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Количество служащих Банка России выросло впервые за 13 лет

Количество служащих Банка России выросло впервые за 13 лет - 29.03.2024, ПРАЙМ

Количество служащих Банка России выросло впервые за 13 лет

Банк России в прошлом году нарастил среднесписочную численность служащих впервые с 2010 года - на 1,5%, до 45 230 человек, следует из анализа РИА Новости отчета | 29.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-29T16:26+0300

2024-03-29T16:26+0300

2024-03-29T16:26+0300

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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Банк России в прошлом году нарастил среднесписочную численность служащих впервые с 2010 года - на 1,5%, до 45 230 человек, следует из анализа РИА Новости отчета регулятора. "Среднесписочная численность служащих Банка России за 2023 год увеличилась на 662 человека (1,5%) и составила 45 230 единиц", - говорится в отчете. Последний раз среднее количество сотрудников ЦБ росло в 2010 году - на 131 человека. С того времени среднесписочная численность служащих Банка России сократилась на 25 тысяч человек - до 44,6 тысячи по итогам 2022 года. Среднемесячный доход на одного служащего в 2023 году составил 223,3 тысячи рублей против 202,3 тысячи рублей годом ранее.

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кадры, россия