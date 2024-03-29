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Турецкий экспорт в РФ вырос в феврале после резкого падения в январе - 29.03.2024, ПРАЙМ
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Турецкий экспорт в РФ вырос в феврале после резкого падения в январе
Турецкий экспорт в РФ вырос в феврале после резкого падения в январе - 29.03.2024, ПРАЙМ
Турецкий экспорт в РФ вырос в феврале после резкого падения в январе
Объем турецкого экспорта в Россию вырос в феврале почти на 10% после резкого падения в январе, следует из опубликованных Советом экспортеров Турции (TİM)... | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T19:10+0300
2024-03-29T19:10+0300
экономика
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СТАМБУЛ, 29 мар – ПРАЙМ. Объем турецкого экспорта в Россию вырос в феврале почти на 10% после резкого падения в январе, следует из опубликованных Советом экспортеров Турции (TİM) данных. Согласно статистике, полученной РИА Новости от Совета, объем поставленной Турции РФ продукции в феврале превышает 603 миллиона долларов. Относительно февраля 2023 года показатель снизился на 21,8% — тогда объем экспорта составлял более 792 миллионов долларов. В частности, в феврале увеличились на 136% поставки оливок и оливкового масла в РФ, следует из данных Совета. В январе показатель снизился на 30,3% по сравнению с декабрем 2023 года, когда Турция поставила в РФ товаров более чем на 791 миллион долларов. Что касается других основных партнеров Турции по внешней торговле, то экспорт в США за месяц вырос на 10%, а за год более чем на 23%, экспорт в ФРГ снизился почти на 2% за месяц, а в КНР — почти на 11%. Значительный рост турецкого экспорта зафиксирован в Демократической республике Конго — в пять раз, в Ливане — в два раза за месяц до 152 миллионов долларов, и в Ливии — (рост на 36%). Созданный в 1993 году указом кабмина страны Совет экспортеров Турции определяет экспортную политику страны и объединяет более 103 тысяч экспортеров в 27 секторах экономики.
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россия, турция, торговля
Экономика, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, торговля
19:10 29.03.2024
 
Турецкий экспорт в РФ вырос в феврале после резкого падения в январе

Турецкий экспорт в РФ вырос на 10% в феврале после резкого падения в январе

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкРоссия и Турция
Россия и Турция
© Пресс-служба МИД РФ
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СТАМБУЛ, 29 мар – ПРАЙМ. Объем турецкого экспорта в Россию вырос в феврале почти на 10% после резкого падения в январе, следует из опубликованных Советом экспортеров Турции (TİM) данных.
Согласно статистике, полученной РИА Новости от Совета, объем поставленной Турции РФ продукции в феврале превышает 603 миллиона долларов. Относительно февраля 2023 года показатель снизился на 21,8% — тогда объем экспорта составлял более 792 миллионов долларов.
В частности, в феврале увеличились на 136% поставки оливок и оливкового масла в РФ, следует из данных Совета. В январе показатель снизился на 30,3% по сравнению с декабрем 2023 года, когда Турция поставила в РФ товаров более чем на 791 миллион долларов.
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Что касается других основных партнеров Турции по внешней торговле, то экспорт в США за месяц вырос на 10%, а за год более чем на 23%, экспорт в ФРГ снизился почти на 2% за месяц, а в КНР — почти на 11%.
Значительный рост турецкого экспорта зафиксирован в Демократической республике Конго — в пять раз, в Ливане — в два раза за месяц до 152 миллионов долларов, и в Ливии — (рост на 36%).
Созданный в 1993 году указом кабмина страны Совет экспортеров Турции определяет экспортную политику страны и объединяет более 103 тысяч экспортеров в 27 секторах экономики.
 
ЭкономикаРОССИЯТУРЦИЯторговля
 
 
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