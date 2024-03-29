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Новак прокомментировал финансирование "Мурманского СПГ" за счет ФНБ - 29.03.2024, ПРАЙМ
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Новак прокомментировал финансирование "Мурманского СПГ" за счет ФНБ
Новак прокомментировал финансирование "Мурманского СПГ" за счет ФНБ - 29.03.2024, ПРАЙМ
Новак прокомментировал финансирование "Мурманского СПГ" за счет ФНБ
Правительство России не обсуждает финансирование проекта "Мурманский СПГ" за счет средств Фонда национального благосостояния, сообщил вице-премьер РФ Александр... | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T14:11+0300
2024-03-29T14:11+0300
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Правительство России не обсуждает финансирование проекта "Мурманский СПГ" за счет средств Фонда национального благосостояния, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Отвечая на вопрос журналистов, не планируется ли финансировать за счет средств ФНБ новые проекты в Арктике, например, "Мурманский СПГ", он ответил: "В настоящее время такие направления использования средств ФНБ не обсуждается, уже ранее принятые решения реализуются. Пока так". Проект "Мурманский СПГ" компании "Новатэк" предполагает строительство в поселке Белокаменка Мурманской области завода по производству сжиженного природного газа мощностью 20,4 миллиона тонн в год. Проект включает строительство трех линий по 6,8 миллиона тонн, две из которых планируется ввести в работу в 2027 и 2029 годах. Ранее, в феврале, правительство России внесло в перечень проектов, реализуемых за счет средств ФНБ, комплекс по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге. Из ФНБ на проект общей стоимостью 4,915 триллиона рублей будет направлено не более 900 миллиардов рублей. Проект реализуют "Газпром" и "Русгаздобыча".
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россия, александр новак, спг, новости
Энергетика, РОССИЯ, Александр Новак, СПГ, Новости
14:11 29.03.2024
 
Новак прокомментировал финансирование "Мурманского СПГ" за счет ФНБ

Новак: правительство не обсуждает финансирование "Мурманского СПГ" за счет средств ФНБ

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Правительство России не обсуждает финансирование проекта "Мурманский СПГ" за счет средств Фонда национального благосостояния, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
Отвечая на вопрос журналистов, не планируется ли финансировать за счет средств ФНБ новые проекты в Арктике, например, "Мурманский СПГ", он ответил: "В настоящее время такие направления использования средств ФНБ не обсуждается, уже ранее принятые решения реализуются. Пока так".
Проект "Мурманский СПГ" компании "Новатэк" предполагает строительство в поселке Белокаменка Мурманской области завода по производству сжиженного природного газа мощностью 20,4 миллиона тонн в год. Проект включает строительство трех линий по 6,8 миллиона тонн, две из которых планируется ввести в работу в 2027 и 2029 годах.
Ранее, в феврале, правительство России внесло в перечень проектов, реализуемых за счет средств ФНБ, комплекс по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге. Из ФНБ на проект общей стоимостью 4,915 триллиона рублей будет направлено не более 900 миллиардов рублей. Проект реализуют "Газпром" и "Русгаздобыча".
 
ЭнергетикаРОССИЯАлександр НовакСПГНовости
 
 
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