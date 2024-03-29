https://1prime.ru/20240329/ukraina-846874262.html

На Украине увидели мрачные последствия для экономики после вступления в ЕС

На Украине увидели мрачные последствия для экономики после вступления в ЕС - 29.03.2024, ПРАЙМ

На Украине увидели мрачные последствия для экономики после вступления в ЕС

Если Украина вступит в Евросоюз, то национальный капитал сбежит в Европу из-за давления правоохранительных органов, заявил на мероприятии NV "Европейский путь... | 29.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-29T18:35+0300

2024-03-29T18:35+0300

2024-03-29T18:35+0300

украина

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg

МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Если Украина вступит в Евросоюз, то национальный капитал сбежит в Европу из-за давления правоохранительных органов, заявил на мероприятии NV "Европейский путь Украины. Диалоги о будущем" бизнесмен, совладелец компаний Biopharma и Tribo Константин Ефименко.По его мнению, вряд ли страны ЕС "боятся" Украины и вряд ли ждут ее. "Они вообще о нас не думают, а думают о себе", — отметил предприниматель.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОн пояснил, что ЕС даст Украине четыре основные свободы: перемещения рабочей силы, вместе с тем, рабочая сила, как только Украина вступит в ЕС, начнет выезжать, а на Украину приезжать не будет, подчеркнул Ефименко.В качестве препятствий для ведения дел он упомянул специальные органы, призванные обуздать коррупцию — Государственное бюро расследований (ГБР) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП)."Деньги, которым здесь не спокойно, за которыми ходят здесь какие-то ГБР, САП и всякая там шняга, рванут туда, потому что здесь их все хотят забрать, а там за них платят 5,2% годовых в долларах", — сказал бизнесмен.Что касается товаров, то, по его словам, украинской продукции будет тяжело конкурировать с европейскими, поскольку "их стандарты выше наших раз в 50".Ефименко ранее занимал пост министра транспорта и связи Украины, был первым заместителем министра инфраструктуры страны. В прошлом году суд в Волгоградской области удовлетворил иск Генпрокуратуры и передал Росимуществу холдинг предприятий, расположенных в разных регионах России и выпускающих продукцию для государственных оборонных заводов. До этого он находился под контролем Константина Ефименко и его сестры Елизаветы Андреевой. Согласно данным прокуратуры, владельцы холдинга выступали против проведения СВО на Украине, а также спонсировали ВСУ.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://1prime.ru/20240329/tranzit-846872369.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, ес