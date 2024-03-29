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Юрист напомнил о порядке выплат кредиторам недружественных стран - 29.03.2024, ПРАЙМ
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Юрист напомнил о порядке выплат кредиторам недружественных стран
Юрист напомнил о порядке выплат кредиторам недружественных стран - 29.03.2024, ПРАЙМ
Юрист напомнил о порядке выплат кредиторам недружественных стран
Банк России указал российским компаниям и финорганизациям на обязательность согласовывать с регулятором и Минфином выплаты кредиторам из недружественных стран,... | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T13:59+0300
2024-03-29T14:03+0300
банк россии
россия
недружественные страны
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Банк России указал российским компаниям и финорганизациям на обязательность согласовывать с регулятором и Минфином выплаты кредиторам из недружественных стран, сообщил РИА Новости председатель совета директоров юридической компании Better Chance Кирилл Миллер. ЦБ РФ в конце апреля выпустил официальное разъяснение порядка применения положений президентского указа № 95, выпущенного в марте 2022 года, касающегося временного порядка исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами. Миллер пояснил, что этот документ обязал российских должников исполнять заемные обязательства перед недружественными иностранными кредиторами путем зачисления платежей на счет типа "С", открытый на имя кредитора. Чтобы платить напрямую, должник должен получать разрешение Минфина либо ЦБ. Но при этом было не ясно, может ли должник прекратить обязательство без зачисления средств на счет типа "С" иным способом, например, зачетом, предоставлением отступного или новацией, указал юрист. "Разъяснение ЦБ эту неопределенность устраняет, указывая на то, что прекращение обязательства, осуществляемое иным способом, также нужно согласовывать, поскольку оно также сопряжено с обязанностью резидента осуществить встречное предоставление иностранному кредитору", - отметил Миллер. "Ранее ЦБ уже высказывал аналогичную позицию в частном письме на вопрос Ассоциации банков России, в котором обращал внимание на недопустимость обхода правил, предусмотренных указом № 95", - добавил эксперт.
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россия, недружественные страны
Банк России, РОССИЯ, недружественные страны
13:59 29.03.2024 (обновлено: 14:03 29.03.2024)
 
Юрист напомнил о порядке выплат кредиторам недружественных стран

Юрист Миллер: ЦБ разъяснил порядок выплат кредиторам недружественных стран

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЦБ сделал заявление на введение санкций
ЦБ сделал заявление на введение санкций - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Банк России указал российским компаниям и финорганизациям на обязательность согласовывать с регулятором и Минфином выплаты кредиторам из недружественных стран, сообщил РИА Новости председатель совета директоров юридической компании Better Chance Кирилл Миллер.
ЦБ РФ в конце апреля выпустил официальное разъяснение порядка применения положений президентского указа № 95, выпущенного в марте 2022 года, касающегося временного порядка исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами.
Миллер пояснил, что этот документ обязал российских должников исполнять заемные обязательства перед недружественными иностранными кредиторами путем зачисления платежей на счет типа "С", открытый на имя кредитора. Чтобы платить напрямую, должник должен получать разрешение Минфина либо ЦБ. Но при этом было не ясно, может ли должник прекратить обязательство без зачисления средств на счет типа "С" иным способом, например, зачетом, предоставлением отступного или новацией, указал юрист.
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"Разъяснение ЦБ эту неопределенность устраняет, указывая на то, что прекращение обязательства, осуществляемое иным способом, также нужно согласовывать, поскольку оно также сопряжено с обязанностью резидента осуществить встречное предоставление иностранному кредитору", - отметил Миллер.
"Ранее ЦБ уже высказывал аналогичную позицию в частном письме на вопрос Ассоциации банков России, в котором обращал внимание на недопустимость обхода правил, предусмотренных указом № 95", - добавил эксперт.
 
Банк РоссииРОССИЯнедружественные страны
 
 
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