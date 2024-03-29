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ФТС сообщила об снижении порога беспошлинного ввоза товаров
ФТС сообщила об снижении порога беспошлинного ввоза товаров - 29.03.2024, ПРАЙМ
ФТС сообщила об снижении порога беспошлинного ввоза товаров
ПОРОГ БЕСПОШЛИННОГО ВВОЗА ТОВАРОВ С 1 АПРЕЛЯ СОСТАВИТ 200 ЕВРО ИЗ-ЗА ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ РЕШЕНИЯ ЕЭК О ЕГО ВРЕМЕННОМ ПОВЫШЕНИИ ДО 1000 ЕВРО – ФТС РФ | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T14:40+0300
2024-03-29T14:40+0300
2024-03-29T14:44+0300
экономика
россия
фтс
порог беспошлинных онлайн-покупок
беспошлинная торговля
беспошлинный ввоз
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ПОРОГ БЕСПОШЛИННОГО ВВОЗА ТОВАРОВ С 1 АПРЕЛЯ СОСТАВИТ 200 ЕВРО ИЗ-ЗА ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ РЕШЕНИЯ ЕЭК О ЕГО ВРЕМЕННОМ ПОВЫШЕНИИ ДО 1000 ЕВРО – ФТС РФ
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россия, фтс, порог беспошлинных онлайн-покупок, беспошлинная торговля, беспошлинный ввоз
Экономика, РОССИЯ, ФТС, порог беспошлинных онлайн-покупок, беспошлинная торговля, беспошлинный ввоз
ФТС сообщила об снижении порога беспошлинного ввоза товаров
ФТС сообщила об снижении порога беспошлинного ввоза товаров до 200 евро