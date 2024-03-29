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ЦБ продлил ограничения на переводы нерезидентов из недружественных стран

ЦБ продлил ограничения на переводы нерезидентов из недружественных стран - 29.03.2024, ПРАЙМ

ЦБ продлил ограничения на переводы нерезидентов из недружественных стран

Банк России продлил с 1 апреля на полгода ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных... | 29.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-29T14:53+0300

2024-03-29T14:53+0300

2024-03-29T15:03+0300

банк россии

счета

перевод денег

недружественные страны

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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Банк России продлил с 1 апреля на полгода ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих, сообщил регулятор."Продлены ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих. Такие операции Банк России с 1 апреля 2024 года приостанавливает еще на шесть месяцев", - сказано в сообщении.Ограничения касаются переводов со счетов, как физических, так и юридических лиц, открытых у российских брокеров и доверительных управляющих. Они были введены с 1 апреля 2022 года. "Решение принято для поддержания финансовой стабильности", - пояснил ЦБ.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

счета, перевод денег, недружественные страны