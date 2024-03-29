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Украина и США подписали соглашении об отсрочке выплат по госдолгу

Украина и США подписали соглашении об отсрочке выплат по госдолгу - 29.03.2024, ПРАЙМ

Украина и США подписали соглашении об отсрочке выплат по госдолгу

Министерство финансов Украины и посол США в Киеве подписали соглашение об отсрочке выплат по госдолгу, сообщили в украинском ведомстве. | 29.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-29T10:30+0300

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МОСКВА, 29 мар – ПРАЙМ. Министерство финансов Украины и посол США в Киеве подписали соглашение об отсрочке выплат по госдолгу, сообщили в украинском ведомстве. "Во время встречи министра финансов Украины Сергея Марченко и чрезвычайного и полномочного посла США на Украине Бриджит Бринк было подписано двустороннее соглашение об отсрочке выплат по государственному долгу", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минфина. По информации ведомства, соглашение позволит уменьшить долговую нагрузку на бюджет Украины и направить средства "на нужды социальной и гуманитарной сфер". "Заключение указанного соглашения было предусмотрено меморандумом о взаимопонимании относительно приостановления выплат по государственному долгу с группой официальных кредиторов Украины из стран G7 и Парижского клуба", - добавили в минфине. Глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев 27 марта сообщил, что государственный долг Украины в гривнах за два года вырос вдвое, в долларах - на 54%, или более чем на 50 миллиардов. В марте председатель бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа сообщала, что Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. Ожидается, что дефицит будет еще больше увеличиваться из-за ожидаемой волны мобилизации, так как миллиарды потребуются на зарплату, обучение и оборудование призывников. Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.

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