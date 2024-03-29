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Товарооборот России и США сократился за десять лет в семь раз

Товарооборот России и США сократился за десять лет в семь раз - 29.03.2024, ПРАЙМ

Товарооборот России и США сократился за десять лет в семь раз

Товарооборот США и России сократился до 5,2 миллиарда долларов в 2023 году с 38,2 миллиарда долларов в 2013 году, говорится в докладе ведомства американского... | 29.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-29T18:48+0300

2024-03-29T18:48+0300

2024-03-29T18:48+0300

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ВАШИНГТОН, 29 мар – ПРАЙМ. Товарооборот США и России сократился до 5,2 миллиарда долларов в 2023 году с 38,2 миллиарда долларов в 2013 году, говорится в докладе ведомства американского торгового представителя. "Спад, несомненно, частично объясняется общим снижением глобальной торговли из-за пандемии COVID-19, но также отражает геополитическую напряженность, ориентированную вовнутрь российскую промышленную и торговую политику, а также последствия американских санкций и мер экспортного контроля, применяемых к России", — говорится в документе. Ведомство торгового представителя отметило, что проводимая Россией политика импортозамещения стала "серьезным барьером для широкой номенклатуры американского экспорта" даже до того, как операция на Украине спровоцировала "обвальный спад торговли".Ранее сообщалось, что в 2023 году товарооборот России и Евросоюза сократился в 2,8 раз до 96 миллиардов долларов.

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россия, сша, товарооборот, торговля