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ОСК рассмотрит возможность строительства судостроительного комплекса в ДФО
ОСК рассмотрит возможность строительства судостроительного комплекса в ДФО - 29.03.2024, ПРАЙМ
ОСК рассмотрит возможность строительства судостроительного комплекса в ДФО
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) изучает возможность строительства нового судостроительного комплекса, рассматривает две территории, где он может... | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T09:10+0300
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) изучает возможность строительства нового судостроительного комплекса, рассматривает две территории, где он может располагаться: Дальний Восток и Северо-Запад, сообщил журналистам статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. "Построить новую верфь сегодня может только ОСК. Они рассматривают две точки: первая - Дальний Восток, как поручил президент РФ, а другая точка - в Северо-Западном регионе", - рассказал Евтухов, отвечая на вопрос о новой верфи для строительства гражданских судов. "Будущая верфь будет отличаться от крупного и суперсовременного судостроительного комплекса "Звезда", так как у новой верфи будет принципиально иной концепт. Рассматривается создание вертикально интегрированной судостроительной компании с подразделениями, которые занимаются не только строительством судов и металлообработкой, но и машиностроением, приборостроением, чтобы как можно больше компетенций собрать на одной площадке и минимизировать зависимость от внешних поставщиков", - пояснил замминистра. В ноябре прошлого года глава ВТБ Андрей Костин сообщал о возможном строительстве двух верфей: на Дальнем Востоке и в Ленобласти. В середине марта президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости определиться с местами строительства новых верфей, отметив, что в приоритете - Дальний Восток. Объединенная судостроительная корпорация – крупнейшая судостроительная компания России. Создана в соответствии с указом президента РФ в 2007 году со 100% акций в федеральной собственности. В октябре 2023 года президент РФ Владимир Путин утвердил передачу банку ВТБ 100% акций ОСК в доверительное управление на пять лет и поручил правительству за полгода обеспечить заключение договора.
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оск, россия, верфи, новости
ОСК, РОССИЯ, верфи, Новости
ОСК рассмотрит возможность строительства судостроительного комплекса в ДФО
Минпромторг: ОСК рассматривает строительство верфи на Дальнем Востоке или Северо-Западе
МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) изучает возможность строительства нового судостроительного комплекса, рассматривает две территории, где он может располагаться: Дальний Восток и Северо-Запад, сообщил журналистам статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.
"Построить новую верфь сегодня может только ОСК. Они рассматривают две точки: первая - Дальний Восток, как поручил президент РФ, а другая точка - в Северо-Западном регионе", - рассказал Евтухов, отвечая на вопрос о новой верфи для строительства гражданских судов.
"Будущая верфь будет отличаться от крупного и суперсовременного судостроительного комплекса "Звезда", так как у новой верфи будет принципиально иной концепт. Рассматривается создание вертикально интегрированной судостроительной компании с подразделениями, которые занимаются не только строительством судов и металлообработкой, но и машиностроением, приборостроением, чтобы как можно больше компетенций собрать на одной площадке и минимизировать зависимость от внешних поставщиков", - пояснил замминистра.
ОСК подала иск к финской верфи, которой владела до 2019 года
В ноябре прошлого года глава ВТБ Андрей Костин сообщал о возможном строительстве двух верфей: на Дальнем Востоке и в Ленобласти. В середине марта президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости определиться с местами строительства новых верфей, отметив, что в приоритете - Дальний Восток.
Объединенная судостроительная корпорация – крупнейшая судостроительная компания России. Создана в соответствии с указом президента РФ в 2007 году со 100% акций в федеральной собственности. В октябре 2023 года президент РФ Владимир Путин утвердил передачу банку ВТБ 100% акций ОСК в доверительное управление на пять лет и поручил правительству за полгода обеспечить заключение договора.