https://1prime.ru/20240329/sud-846863344.html

Следствие просит арестовать девятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе"

Следствие просит арестовать девятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" - 29.03.2024, ПРАЙМ

Следствие просит арестовать девятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе"

Следствие подало ходатайство об аресте еще одного фигуранта дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл" Назримада Лутфуллои. Об этом РИА Новости... | 29.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-29T16:15+0300

2024-03-29T16:15+0300

2024-03-29T16:15+0300

происшествия

крокус сити холл

следствие

суд

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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Следствие подало ходатайство об аресте еще одного фигуранта дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл" Назримада Лутфуллои. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы."В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Назримада Лутфуллои", - рассказал собеседник издания.По по его словам, фигуранта обвиняют по пункту "б" части 3 статьи 205 Уголовного кодекса России (совершение теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы).25 марта Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 мая в отношении обвиняемых в совершении теракта в "Крокус сити холле" Мухаммадсобира Файзова, Шамсидина Фаридуни, Саидакрами Рачабализоды и Далерджона Мирзоева. Вечером в тот же день Басманный суд арестовал еще троих фигурантов. 26 марта суд арестовал восьмого фигуранта по делу о теракте - Алишера Касимова, который, по его словам, сдавал террористам квартиру через “Авито”.

https://1prime.ru/20240329/crocus-846860615.html

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крокус сити холл, следствие, суд