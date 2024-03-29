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Товарооборот России и США сократился за десять лет в семь раз
Товарооборот России и США сократился за десять лет в семь раз - 29.03.2024, ПРАЙМ
Товарооборот России и США сократился за десять лет в семь раз
Товарооборот США и России сократился до 5,2 миллиарда долларов в 2023 году с 38,2 миллиарда долларов в 2013 году, говорится в докладе ведомства американского... | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T18:48+0300
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ВАШИНГТОН, 29 мар – ПРАЙМ. Товарооборот США и России сократился до 5,2 миллиарда долларов в 2023 году с 38,2 миллиарда долларов в 2013 году, говорится в докладе ведомства американского торгового представителя. "Спад, несомненно, частично объясняется общим снижением глобальной торговли из-за пандемии COVID-19, но также отражает геополитическую напряженность, ориентированную вовнутрь российскую промышленную и торговую политику, а также последствия американских санкций и мер экспортного контроля, применяемых к России", — говорится в документе. Ведомство торгового представителя отметило, что проводимая Россией политика импортозамещения стала "серьезным барьером для широкой номенклатуры американского экспорта" даже до того, как операция на Украине спровоцировала "обвальный спад торговли".Ранее сообщалось, что в 2023 году товарооборот России и Евросоюза сократился в 2,8 раз до 96 миллиардов долларов.
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россия, сша, товарооборот, торговля
Экономика, РОССИЯ, США, товарооборот, торговля
Товарооборот России и США сократился за десять лет в семь раз
Товарооборот США и РФ упал до $5,2 миллиардов в 2023 году c $38,2 миллиардов в 2013 году
ВАШИНГТОН, 29 мар – ПРАЙМ. Товарооборот США и России сократился до 5,2 миллиарда долларов в 2023 году с 38,2 миллиарда долларов в 2013 году, говорится в докладе ведомства американского торгового представителя.
"Спад, несомненно, частично объясняется общим снижением глобальной торговли из-за пандемии COVID-19, но также отражает геополитическую напряженность, ориентированную вовнутрь российскую промышленную и торговую политику, а также последствия американских санкций и мер экспортного контроля, применяемых к России", — говорится в документе.
Ведомство торгового представителя отметило, что проводимая Россией политика импортозамещения стала "серьезным барьером для широкой номенклатуры американского экспорта" даже до того, как операция на Украине спровоцировала "обвальный спад торговли".
Ранее сообщалось, что в 2023 году товарооборот России и Евросоюза сократился в 2,8 раз до 96 миллиардов долларов.
Товарооборот Китая и США увеличился на 0,7%