https://1prime.ru/20240329/transport-846861304.html

Минтранс оценил актуальную финмодель ВСМ Москва-Петербург

Минтранс оценил актуальную финмодель ВСМ Москва-Петербург - 29.03.2024, ПРАЙМ

Минтранс оценил актуальную финмодель ВСМ Москва-Петербург

Актуальная финансовая модель строительства первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва-Санкт-Петербург предполагает привлечение до... | 29.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-29T16:03+0300

2024-03-29T16:03+0300

2024-03-29T16:07+0300

россия

всм

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1d/846861491_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9bcbfeaa505dbc41f970dfe0c3135b8e.jpg

МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Актуальная финансовая модель строительства первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва-Санкт-Петербург предполагает привлечение до 300 миллиардов рублей средств из ФНБ, сообщил журналистам замминистра транспорта РФ Валентин Иванов.Министр транспорта РФ Виталий Савельев в феврале на совещании у президента РФ Владимира Путина по ВСМ сообщал, что базовый вариант финансирования проекта предполагает 580 миллиардов рублей из ФНБ. По итогам мероприятия были даны поручения о доработке экономических аспектов. Первый вице-премьер Андрей Белоусов на старте строительства ВСМ 14 марта говорил, что вопросы, в том числе источники финансирования, проработаны. Детали он не называл."Сейчас рассматривается вариант финмодели со средствами ФНБ", - ответил Иванов в пятницу в кулуарах итоговой коллегии Минтранса РФ на вопрос, заложены ли средства ФНБ в актуальной финмодели ВСМ Москва-Петербург."300 (миллиардов рублей – ред.)", - уточнил замглавы Минтранса на вопрос, о какой сумме идет речь с учетом того, что раньше речь шла о 580 миллиардах рублей из ФНБ.Иванов при этом утвердительно ответил на вопрос, рассматривается ли вариант без этих средств. "Да", - ответил он также на уточняющий вопрос, идет ли речь о привлечении в проект от 0 до 300 миллиардов рублей из ФНБ.Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. Пилотным проектом стала ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Протяженность дороги составит 679 километров. Время в пути между конечными точками - 2 часа 15 минут. Дорога будет полностью запущена в 2028 году.

https://1prime.ru/20240327/vsm-846792060.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, всм, новости