиона тонн. "Росатом" - инфраструктурный оператор СМП.
 
ЭнергетикаРОССИЯСевморпутьгрузооборотНовости
 
 
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