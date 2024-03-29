Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Генсек СНГ рассказал о создании системы расчетов вместо SWIFT - 29.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240329/sng-846868766.html
Генсек СНГ рассказал о создании системы расчетов вместо SWIFT
Генсек СНГ рассказал о создании системы расчетов вместо SWIFT - 29.03.2024, ПРАЙМ
Генсек СНГ рассказал о создании системы расчетов вместо SWIFT
Странам-участницам СНГ по силам создать свою собственную систему взаимных расчетов и банковских платежей и заменить ею SWIFT. Об этом заявил в ходе пленарного... | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T17:01+0300
2024-03-29T17:01+0300
экономика
снг
альтернатива swift
международные расчеты
https://cdnn.1prime.ru/img/83713/72/837137239_0:89:1435:896_1920x0_80_0_0_d2e63f21a9ecd662b95577e4fb172a1d.jpg
МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Странам-участницам СНГ по силам создать свою собственную систему взаимных расчетов и банковских платежей и заменить ею SWIFT. Об этом заявил в ходе пленарного заседания Международного экономического форума государств-участников СНГ генсек содружества Сергей Лебедев. "Говорят, что деньги сами не ходят, это так, но создать эффективную систему взаимных расчетов и банковских платежей взамен SWIFT, чтобы никто не заглядывал в наш карман, нам вполне по силам", — сказал он. Несколько лет назад SWIFT была главной системой для обработки платежей - через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию от системы, крупные страны стали создавать альтернативы. В России появилась Система передачи финансовых сообщений (СПФС), в Китае - Система трансграничных межбанковских платежей (CIPS). Есть собственная система для переводов и в Индии.
https://1prime.ru/20240318/krym-846431878.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83713/72/837137239_0:0:1195:896_1920x0_80_0_0_393bbd3bf82a6a7ebcb0471073f92fac.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
снг, альтернатива swift, международные расчеты
Экономика, СНГ, альтернатива SWIFT, международные расчеты
17:01 29.03.2024
 
Генсек СНГ рассказал о создании системы расчетов вместо SWIFT

Генсек СНГ: странам-участницам по силам создать свою систему расчетов вместо SWIFT

© Sputnik | Перейти в медиабанк94-ое заседание экономического совета СНГ в Нур-Султане
94-ое заседание экономического совета СНГ в Нур-Султане
© Sputnik
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Странам-участницам СНГ по силам создать свою собственную систему взаимных расчетов и банковских платежей и заменить ею SWIFT. Об этом заявил в ходе пленарного заседания Международного экономического форума государств-участников СНГ генсек содружества Сергей Лебедев.
"Говорят, что деньги сами не ходят, это так, но создать эффективную систему взаимных расчетов и банковских платежей взамен SWIFT, чтобы никто не заглядывал в наш карман, нам вполне по силам", — сказал он.
Несколько лет назад SWIFT была главной системой для обработки платежей - через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию от системы, крупные страны стали создавать альтернативы. В России появилась Система передачи финансовых сообщений (СПФС), в Китае - Система трансграничных межбанковских платежей (CIPS). Есть собственная система для переводов и в Индии.
Левую часть Крымского моста открыли для проезда - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2024
В Крыму прорабатывают внедрение альтернативной SWIFT системы
18 марта, 07:33
 
ЭкономикаСНГальтернатива SWIFTмеждународные расчеты
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала