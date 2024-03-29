https://1prime.ru/20240329/tsb-846855116.html
ЦБ продлил ограничения на переводы нерезидентов из недружественных стран
ЦБ продлил ограничения на переводы нерезидентов из недружественных стран - 29.03.2024, ПРАЙМ
ЦБ продлил ограничения на переводы нерезидентов из недружественных стран
Банк России продлил с 1 апреля на полгода ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных... | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T14:53+0300
2024-03-29T14:53+0300
2024-03-29T15:03+0300
банк россии
счета
перевод денег
недружественные страны
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/42/841464278_0:96:3299:1952_1920x0_80_0_0_732fc4b85a2b79d5aa178f1e6870c861.jpg
МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Банк России продлил с 1 апреля на полгода ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих, сообщил регулятор."Продлены ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих. Такие операции Банк России с 1 апреля 2024 года приостанавливает еще на шесть месяцев", - сказано в сообщении.Ограничения касаются переводов со счетов, как физических, так и юридических лиц, открытых у российских брокеров и доверительных управляющих. Они были введены с 1 апреля 2022 года. "Решение принято для поддержания финансовой стабильности", - пояснил ЦБ.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/42/841464278_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_1ec96f2c4ee47389dcfa74f2c20e12ad.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
счета, перевод денег, недружественные страны
Банк России, счета, перевод денег, недружественные страны
ЦБ продлил ограничения на переводы нерезидентов из недружественных стран
ЦБ продлил ограничения на переводы за рубеж средств недружественных нерезидентов
МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Банк России продлил с 1 апреля на полгода ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих, сообщил регулятор.
"Продлены ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих. Такие операции Банк России с 1 апреля 2024 года приостанавливает еще на шесть месяцев", - сказано в сообщении.
Ограничения касаются переводов со счетов, как физических, так и юридических лиц, открытых у российских брокеров и доверительных управляющих. Они были введены с 1 апреля 2022 года. "Решение принято для поддержания финансовой стабильности", - пояснил ЦБ.