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Юрист напомнил о порядке выплат кредиторам недружественных стран

Юрист напомнил о порядке выплат кредиторам недружественных стран - 29.03.2024, ПРАЙМ

Юрист напомнил о порядке выплат кредиторам недружественных стран

Банк России указал российским компаниям и финорганизациям на обязательность согласовывать с регулятором и Минфином выплаты кредиторам из недружественных стран,... | 29.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-29T13:59+0300

2024-03-29T13:59+0300

2024-03-29T14:03+0300

банк россии

россия

недружественные страны

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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Банк России указал российским компаниям и финорганизациям на обязательность согласовывать с регулятором и Минфином выплаты кредиторам из недружественных стран, сообщил РИА Новости председатель совета директоров юридической компании Better Chance Кирилл Миллер. ЦБ РФ в конце апреля выпустил официальное разъяснение порядка применения положений президентского указа № 95, выпущенного в марте 2022 года, касающегося временного порядка исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами. Миллер пояснил, что этот документ обязал российских должников исполнять заемные обязательства перед недружественными иностранными кредиторами путем зачисления платежей на счет типа "С", открытый на имя кредитора. Чтобы платить напрямую, должник должен получать разрешение Минфина либо ЦБ. Но при этом было не ясно, может ли должник прекратить обязательство без зачисления средств на счет типа "С" иным способом, например, зачетом, предоставлением отступного или новацией, указал юрист. "Разъяснение ЦБ эту неопределенность устраняет, указывая на то, что прекращение обязательства, осуществляемое иным способом, также нужно согласовывать, поскольку оно также сопряжено с обязанностью резидента осуществить встречное предоставление иностранному кредитору", - отметил Миллер. "Ранее ЦБ уже высказывал аналогичную позицию в частном письме на вопрос Ассоциации банков России, в котором обращал внимание на недопустимость обхода правил, предусмотренных указом № 95", - добавил эксперт.

https://1prime.ru/20240322/846578955.html

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россия, недружественные страны