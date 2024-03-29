https://1prime.ru/20240329/turcija-846853043.html

Турция начала бурение скважины в Черном море в поисках газа

Турция начала бурение скважины в Черном море в поисках газа - 29.03.2024, ПРАЙМ

Турция начала бурение скважины в Черном море в поисках газа

Турция начала бурение скважины Гёктепе-1 в Черном море, чтобы определить наличие месторождений газа, сообщил министр энергетики и природных ресурсов Алпарслан... | 29.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-29T14:20+0300

2024-03-29T14:20+0300

2024-03-29T14:20+0300

энергетика

добыча газа

турция

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АНКАРА, 29 мар - ПРАЙМ. Турция начала бурение скважины Гёктепе-1 в Черном море, чтобы определить наличие месторождений газа, сообщил министр энергетики и природных ресурсов Алпарслан Байрактар. Турция в текущем году проведет разведку в трех местах в Черном море, чтобы определить наличие месторождений газа, заявил ранее Байрактар. "Буровое судно "Фатих", которое покорило сердца нашей нации историческими открытиями, начало бурение скважины Гёктепе-1 для новых открытий. Мы движемся к новым горизонтам", - написал министр в соцсети Х. В 2020 году в Черном море у берегов Турции обнаружили крупное месторождение газа, объемы которого оцениваются в 540 миллиардов кубометров. Тогда президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал его крупнейшим в стране. Он также сообщал, что в Черном море найдено еще одно месторождение газа объемом 58 миллиардов кубометров, а общие запасы черноморского газа достигли 710 миллиардов кубометров и стоят на международных рынках 1 триллион долларов. Байрактар ранее заявил, что Турция планирует довести суточную добычу черноморского газа до 40 миллионов кубометров к 2026 году с текущих 2,2 миллиона, что позволит покрыть потребность 15 миллионов населения.

https://1prime.ru/20240325/turtsiya-846671055.html

турция

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добыча газа, турция