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Россиянам рассказали, на каком море дешевле отдыхать
Россиянам рассказали, на каком море дешевле отдыхать - 29.03.2024, ПРАЙМ
Россиянам рассказали, на каком море дешевле отдыхать
Турпутевки на Азовское море в этом году в среднем дешевле на 15-20%, чем на Черное, это связано с низким уровнем отельной базы Азовского побережья, говорится в... | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T13:30+0300
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Турпутевки на Азовское море в этом году в среднем дешевле на 15-20%, чем на Черное, это связано с низким уровнем отельной базы Азовского побережья, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Рост цен на проживание в отелях Азовского моря составил 10-15% по сравнению с 2023 годом. Однако такие туры по-прежнему в среднем на 15% дешевле, чем туры на Черное море", – сообщили в АТОР со ссылкой на туроператора "Дельфин". Похожие данные привели ассоциации и в туроператоре "Алеан". "Если сравнивать проживание в гостевых домах и небольших отелях, то цены в Анапе в среднем на 15-20% выше, чем на Азовском побережье", - рассказали там. "Низкие цены объяснимы прежде всего уровнем отельной базы Азовского побережья. Ее основа – небольшие гостевые дома, базы отдыха и кемпинги эконом-сегмента, которые по большей части предлагают только проживание без питания. Отелей с питанием немного, а объекты с высоким уровнем сервиса развитой инфраструктурой – единичны", - уточнили в АТОР. По данным туроператоров, отдыхают на Азовском море в основном семьи с детьми, в среднем от семи до 11 ночей. "Почти все добираются до места отдыха своим ходом, а у туроператоров бронируют только отели... Отели на Азовском море привлекают и транзитный турпоток. Некоторые туристы, путешествующие на автомобиле в Анапу или Крым, останавливаются в Темрюкском районе на пути к черноморским курортам", - подчеркнули в ассоциации.
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РОССИЯ, Азовское море, Новости
Россиянам рассказали, на каком море дешевле отдыхать
АТОР: отдых на Азовском море на 15-20 процентов дешевле, чем на Черном
МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Турпутевки на Азовское море в этом году в среднем дешевле на 15-20%, чем на Черное, это связано с низким уровнем отельной базы Азовского побережья, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Рост цен на проживание в отелях Азовского моря составил 10-15% по сравнению с 2023 годом. Однако такие туры по-прежнему в среднем на 15% дешевле, чем туры на Черное море", – сообщили в АТОР со ссылкой на туроператора "Дельфин".
Похожие данные привели ассоциации и в туроператоре "Алеан". "Если сравнивать проживание в гостевых домах и небольших отелях, то цены в Анапе в среднем на 15-20% выше, чем на Азовском побережье", - рассказали там.
"Низкие цены объяснимы прежде всего уровнем отельной базы Азовского побережья. Ее основа – небольшие гостевые дома, базы отдыха и кемпинги эконом-сегмента, которые по большей части предлагают только проживание без питания. Отелей с питанием немного, а объекты с высоким уровнем сервиса развитой инфраструктурой – единичны", - уточнили в АТОР.
По данным туроператоров, отдыхают на Азовском море в основном семьи с детьми, в среднем от семи до 11 ночей. "Почти все добираются до места отдыха своим ходом, а у туроператоров бронируют только отели... Отели на Азовском море привлекают и транзитный турпоток. Некоторые туристы, путешествующие на автомобиле в Анапу или Крым, останавливаются в Темрюкском районе на пути к черноморским курортам", - подчеркнули в ассоциации.
В АТОР прокомментировали проблемы с проведением платежей в Турции