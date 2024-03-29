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Новак прокомментировал финансирование "Мурманского СПГ" за счет ФНБ

Новак прокомментировал финансирование "Мурманского СПГ" за счет ФНБ - 29.03.2024, ПРАЙМ

Новак прокомментировал финансирование "Мурманского СПГ" за счет ФНБ

Правительство России не обсуждает финансирование проекта "Мурманский СПГ" за счет средств Фонда национального благосостояния, сообщил вице-премьер РФ Александр... | 29.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-29T14:11+0300

2024-03-29T14:11+0300

2024-03-29T14:11+0300

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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Правительство России не обсуждает финансирование проекта "Мурманский СПГ" за счет средств Фонда национального благосостояния, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Отвечая на вопрос журналистов, не планируется ли финансировать за счет средств ФНБ новые проекты в Арктике, например, "Мурманский СПГ", он ответил: "В настоящее время такие направления использования средств ФНБ не обсуждается, уже ранее принятые решения реализуются. Пока так". Проект "Мурманский СПГ" компании "Новатэк" предполагает строительство в поселке Белокаменка Мурманской области завода по производству сжиженного природного газа мощностью 20,4 миллиона тонн в год. Проект включает строительство трех линий по 6,8 миллиона тонн, две из которых планируется ввести в работу в 2027 и 2029 годах. Ранее, в феврале, правительство России внесло в перечень проектов, реализуемых за счет средств ФНБ, комплекс по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге. Из ФНБ на проект общей стоимостью 4,915 триллиона рублей будет направлено не более 900 миллиардов рублей. Проект реализуют "Газпром" и "Русгаздобыча".

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