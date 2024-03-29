https://1prime.ru/20240329/shengen-846878639.html

В АТОР спрогнозировали невысокий спрос к болгарскому шенгену у россиян

В АТОР спрогнозировали невысокий спрос к болгарскому шенгену у россиян - 29.03.2024, ПРАЙМ

В АТОР спрогнозировали невысокий спрос к болгарскому шенгену у россиян

Спрос на румынский и болгарский шенген со стороны россиян будет невысоким, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). | 29.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-29T22:38+0300

2024-03-29T22:38+0300

2024-03-29T22:38+0300

болгария

румыния

россия

шенгенская виза

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МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Спрос на румынский и болгарский шенген со стороны россиян будет невысоким, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Для российских туристов это означает, что для посещения Румынии и Болгарии теперь нужно будет оформлять шенгенскую визу. Во-первых, это потребует больше документов и времени, чем национальная виза, а еще придется сдавать биометрию. Во-вторых, пребывание в этих странах уже будет учитываться как дни, проведенные в Шенгенской зоне… Спрос на румынский и болгарский шенген будет невысоким", — сказали в АТОР. Там считают, что ввиду отсутствия прямых рейсов в Болгарию и Румынию спрос на туристические поездки в эти страны будет невысоким. "Поездки в Болгарию будут востребованы преимущественно у владельцев недвижимости. Спрос на туры в Румынию был низким даже до пандемии", — пояснили в ассоциации. Эксперты полагают, что в этом году Болгария и Румыния будут выдавать россиянам однократные шенгенские визы преимущественно под даты поездки, и официально по этим визам можно будет находиться только в Болгарии и Румынии."Официально попасть в другие страны ЕС по болгарскому и румынскому шенгену можно только по шенгенской мультивизе, но рассчитывать на мультишенген со стороны этих стран-новых участников Шенгенской зоны российским туристам не стоит", — сказали в АТОР.Ранее посольство Болгарии в России объявило, что с 2 апреля начинает выдачу шенгенских виз россиянам.С 31 марта Болгария и Румыния частично присоединятся к Шенгенской зоне. Пограничный контроль для любых воздушных или морских путешествий между Болгарией, Румынией и другими странами Шенгенской зоны будет прекращен, а вот пограничные проверки на сухопутных границах балканских стран с другими государствами Шенгенского пространства сохранятся.

https://1prime.ru/20240329/bolgariya-846869519.html

болгария

румыния

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болгария, румыния, россия, шенгенская виза