Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Количество служащих Банка России выросло впервые за 13 лет - 29.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20240329/tsb-846864645.html
Количество служащих Банка России выросло впервые за 13 лет
Количество служащих Банка России выросло впервые за 13 лет - 29.03.2024, ПРАЙМ
Количество служащих Банка России выросло впервые за 13 лет
Банк России в прошлом году нарастил среднесписочную численность служащих впервые с 2010 года - на 1,5%, до 45 230 человек, следует из анализа РИА Новости отчета | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T16:26+0300
2024-03-29T16:26+0300
банк россии
кадры
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/16/841001649_0:123:3015:1818_1920x0_80_0_0_fe38170ed90c7ad954a959d53cfc3c91.jpg
МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Банк России в прошлом году нарастил среднесписочную численность служащих впервые с 2010 года - на 1,5%, до 45 230 человек, следует из анализа РИА Новости отчета регулятора. "Среднесписочная численность служащих Банка России за 2023 год увеличилась на 662 человека (1,5%) и составила 45 230 единиц", - говорится в отчете. Последний раз среднее количество сотрудников ЦБ росло в 2010 году - на 131 человека. С того времени среднесписочная численность служащих Банка России сократилась на 25 тысяч человек - до 44,6 тысячи по итогам 2022 года. Среднемесячный доход на одного служащего в 2023 году составил 223,3 тысячи рублей против 202,3 тысячи рублей годом ранее.
https://1prime.ru/20240214/843063958.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/16/841001649_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c1bf358e531edaa557f4465038f0229d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
кадры, россия
Банк России, Кадры, РОССИЯ
16:26 29.03.2024
 
Количество служащих Банка России выросло впервые за 13 лет

Банк России впервые с 2010 года нарастил численность служащих, до 45 230 человек

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкП/к председателя Банка России Э. Набиуллиной
П/к председателя Банка России Э. Набиуллиной - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Банк России в прошлом году нарастил среднесписочную численность служащих впервые с 2010 года - на 1,5%, до 45 230 человек, следует из анализа РИА Новости отчета регулятора.
"Среднесписочная численность служащих Банка России за 2023 год увеличилась на 662 человека (1,5%) и составила 45 230 единиц", - говорится в отчете.
Последний раз среднее количество сотрудников ЦБ росло в 2010 году - на 131 человека. С того времени среднесписочная численность служащих Банка России сократилась на 25 тысяч человек - до 44,6 тысячи по итогам 2022 года.
Среднемесячный доход на одного служащего в 2023 году составил 223,3 тысячи рублей против 202,3 тысячи рублей годом ранее.
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2024
В России начнут готовить кадры по противодействию мошенникам
14 февраля, 11:03
 
Банк РоссииКадрыРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала