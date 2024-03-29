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РСТ заявили об интересе инвесторов к проекту "Пять морей"

РСТ заявили об интересе инвесторов к проекту "Пять морей" - 29.03.2024, ПРАЙМ

РСТ заявили об интересе инвесторов к проекту "Пять морей"

Шестнадцать инвесторов уже заинтересованы в работе в рамках проекта "Пять морей и озеро Байкал", сообщил РИА Новости вице-президент Российского союза... | 29.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-29T19:30+0300

2024-03-29T19:30+0300

2024-03-29T19:30+0300

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российские курорты

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МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Шестнадцать инвесторов уже заинтересованы в работе в рамках проекта "Пять морей и озеро Байкал", сообщил РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Алексей Мусакин, который присутствовал на совещании по вопросу создания федеральных круглогодичных курортов. "Вчера на совещании с президентом РФ по вопросу создания федеральных круглогодичных курортов присутствовали 16 инвесторов по теме "5 морей". Это те инвесторы, которые уже заинтересованы в работе на этом проекте. Например, в своем выступлении глава Бурятии Алексей Цыденов сказал, что у него уже есть пул заинтересованных инвесторов и накануне вчерашней встречи появился инвестор, сделавший заявку на 20 миллиардов рублей", — сказал Мусакин. Он отметил, что российские предприниматели, вкладывающиеся в гостиничный бизнес, заинтересованы "инвестировать и в те точки притяжения, которые гарантированно будут привлекать туристский поток". "Когда ты самостоятельно строишь отдельный отель, то ты и сам отвечаешь за создание ценности для туристов. Когда объект строится в системе, где будет создан целый кластер развлечений, разнообразных туристских магнитов, то, разумеется, это существенно повышает привлекательность инвестиций и снижает срок окупаемости", — пояснил эксперт. При этом он подчеркнул, что для инвесторов также важно, чтобы своевременно были соблюдены все важные и необходимые условия для реализации проекта "Пять морей и озеро Байкал" — от мер господдержки до создания инфраструктуры. "Приведу пример, важно избежать ситуации, когда инвестор построил средство размещения, а дорога к нему не подводится еще в течение года. Здесь важна совместная ежедневная работа представителей власти и бизнеса для обеспечения гарантий - важно не просто зафиксировать желание инвестора, а чтобы оно реализовалось в готовый проект, о чем, кстати говоря, и сказал Владимир Путин вчера, подводя итоги встречи", - заключил Мусакин. Накануне президент РФ Владимир Путин провел совещание по вопросу создания федеральных круглогодичных курортов. Согласно материалам, которые представил министр экономического развития Максим Решетников, до 2035 года в России появится 10 современных курортов на побережье пяти морей и озера Байкал. Новые туристические кластеры появятся на территории Санкт-Петербурга, Калининградской области, Республики Крым, Краснодарского края, Республики Дагестан, Бурятии, Иркутской области, Приморского края и Запорожской области. Как сообщил в ходе совещания вице-премьер Дмитрий Чернышенко, инвесторы вложат в рамках проекта 1,5 триллиона рублей, государство — еще 300 миллиардов. Ожидается, что выручка десяти новых курортов при выходе на полную мощность будет более 800 миллиардов рублей. А окупаемость вложений бизнеса составит меньше 10 лет.

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россия, инвестиции, курорт, российские курорты