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В ШОС призвали решить вопрос создания финансовых механизмов - 29.03.2024, ПРАЙМ
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В ШОС призвали решить вопрос создания финансовых механизмов
В ШОС призвали решить вопрос создания финансовых механизмов - 29.03.2024, ПРАЙМ
В ШОС призвали решить вопрос создания финансовых механизмов
Шанхайской организации сотрудничества нужно решить вопрос с созданием финансовых механизмов, это сейчас главная проблема, считает заместитель генерального... | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T11:54+0300
2024-03-29T11:54+0300
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Шанхайской организации сотрудничества нужно решить вопрос с созданием финансовых механизмов, это сейчас главная проблема, считает заместитель генерального секретаря организации Сохаил Хан. "Естественная проблема ШОС в том, что у нас нет финансового института. Это главный вопрос, у нас нет банка развития и так далее. Поэтому здесь этим нужно очень заниматься вместе с подобными институтами СНГ и посмотреть, где есть возможность сотрудничества на какой-то основе", - сказал он в ходе сессии Международного экономического форума государств-участников СНГ. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Нью-Дели в июне 2023 года Белоруссия подписала меморандум об обязательствах в целях получения статуса государства-члена организации. Штаб-квартира РАТС ШОС находится в Ташкенте.
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россия, шос, новости
Политика, РОССИЯ, ШОС, Новости
11:54 29.03.2024
 
В ШОС призвали решить вопрос создания финансовых механизмов

Замгенсека: ШОС нужно решить вопрос с созданием финансовых механизмов

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаседание Совета министров иностранных дел государств - членов ШОС
Заседание Совета министров иностранных дел государств - членов ШОС
© Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Шанхайской организации сотрудничества нужно решить вопрос с созданием финансовых механизмов, это сейчас главная проблема, считает заместитель генерального секретаря организации Сохаил Хан.
"Естественная проблема ШОС в том, что у нас нет финансового института. Это главный вопрос, у нас нет банка развития и так далее. Поэтому здесь этим нужно очень заниматься вместе с подобными институтами СНГ и посмотреть, где есть возможность сотрудничества на какой-то основе", - сказал он в ходе сессии Международного экономического форума государств-участников СНГ.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Нью-Дели в июне 2023 года Белоруссия подписала меморандум об обязательствах в целях получения статуса государства-члена организации. Штаб-квартира РАТС ШОС находится в Ташкенте.
 
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