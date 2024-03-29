https://1prime.ru/20240329/sud-846869776.html

Суд арестовал девятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе"

Суд арестовал девятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" - 29.03.2024, ПРАЙМ

Суд арестовал девятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе"

Девятый фигурант дела о теракте в "Крокус сити холле" Назримад Лутфуллои арестован. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости из зала Басманного суда... | 29.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-29T17:17+0300

2024-03-29T17:17+0300

2024-03-29T17:27+0300

происшествия

крокус сити холл

суд

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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Девятый фигурант дела о теракте в "Крокус сити холле" Назримад Лутфуллои арестован. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости из зала Басманного суда Москвы.Накануне следствие подало ходатайство об аресте девятого фигуранта дела - Назримада Лутфуллои. Как заявляли в пресс-службе Басманного суда, следствие просил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо словам корреспондента, следователь попросил закрыть заседание от публики, сославшись на тайну сделствия и безопасность участников процесса, их родных и близких.Судья огласила решение удовлетворить ходатайство.Позднее суд принял решение арестовать Лутфуллои.Корреспондент также передал слова обвиняемого, который рассказал через переводчика, что родился 1 января 2000 года в Таджикистане, у него нет жены, детей, работы, но есть высшее образование. Лутфуллои добавил, что жил в хостеле по адресу Монтажная, дом 7, строение 1, возле метро "Щелковская".Теракт в "Крокус сити холле" произошел 22 марта. По данным на 29 марта, число жертв составило 144 человека.

https://1prime.ru/20240329/obvinyaemyy-846854258.html

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крокус сити холл, суд