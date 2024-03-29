https://1prime.ru/20240329/transport-846846667.html

Белоусов призвал развивать транспортные коридоры с дружественными странами

Белоусов призвал развивать транспортные коридоры с дружественными странами - 29.03.2024, ПРАЙМ

Белоусов призвал развивать транспортные коридоры с дружественными странами

Первый вице-премьер Андрей Белоусов на итоговой коллегии Минтранса РФ указал на необходимость развития транспортных коридоров в направлении дружественных стран. | 29.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-29T12:26+0300

2024-03-29T12:26+0300

2024-03-29T12:30+0300

россия

андрей белоусов

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/84217/94/842179468_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_12e92d3539980cc46e0a5320efe5fa32.jpg

МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Первый вице-премьер Андрей Белоусов на итоговой коллегии Минтранса РФ указал на необходимость развития транспортных коридоров в направлении дружественных стран. "Необходимо продолжить активное развитие транспортных коридоров в направлении дружественных стран. Это адекватный ответ на попытки транспортной блокады России", - сказал Белоусов. В этих целях, продолжил первый вице-премьер, потребуется устранить существенный дисбаланс между портовыми мощностями и пропускной способностью подъездных железных и автомобильных дорог. Гендиректор РЖД Олег Белозеров ранее сообщал, что до 2030 года в соответствии с посланием президента Федеральному собранию планируется увеличить провозную способность железнодорожной инфраструктуры к портам Северо-Запада – до 220 миллионов тонн (+74,4 миллиона тонн), портам Азово-Черноморского бассейна – до 152 миллионов тонн (+27 миллионов тонн), в направлении Дальнего Востока – до 210 миллионов тонн (+37 миллионов тонн).

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, андрей белоусов, новости