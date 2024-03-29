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Белоусов призвал развивать транспортные коридоры с дружественными странами
Белоусов призвал развивать транспортные коридоры с дружественными странами - 29.03.2024, ПРАЙМ
Белоусов призвал развивать транспортные коридоры с дружественными странами
Первый вице-премьер Андрей Белоусов на итоговой коллегии Минтранса РФ указал на необходимость развития транспортных коридоров в направлении дружественных стран. | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T12:26+0300
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Первый вице-премьер Андрей Белоусов на итоговой коллегии Минтранса РФ указал на необходимость развития транспортных коридоров в направлении дружественных стран. "Необходимо продолжить активное развитие транспортных коридоров в направлении дружественных стран. Это адекватный ответ на попытки транспортной блокады России", - сказал Белоусов. В этих целях, продолжил первый вице-премьер, потребуется устранить существенный дисбаланс между портовыми мощностями и пропускной способностью подъездных железных и автомобильных дорог. Гендиректор РЖД Олег Белозеров ранее сообщал, что до 2030 года в соответствии с посланием президента Федеральному собранию планируется увеличить провозную способность железнодорожной инфраструктуры к портам Северо-Запада – до 220 миллионов тонн (+74,4 миллиона тонн), портам Азово-Черноморского бассейна – до 152 миллионов тонн (+27 миллионов тонн), в направлении Дальнего Востока – до 210 миллионов тонн (+37 миллионов тонн).
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россия, андрей белоусов, новости
РОССИЯ, Андрей Белоусов, Новости
Белоусов призвал развивать транспортные коридоры с дружественными странами
Белоусов указал на важность развития транспортных коридоров к дружественным странам
МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Первый вице-премьер Андрей Белоусов на итоговой коллегии Минтранса РФ указал на необходимость развития транспортных коридоров в направлении дружественных стран.
"Необходимо продолжить активное развитие транспортных коридоров в направлении дружественных стран. Это адекватный ответ на попытки транспортной блокады России", - сказал Белоусов.
В этих целях, продолжил первый вице-премьер, потребуется устранить существенный дисбаланс между портовыми мощностями и пропускной способностью подъездных железных и автомобильных дорог.
Гендиректор РЖД Олег Белозеров ранее сообщал, что до 2030 года в соответствии с посланием президента Федеральному собранию планируется увеличить провозную способность железнодорожной инфраструктуры к портам Северо-Запада – до 220 миллионов тонн (+74,4 миллиона тонн), портам Азово-Черноморского бассейна – до 152 миллионов тонн (+27 миллионов тонн), в направлении Дальнего Востока – до 210 миллионов тонн (+37 миллионов тонн).