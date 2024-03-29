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На Украине увидели мрачные последствия для экономики после вступления в ЕС - 29.03.2024, ПРАЙМ
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На Украине увидели мрачные последствия для экономики после вступления в ЕС
На Украине увидели мрачные последствия для экономики после вступления в ЕС - 29.03.2024, ПРАЙМ
На Украине увидели мрачные последствия для экономики после вступления в ЕС
Если Украина вступит в Евросоюз, то национальный капитал сбежит в Европу из-за давления правоохранительных органов, заявил на мероприятии NV "Европейский путь... | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T18:35+0300
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МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Если Украина вступит в Евросоюз, то национальный капитал сбежит в Европу из-за давления правоохранительных органов, заявил на мероприятии NV "Европейский путь Украины. Диалоги о будущем" бизнесмен, совладелец компаний Biopharma и Tribo Константин Ефименко.По его мнению, вряд ли страны ЕС "боятся" Украины и вряд ли ждут ее. "Они вообще о нас не думают, а думают о себе", — отметил предприниматель.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОн пояснил, что ЕС даст Украине четыре основные свободы: перемещения рабочей силы, вместе с тем, рабочая сила, как только Украина вступит в ЕС, начнет выезжать, а на Украину приезжать не будет, подчеркнул Ефименко.В качестве препятствий для ведения дел он упомянул специальные органы, призванные обуздать коррупцию — Государственное бюро расследований (ГБР) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП)."Деньги, которым здесь не спокойно, за которыми ходят здесь какие-то ГБР, САП и всякая там шняга, рванут туда, потому что здесь их все хотят забрать, а там за них платят 5,2% годовых в долларах", — сказал бизнесмен.Что касается товаров, то, по его словам, украинской продукции будет тяжело конкурировать с европейскими, поскольку "их стандарты выше наших раз в 50".Ефименко ранее занимал пост министра транспорта и связи Украины, был первым заместителем министра инфраструктуры страны. В прошлом году суд в Волгоградской области удовлетворил иск Генпрокуратуры и передал Росимуществу холдинг предприятий, расположенных в разных регионах России и выпускающих продукцию для государственных оборонных заводов. До этого он находился под контролем Константина Ефименко и его сестры Елизаветы Андреевой. Согласно данным прокуратуры, владельцы холдинга выступали против проведения СВО на Украине, а также спонсировали ВСУ.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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украина, ес
УКРАИНА, ЕС
18:35 29.03.2024
 
На Украине увидели мрачные последствия для экономики после вступления в ЕС

Украинский бизнесмен Ефименко: капитал сбежит в Евросоюз, если страна туда вступит

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Если Украина вступит в Евросоюз, то национальный капитал сбежит в Европу из-за давления правоохранительных органов, заявил на мероприятии NV "Европейский путь Украины. Диалоги о будущем" бизнесмен, совладелец компаний Biopharma и Tribo Константин Ефименко.
По его мнению, вряд ли страны ЕС "боятся" Украины и вряд ли ждут ее. "Они вообще о нас не думают, а думают о себе", — отметил предприниматель.
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Он пояснил, что ЕС даст Украине четыре основные свободы: перемещения рабочей силы, вместе с тем, рабочая сила, как только Украина вступит в ЕС, начнет выезжать, а на Украину приезжать не будет, подчеркнул Ефименко.
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В качестве препятствий для ведения дел он упомянул специальные органы, призванные обуздать коррупцию — Государственное бюро расследований (ГБР) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП).
"Деньги, которым здесь не спокойно, за которыми ходят здесь какие-то ГБР, САП и всякая там шняга, рванут туда, потому что здесь их все хотят забрать, а там за них платят 5,2% годовых в долларах", — сказал бизнесмен.
Что касается товаров, то, по его словам, украинской продукции будет тяжело конкурировать с европейскими, поскольку "их стандарты выше наших раз в 50".
Ефименко ранее занимал пост министра транспорта и связи Украины, был первым заместителем министра инфраструктуры страны. В прошлом году суд в Волгоградской области удовлетворил иск Генпрокуратуры и передал Росимуществу холдинг предприятий, расположенных в разных регионах России и выпускающих продукцию для государственных оборонных заводов. До этого он находился под контролем Константина Ефименко и его сестры Елизаветы Андреевой. Согласно данным прокуратуры, владельцы холдинга выступали против проведения СВО на Украине, а также спонсировали ВСУ.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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