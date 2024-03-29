https://1prime.ru/20240329/turpomosch-846872936.html

Правительство установило размер взноса в фонд "Турпомощи" на 2024 год

Правительство установило размер взноса в фонд "Турпомощи" на 2024 год - 29.03.2024, ПРАЙМ

Правительство установило размер взноса в фонд "Турпомощи" на 2024 год

Взнос в резервный фонд ассоциации "Турпомощи" для туроператоров в сфере выездного туризма на 2024 год составит 1 рубль, говорится в распоряжении правительства... | 29.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-29T18:04+0300

2024-03-29T18:04+0300

2024-03-29T18:34+0300

экономика

россия

турпомощь

https://cdnn.1prime.ru/img/84229/55/842295599_0:256:3187:2048_1920x0_80_0_0_ff015032d3123ffbc804dfb61ad53a93.jpg

МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Взнос в резервный фонд ассоциации "Турпомощи" для туроператоров в сфере выездного туризма на 2024 год составит 1 рубль, говорится в распоряжении правительства РФ. "В соответствии с частью пятой статьи 114 Федерального закона "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" установить, что размер взноса в резервный фонд объединения туроператоров в сфере выездного туризма на 2024 год составляет 1 рубль, за исключением взносов для туроператоров или юридических лиц, ранее не осуществлявших туроператорскую деятельность в сфере выездного туризма, при вступлении в члены объединения туроператоров в сфере выездного туризма", — говорится в документе. Резервный фонд ассоциации "Турпомощь", средства которого идут исключительно на оказание помощи туристам в кризисных ситуациях, формируется из взносов туроператоров, работающих в сфере выездного туризма. Размеры взносов для компаний зависят от показателей количества туристов и общей цены туристского продукта. Например, в предыдущем году они варьировались от 50 тысяч до 500 тысяч рублей. Деньги перечисляются не позднее 15 апреля текущего года. глава "Турпомощи" Александр Осауленко заявил, что мера по сокращению размера взносов в резервный фонд ассоциации "Турпомощь" до 1 рубля в 2024 году позволит туроператорам выездного туризма "освободить" порядка 50 миллионов рублей, которые компании направят на развитие отрасли.По его мнению, высвобожденные средства пойдут в развитие отрасли и в инфраструктурные проекты. "Российский турист в этот летний сезон уже ощутит определенные результаты от этих действий: новые турпродукты, лояльную для потребительского кошелька цену", — добавил глава ассоциации.Уточняется, что в 2020-2023 годах из-за угрозы распространения коронавируса, а затем и внешнего санкционного давления правительство фактически освободило туроператоров от таких взносов, установив их в размере 1 рубля. Теперь эта мера распространится и на 2024 год. Решение направлено на поддержку представителей туристической отрасли в условиях ограничений, вызванных недружественными действиями иностранных государств. Оно не повлияет на обеспечение прав туристов. В фонде достаточно средств, зарезервированных на эти цели.

https://1prime.ru/20240213/843055691.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, турпомощь