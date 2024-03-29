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В "Росатоме" отметили рост интереса зарубежных компаний к Севморпути

В "Росатоме" отметили рост интереса зарубежных компаний к Севморпути - 29.03.2024, ПРАЙМ

В "Росатоме" отметили рост интереса зарубежных компаний к Севморпути

Интерес зарубежных компаний к перевозкам по Северному морскому пути на фоне ситуации в Красном море вырос, рассказал журналистам специальный представитель... | 29.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-29T13:45+0300

2024-03-29T13:45+0300

2024-03-29T13:45+0300

экономика

северный морской путь

росатом

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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Интерес зарубежных компаний к перевозкам по Северному морскому пути на фоне ситуации в Красном море вырос, рассказал журналистам специальный представитель госкорпорации "Росатом" по вопросам развития Арктики Владимир Панов. "Я думаю, что на этот вопрос можно однозначно говорить утвердительно, потому что, как пример, у любых подобных сложных геополитических процессов есть обратная сторона, что решение появляется тоже очень быстро", - ответил он на вопрос РИА Новости об увеличении спроса и заинтересованности к СМП со стороны зарубежных компаний с учетом ситуации в Красном море. Панов отметил, что некоторые зарубежные компании уже провели несколько успешных рейсов по СМП. Интерес к морской магистрали растет как по конъюнктурным причинам, так и по объективным. С точки зрения грузовой базы углеводороды продолжат быть доминантными на Севморпути, пояснил Панов, но контейнерные грузы, как следствие эволюционных процессов перевозок, продолжат рост на маршруте. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.

https://1prime.ru/20240326/china-846711066.html

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северный морской путь, росатом