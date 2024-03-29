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Генсек СНГ рассказал о создании системы расчетов вместо SWIFT

Генсек СНГ рассказал о создании системы расчетов вместо SWIFT - 29.03.2024, ПРАЙМ

Генсек СНГ рассказал о создании системы расчетов вместо SWIFT

Странам-участницам СНГ по силам создать свою собственную систему взаимных расчетов и банковских платежей и заменить ею SWIFT. Об этом заявил в ходе пленарного... | 29.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-29T17:01+0300

2024-03-29T17:01+0300

2024-03-29T17:01+0300

экономика

снг

альтернатива swift

международные расчеты

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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Странам-участницам СНГ по силам создать свою собственную систему взаимных расчетов и банковских платежей и заменить ею SWIFT. Об этом заявил в ходе пленарного заседания Международного экономического форума государств-участников СНГ генсек содружества Сергей Лебедев. "Говорят, что деньги сами не ходят, это так, но создать эффективную систему взаимных расчетов и банковских платежей взамен SWIFT, чтобы никто не заглядывал в наш карман, нам вполне по силам", — сказал он. Несколько лет назад SWIFT была главной системой для обработки платежей - через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию от системы, крупные страны стали создавать альтернативы. В России появилась Система передачи финансовых сообщений (СПФС), в Китае - Система трансграничных межбанковских платежей (CIPS). Есть собственная система для переводов и в Индии.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

снг, альтернатива swift, международные расчеты