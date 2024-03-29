https://1prime.ru/20240329/udobreniya-846848529.html

Запад впал в очередную зависимость. Русских ему не победить

Запад впал в очередную зависимость. Русских ему не победить - 29.03.2024, ПРАЙМ

Запад впал в очередную зависимость. Русских ему не победить

Санкции запада не справились с Россией, Европа не может обойтись без некоторых товаров, например, удобрений. Об этом пишет польское издание Myśl Polska. | 29.03.2024, ПРАЙМ

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2024-03-29T12:52+0300

2024-03-29T12:53+0300

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удобрения

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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Санкции запада не справились с Россией, Европа не может обойтись без некоторых товаров, например, удобрений. Об этом пишет польское издание Myśl Polska. Как отмечает издание, удобрения являются будущей пищей, поэтому они жизненно необходимы Западу. А Россия - мировой лидер по их экспорту. MP напоминает, что первая попытка ударить по российским удобрениям провалилась. Так, Запад боялся вести бизнес с российскими экспортерами из-за персональных ограничений ЕС, что привело к росту стоимости морских перевозок на десять процентов, "аресту" российской агропродукции в европейских портах.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Цены, которые спекулятивно раздувались уже в течение полугода, взлетели теперь до потолка. Во всем мире поднялся стон: экономическая война с удобрениями грозила бедным странам голодом. Организация Объединенных Наций потребовала, чтобы российское и украинское зерно и удобрения могли свободно поступать на мировой рынок", - говорится в материалах.В итоге в 2022 году немецкий канцлер Олаф Шольц пообещал, что Брюссель не станет создавать препятствия для торговли российскими удобрениями."Россия является мировым лидером по экспорту удобрений, занимая 1/6 мирового рынка калийных и 1/10 азотных удобрений. Даже торговая война с Западом не смогла сместить Россию с этой позиции", - заключает издание.Полный текст читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240328/udobreniya-846819474.html

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польша, ес, запад, россия, удобрения