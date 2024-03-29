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Следствие просит арестовать девятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" - 29.03.2024, ПРАЙМ
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Следствие просит арестовать девятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе"
Следствие просит арестовать девятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" - 29.03.2024, ПРАЙМ
Следствие просит арестовать девятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе"
Следствие подало ходатайство об аресте еще одного фигуранта дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл" Назримада Лутфуллои. Об этом РИА Новости... | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T16:15+0300
2024-03-29T16:15+0300
происшествия
крокус сити холл
следствие
суд
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Следствие подало ходатайство об аресте еще одного фигуранта дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл" Назримада Лутфуллои. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы."В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Назримада Лутфуллои", - рассказал собеседник издания.По по его словам, фигуранта обвиняют по пункту "б" части 3 статьи 205 Уголовного кодекса России (совершение теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы).25 марта Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 мая в отношении обвиняемых в совершении теракта в "Крокус сити холле" Мухаммадсобира Файзова, Шамсидина Фаридуни, Саидакрами Рачабализоды и Далерджона Мирзоева. Вечером в тот же день Басманный суд арестовал еще троих фигурантов. 26 марта суд арестовал восьмого фигуранта по делу о теракте - Алишера Касимова, который, по его словам, сдавал террористам квартиру через “Авито”.
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крокус сити холл, следствие, суд
Происшествия, Крокус сити холл, следствие, суд
16:15 29.03.2024
 
Следствие просит арестовать девятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе"

Басманный суд: следствие просит арестовать девятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе"

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКрокус Сити Холл
Крокус Сити Холл - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Следствие подало ходатайство об аресте еще одного фигуранта дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл" Назримада Лутфуллои. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.
"В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Назримада Лутфуллои", - рассказал собеседник издания.
По по его словам, фигуранта обвиняют по пункту "б" части 3 статьи 205 Уголовного кодекса России (совершение теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы).
25 марта Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 мая в отношении обвиняемых в совершении теракта в "Крокус сити холле" Мухаммадсобира Файзова, Шамсидина Фаридуни, Саидакрами Рачабализоды и Далерджона Мирзоева. Вечером в тот же день Басманный суд арестовал еще троих фигурантов. 26 марта суд арестовал восьмого фигуранта по делу о теракте - Алишера Касимова, который, по его словам, сдавал террористам квартиру через “Авито”.
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ПроисшествияКрокус сити холлследствиесуд
 
 
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