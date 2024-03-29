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В Таджикистане арестовали 15 человек, готовивших теракты, сообщили СМИ - 29.03.2024, ПРАЙМ
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В Таджикистане арестовали 15 человек, готовивших теракты, сообщили СМИ
В Таджикистане арестовали 15 человек, готовивших теракты, сообщили СМИ - 29.03.2024, ПРАЙМ
В Таджикистане арестовали 15 человек, готовивших теракты, сообщили СМИ
Спецслужбы в Таджикистане арестовали 15 человек, которые намеревались совершить теракты на праздник Навруз, сообщил РИА Новости источник в спецслужбах страны. | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T17:28+0300
2024-03-29T17:40+0300
происшествия
таджикистан
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ДУШАНБЕ, 29 мар - ПРАЙМ. Спецслужбы в Таджикистане арестовали 15 человек, которые намеревались совершить теракты на праздник Навруз, сообщил РИА Новости источник в спецслужбах страны. "Спецслужбы Таджикистана арестовали 15 жителей Душанбе и Вахдата, которые планировали теракты на праздник Навруз (21-23 марта), сейчас следователи проверяют их связь с лицами, совершившими теракт в "Крокус сити холле" 22 марта", — рассказал собеседник агентства. Он отметил, что подозреваемых задержали до празднования Навруза.Также отмечается, что Душанбе пока не получал от Москвы данные о задержании девятого фигуранты по делу о теракте в "Крокус сити холле"."Правоохранительные органы Таджикистана пока не получали от российских коллег информации о задержании Назримада Лутфуллои", — заявил собеседник агентства.Согласно информации суда, уроженцу Таджикистана Лутфуллои сейчас 24 года. В Москве он проживал в хостеле неподалеку от станции метро "Щелковская". Ранее он задерживался полицейскими 23 марта у "Крокус сити холла", так как в ответ на просьбу предъявить документы Лутфуллои начал "выражаться грубой нецензурной бранью, вести себя вызывающе, дерзко". На требования прекратить противоправные действия Лутфуллои не реагировал. Двадцать пятого марта Преображенский суд Москвы арестовал его на 15 суток за мелкое хулиганство. В пятницу его арестовал Басманный суд Москвы. Ему предъявили обвинение по п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (теракт).
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таджикистан
Происшествия, ТАДЖИКИСТАН
17:28 29.03.2024 (обновлено: 17:40 29.03.2024)
 
В Таджикистане арестовали 15 человек, готовивших теракты, сообщили СМИ

РИА Новости: в Таджикистане арестовали 15 человек, готовивших теракты на праздник Навруз

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ДУШАНБЕ, 29 мар - ПРАЙМ. Спецслужбы в Таджикистане арестовали 15 человек, которые намеревались совершить теракты на праздник Навруз, сообщил РИА Новости источник в спецслужбах страны.
"Спецслужбы Таджикистана арестовали 15 жителей Душанбе и Вахдата, которые планировали теракты на праздник Навруз (21-23 марта), сейчас следователи проверяют их связь с лицами, совершившими теракт в "Крокус сити холле" 22 марта", — рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что подозреваемых задержали до празднования Навруза.
Также отмечается, что Душанбе пока не получал от Москвы данные о задержании девятого фигуранты по делу о теракте в "Крокус сити холле".
"Правоохранительные органы Таджикистана пока не получали от российских коллег информации о задержании Назримада Лутфуллои", — заявил собеседник агентства.
Согласно информации суда, уроженцу Таджикистана Лутфуллои сейчас 24 года. В Москве он проживал в хостеле неподалеку от станции метро "Щелковская". Ранее он задерживался полицейскими 23 марта у "Крокус сити холла", так как в ответ на просьбу предъявить документы Лутфуллои начал "выражаться грубой нецензурной бранью, вести себя вызывающе, дерзко". На требования прекратить противоправные действия Лутфуллои не реагировал. Двадцать пятого марта Преображенский суд Москвы арестовал его на 15 суток за мелкое хулиганство. В пятницу его арестовал Басманный суд Москвы. Ему предъявили обвинение по п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (теракт).
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ПроисшествияТАДЖИКИСТАН
 
 
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