https://1prime.ru/20240329/stavropole-846878053.html

ФСБ пресекла деятельность мигрантов, планировавших теракт в Ставрополье

ФСБ пресекла деятельность мигрантов, планировавших теракт в Ставрополье - 29.03.2024, ПРАЙМ

ФСБ пресекла деятельность мигрантов, планировавших теракт в Ставрополье

ФСБ России пресекла деятельность трех граждан одной из стран Центральной Азии, планировавших теракт в Ставропольском крае, сообщает ЦОС ФСБ. | 29.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-29T21:44+0300

2024-03-29T21:44+0300

2024-03-29T21:56+0300

происшествия

россия

фсб

ставрополье

контртеррористическая операция

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МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. ФСБ России пресекла деятельность трех граждан одной из стран Центральной Азии, планировавших теракт в Ставропольском крае, сообщает ЦОС ФСБ."ФСБ РФ пресечена террористическая деятельность трех граждан одной из стран Центральной Азии, которые планировали совершить террористический акт путем взрыва в одном из мест массового пребывания людей на территории Ставропольского края. По данному факту следственным отделом УФСБ России по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по части первой статьи 30, пункта "a" части второй статьи 205 ("Террористический акт") УК РФ.", — говорится в сообщении.ЦОС ФСБ также сообщил, что по месту их проживания изъяты составные части СВУ, химвещества и поражающие элементы.По данным ФСБ, лица, задержанные на Ставрополье по подозрению в подготовке взрыва в людном месте, купили один килограмм гвоздей в качестве поражающей начинки самодельной бомбы, следует из кадров оперативной видеосъемки.На видео показано, как один из задержанных в магазине попросил продать ему один килограмм гвоздей."Целый килограмм?" — переспросила продавщица. "Да", — подтвердил покупатель. Затем показаны кадры задержания сотрудниками ФСБ и изъятые компоненты бомбы.22 марта в красногорском концертном зале "Крокус сити холл" произошел теракт. Четверо мужчин ворвались в зал, расстреливали людей и бросали дымовые шашки, затем скрылись с места трагедии. Позднее президенту России Владимиру Путину доложили, что всех исполнителей теракта удалось задержать.

https://1prime.ru/20240329/krokus-846875051.html

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россия, фсб, ставрополье, контртеррористическая операция