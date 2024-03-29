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Минтранс оценил актуальную финмодель ВСМ Москва-Петербург - 29.03.2024, ПРАЙМ
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Минтранс оценил актуальную финмодель ВСМ Москва-Петербург
Минтранс оценил актуальную финмодель ВСМ Москва-Петербург - 29.03.2024, ПРАЙМ
Минтранс оценил актуальную финмодель ВСМ Москва-Петербург
Актуальная финансовая модель строительства первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва-Санкт-Петербург предполагает привлечение до... | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T16:03+0300
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Актуальная финансовая модель строительства первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва-Санкт-Петербург предполагает привлечение до 300 миллиардов рублей средств из ФНБ, сообщил журналистам замминистра транспорта РФ Валентин Иванов.Министр транспорта РФ Виталий Савельев в феврале на совещании у президента РФ Владимира Путина по ВСМ сообщал, что базовый вариант финансирования проекта предполагает 580 миллиардов рублей из ФНБ. По итогам мероприятия были даны поручения о доработке экономических аспектов. Первый вице-премьер Андрей Белоусов на старте строительства ВСМ 14 марта говорил, что вопросы, в том числе источники финансирования, проработаны. Детали он не называл."Сейчас рассматривается вариант финмодели со средствами ФНБ", - ответил Иванов в пятницу в кулуарах итоговой коллегии Минтранса РФ на вопрос, заложены ли средства ФНБ в актуальной финмодели ВСМ Москва-Петербург."300 (миллиардов рублей – ред.)", - уточнил замглавы Минтранса на вопрос, о какой сумме идет речь с учетом того, что раньше речь шла о 580 миллиардах рублей из ФНБ.Иванов при этом утвердительно ответил на вопрос, рассматривается ли вариант без этих средств. "Да", - ответил он также на уточняющий вопрос, идет ли речь о привлечении в проект от 0 до 300 миллиардов рублей из ФНБ.Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. Пилотным проектом стала ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Протяженность дороги составит 679 километров. Время в пути между конечными точками - 2 часа 15 минут. Дорога будет полностью запущена в 2028 году.
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россия, всм, новости
РОССИЯ, ВСМ, Новости
16:03 29.03.2024 (обновлено: 16:07 29.03.2024)
 
Минтранс оценил актуальную финмодель ВСМ Москва-Петербург

Минтранс: актуальная финмодель ВСМ Москва-Петербург предполагает до 300 млрд рублей из ФНБ

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтроительство скоростной автодороги Москва - Санкт-Петербург
Строительство скоростной автодороги Москва - Санкт-Петербург - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Актуальная финансовая модель строительства первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва-Санкт-Петербург предполагает привлечение до 300 миллиардов рублей средств из ФНБ, сообщил журналистам замминистра транспорта РФ Валентин Иванов.
Министр транспорта РФ Виталий Савельев в феврале на совещании у президента РФ Владимира Путина по ВСМ сообщал, что базовый вариант финансирования проекта предполагает 580 миллиардов рублей из ФНБ. По итогам мероприятия были даны поручения о доработке экономических аспектов. Первый вице-премьер Андрей Белоусов на старте строительства ВСМ 14 марта говорил, что вопросы, в том числе источники финансирования, проработаны. Детали он не называл.
"Сейчас рассматривается вариант финмодели со средствами ФНБ", - ответил Иванов в пятницу в кулуарах итоговой коллегии Минтранса РФ на вопрос, заложены ли средства ФНБ в актуальной финмодели ВСМ Москва-Петербург.
"300 (миллиардов рублей – ред.)", - уточнил замглавы Минтранса на вопрос, о какой сумме идет речь с учетом того, что раньше речь шла о 580 миллиардах рублей из ФНБ.
Иванов при этом утвердительно ответил на вопрос, рассматривается ли вариант без этих средств. "Да", - ответил он также на уточняющий вопрос, идет ли речь о привлечении в проект от 0 до 300 миллиардов рублей из ФНБ.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. Пилотным проектом стала ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Протяженность дороги составит 679 километров. Время в пути между конечными точками - 2 часа 15 минут. Дорога будет полностью запущена в 2028 году.
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