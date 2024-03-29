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Фундаментальная ошибка. В США неожиданно высказались о России

Фундаментальная ошибка. В США неожиданно высказались о России - 29.03.2024, ПРАЙМ

Фундаментальная ошибка. В США неожиданно высказались о России

Соединенные Штаты и страны Запада совершили фатальную ошибку, попытавшись с помощью Украины сломить Россию. Такое мнение выразил специалист по международным... | 29.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-29T16:33+0300

2024-03-29T16:33+0300

2024-03-29T16:33+0300

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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Соединенные Штаты и страны Запада совершили фатальную ошибку, попытавшись с помощью Украины сломить Россию. Такое мнение выразил специалист по международным отношениям, старший научный сотрудник Центра трансатлантических отношений Джонса Хопкинса, профессор Майкл Бреннер в интервью Asia Times."Это была фундаментальная геостратегическая ошибка, имевшая разрушительные последствия: циничное принесение в жертву полумиллиона украинцев, использованных в качестве пушечного мяса, и фактически уничтожение страны во имя ослабления Москвы", — отметил Бреннер.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо словам эксперта, Вашингтон втянул своих союзников в кампанию против России, чтобы достичь мировой гегемонии. Тем не менее, американская сторона только показала свою неспособность иметь решающий голос в глобальных вопросах экономики и безопасности. Более того, объединение России и Китая теперь является реальным вызовом для Запада, отметил эксперт.Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер также назвал решение США развязать конфликт на Украине катастрофической ошибкой и отметил, что российская армия с момента начала спецоперации на Украине стала еще мощнее.Министр обороны России Сергей Шойгу ранее сообщал, что с начала года Украина потеряла более 71 тысячи человек и 11 тысяч единиц техники. Потери украинской армии почти в три раза выше, чем в прошлом году. Шойгу также отметил, что российская армия продолжает вытеснять противника с занятых позиций и не дает ему закрепиться на новых рубежах.

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