https://1prime.ru/20240329/shengen-846878639.html
В АТОР спрогнозировали невысокий спрос к болгарскому шенгену у россиян
В АТОР спрогнозировали невысокий спрос к болгарскому шенгену у россиян - 29.03.2024, ПРАЙМ
В АТОР спрогнозировали невысокий спрос к болгарскому шенгену у россиян
Спрос на румынский и болгарский шенген со стороны россиян будет невысоким, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T22:38+0300
2024-03-29T22:38+0300
2024-03-29T22:38+0300
болгария
румыния
россия
шенгенская виза
https://cdnn.1prime.ru/img/83802/34/838023447_0:0:3105:1748_1920x0_80_0_0_39631fa16f70208a5634988c1cfdbeff.jpg
МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Спрос на румынский и болгарский шенген со стороны россиян будет невысоким, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Для российских туристов это означает, что для посещения Румынии и Болгарии теперь нужно будет оформлять шенгенскую визу. Во-первых, это потребует больше документов и времени, чем национальная виза, а еще придется сдавать биометрию. Во-вторых, пребывание в этих странах уже будет учитываться как дни, проведенные в Шенгенской зоне… Спрос на румынский и болгарский шенген будет невысоким", — сказали в АТОР. Там считают, что ввиду отсутствия прямых рейсов в Болгарию и Румынию спрос на туристические поездки в эти страны будет невысоким. "Поездки в Болгарию будут востребованы преимущественно у владельцев недвижимости. Спрос на туры в Румынию был низким даже до пандемии", — пояснили в ассоциации. Эксперты полагают, что в этом году Болгария и Румыния будут выдавать россиянам однократные шенгенские визы преимущественно под даты поездки, и официально по этим визам можно будет находиться только в Болгарии и Румынии."Официально попасть в другие страны ЕС по болгарскому и румынскому шенгену можно только по шенгенской мультивизе, но рассчитывать на мультишенген со стороны этих стран-новых участников Шенгенской зоны российским туристам не стоит", — сказали в АТОР.Ранее посольство Болгарии в России объявило, что с 2 апреля начинает выдачу шенгенских виз россиянам.С 31 марта Болгария и Румыния частично присоединятся к Шенгенской зоне. Пограничный контроль для любых воздушных или морских путешествий между Болгарией, Румынией и другими странами Шенгенской зоны будет прекращен, а вот пограничные проверки на сухопутных границах балканских стран с другими государствами Шенгенского пространства сохранятся.
https://1prime.ru/20240329/bolgariya-846869519.html
болгария
румыния
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83802/34/838023447_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_d105debc77ddda81b5008aa8fb1c783e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
болгария, румыния, россия, шенгенская виза
БОЛГАРИЯ, РУМЫНИЯ, РОССИЯ, шенгенская виза
В АТОР спрогнозировали невысокий спрос к болгарскому шенгену у россиян
АТОР: спрос на румынский и болгарский шенген со стороны россиян будет невысоким
МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Спрос на румынский и болгарский шенген со стороны россиян будет невысоким, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Для российских туристов это означает, что для посещения Румынии и Болгарии теперь нужно будет оформлять шенгенскую визу. Во-первых, это потребует больше документов и времени, чем национальная виза, а еще придется сдавать биометрию. Во-вторых, пребывание в этих странах уже будет учитываться как дни, проведенные в Шенгенской зоне… Спрос на румынский и болгарский шенген будет невысоким", — сказали в АТОР.
Там считают, что ввиду отсутствия прямых рейсов в Болгарию и Румынию спрос на туристические поездки в эти страны будет невысоким.
"Поездки в Болгарию будут востребованы преимущественно у владельцев недвижимости. Спрос на туры в Румынию был низким даже до пандемии", — пояснили в ассоциации.
Эксперты полагают, что в этом году Болгария и Румыния будут выдавать россиянам однократные шенгенские визы преимущественно под даты поездки, и официально по этим визам можно будет находиться только в Болгарии и Румынии.
Посольство Болгарии в России со 2 апреля начнет прием заявлений на шенген
"Официально попасть в другие страны ЕС по болгарскому и румынскому шенгену можно только по шенгенской мультивизе, но рассчитывать на мультишенген со стороны этих стран-новых участников Шенгенской зоны российским туристам не стоит", — сказали в АТОР.
Ранее посольство Болгарии в России объявило, что с 2 апреля начинает выдачу шенгенских виз россиянам.
С 31 марта Болгария и Румыния частично присоединятся к Шенгенской зоне. Пограничный контроль для любых воздушных или морских путешествий между Болгарией, Румынией и другими странами Шенгенской зоны будет прекращен, а вот пограничные проверки на сухопутных границах балканских стран с другими государствами Шенгенского пространства сохранятся.