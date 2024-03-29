Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Турция начала бурение скважины в Черном море в поисках газа - 29.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240329/turcija-846853043.html
Турция начала бурение скважины в Черном море в поисках газа
Турция начала бурение скважины в Черном море в поисках газа - 29.03.2024, ПРАЙМ
Турция начала бурение скважины в Черном море в поисках газа
Турция начала бурение скважины Гёктепе-1 в Черном море, чтобы определить наличие месторождений газа, сообщил министр энергетики и природных ресурсов Алпарслан... | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T14:20+0300
2024-03-29T14:20+0300
энергетика
добыча газа
турция
https://cdnn.1prime.ru/img/83581/72/835817267_0:14:1930:1100_1920x0_80_0_0_5c1b3eacf8689246ea52f913a4eeb079.jpg
АНКАРА, 29 мар - ПРАЙМ. Турция начала бурение скважины Гёктепе-1 в Черном море, чтобы определить наличие месторождений газа, сообщил министр энергетики и природных ресурсов Алпарслан Байрактар. Турция в текущем году проведет разведку в трех местах в Черном море, чтобы определить наличие месторождений газа, заявил ранее Байрактар. "Буровое судно "Фатих", которое покорило сердца нашей нации историческими открытиями, начало бурение скважины Гёктепе-1 для новых открытий. Мы движемся к новым горизонтам", - написал министр в соцсети Х. В 2020 году в Черном море у берегов Турции обнаружили крупное месторождение газа, объемы которого оцениваются в 540 миллиардов кубометров. Тогда президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал его крупнейшим в стране. Он также сообщал, что в Черном море найдено еще одно месторождение газа объемом 58 миллиардов кубометров, а общие запасы черноморского газа достигли 710 миллиардов кубометров и стоят на международных рынках 1 триллион долларов. Байрактар ранее заявил, что Турция планирует довести суточную добычу черноморского газа до 40 миллионов кубометров к 2026 году с текущих 2,2 миллиона, что позволит покрыть потребность 15 миллионов населения.
https://1prime.ru/20240325/turtsiya-846671055.html
турция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83581/72/835817267_206:0:1782:1182_1920x0_80_0_0_9db96b468e59d98e4556e4d3a53ecf13.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
добыча газа, турция
Энергетика, добыча газа, ТУРЦИЯ
14:20 29.03.2024
 
Турция начала бурение скважины в Черном море в поисках газа

Минэнерго Турции: страна начала бурение скважины Гектепе-1 в Черном море в поисках газа

© РИА Новости . Артур Лебедев | Перейти в медиабанкЧерное море
Черное море - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости . Артур Лебедев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
АНКАРА, 29 мар - ПРАЙМ. Турция начала бурение скважины Гёктепе-1 в Черном море, чтобы определить наличие месторождений газа, сообщил министр энергетики и природных ресурсов Алпарслан Байрактар.
Турция в текущем году проведет разведку в трех местах в Черном море, чтобы определить наличие месторождений газа, заявил ранее Байрактар.
"Буровое судно "Фатих", которое покорило сердца нашей нации историческими открытиями, начало бурение скважины Гёктепе-1 для новых открытий. Мы движемся к новым горизонтам", - написал министр в соцсети Х.
В 2020 году в Черном море у берегов Турции обнаружили крупное месторождение газа, объемы которого оцениваются в 540 миллиардов кубометров. Тогда президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал его крупнейшим в стране. Он также сообщал, что в Черном море найдено еще одно месторождение газа объемом 58 миллиардов кубометров, а общие запасы черноморского газа достигли 710 миллиардов кубометров и стоят на международных рынках 1 триллион долларов.
Байрактар ранее заявил, что Турция планирует довести суточную добычу черноморского газа до 40 миллионов кубометров к 2026 году с текущих 2,2 миллиона, что позволит покрыть потребность 15 миллионов населения.
Вид на Стамбул, Турция
Лидер левой партии призвал Турцию не умирать за грязные интересы США
25 марта, 09:33
 
Энергетикадобыча газаТУРЦИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала