Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ОСК рассмотрит возможность строительства судостроительного комплекса в ДФО - 29.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240329/verf-846836698.html
ОСК рассмотрит возможность строительства судостроительного комплекса в ДФО
ОСК рассмотрит возможность строительства судостроительного комплекса в ДФО - 29.03.2024, ПРАЙМ
ОСК рассмотрит возможность строительства судостроительного комплекса в ДФО
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) изучает возможность строительства нового судостроительного комплекса, рассматривает две территории, где он может... | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T09:10+0300
2024-03-29T09:11+0300
оск
россия
верфи
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/77668/65/776686510_0:77:1501:921_1920x0_80_0_0_5ab4e48b622a89848d4748e8dbd31aa9.jpg
МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) изучает возможность строительства нового судостроительного комплекса, рассматривает две территории, где он может располагаться: Дальний Восток и Северо-Запад, сообщил журналистам статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. "Построить новую верфь сегодня может только ОСК. Они рассматривают две точки: первая - Дальний Восток, как поручил президент РФ, а другая точка - в Северо-Западном регионе", - рассказал Евтухов, отвечая на вопрос о новой верфи для строительства гражданских судов. "Будущая верфь будет отличаться от крупного и суперсовременного судостроительного комплекса "Звезда", так как у новой верфи будет принципиально иной концепт. Рассматривается создание вертикально интегрированной судостроительной компании с подразделениями, которые занимаются не только строительством судов и металлообработкой, но и машиностроением, приборостроением, чтобы как можно больше компетенций собрать на одной площадке и минимизировать зависимость от внешних поставщиков", - пояснил замминистра. В ноябре прошлого года глава ВТБ Андрей Костин сообщал о возможном строительстве двух верфей: на Дальнем Востоке и в Ленобласти. В середине марта президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости определиться с местами строительства новых верфей, отметив, что в приоритете - Дальний Восток. Объединенная судостроительная корпорация – крупнейшая судостроительная компания России. Создана в соответствии с указом президента РФ в 2007 году со 100% акций в федеральной собственности. В октябре 2023 года президент РФ Владимир Путин утвердил передачу банку ВТБ 100% акций ОСК в доверительное управление на пять лет и поручил правительству за полгода обеспечить заключение договора.
https://1prime.ru/20240218/843103685.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77668/65/776686510_84:0:1415:998_1920x0_80_0_0_2f3e6f98c3bd01b36d164b01212e6f00.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
оск, россия, верфи, новости
ОСК, РОССИЯ, верфи, Новости
09:10 29.03.2024 (обновлено: 09:11 29.03.2024)
 
ОСК рассмотрит возможность строительства судостроительного комплекса в ДФО

Минпромторг: ОСК рассматривает строительство верфи на Дальнем Востоке или Северо-Западе

© fotolia.com / Hellen SergeyevaПорт
Порт - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2024
© fotolia.com / Hellen Sergeyeva
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) изучает возможность строительства нового судостроительного комплекса, рассматривает две территории, где он может располагаться: Дальний Восток и Северо-Запад, сообщил журналистам статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.
"Построить новую верфь сегодня может только ОСК. Они рассматривают две точки: первая - Дальний Восток, как поручил президент РФ, а другая точка - в Северо-Западном регионе", - рассказал Евтухов, отвечая на вопрос о новой верфи для строительства гражданских судов.
"Будущая верфь будет отличаться от крупного и суперсовременного судостроительного комплекса "Звезда", так как у новой верфи будет принципиально иной концепт. Рассматривается создание вертикально интегрированной судостроительной компании с подразделениями, которые занимаются не только строительством судов и металлообработкой, но и машиностроением, приборостроением, чтобы как можно больше компетенций собрать на одной площадке и минимизировать зависимость от внешних поставщиков", - пояснил замминистра.
Города мира. Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 18.02.2024
ОСК подала иск к финской верфи, которой владела до 2019 года
18 февраля, 22:40
В ноябре прошлого года глава ВТБ Андрей Костин сообщал о возможном строительстве двух верфей: на Дальнем Востоке и в Ленобласти. В середине марта президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости определиться с местами строительства новых верфей, отметив, что в приоритете - Дальний Восток.
Объединенная судостроительная корпорация – крупнейшая судостроительная компания России. Создана в соответствии с указом президента РФ в 2007 году со 100% акций в федеральной собственности. В октябре 2023 года президент РФ Владимир Путин утвердил передачу банку ВТБ 100% акций ОСК в доверительное управление на пять лет и поручил правительству за полгода обеспечить заключение договора.
 
ОСКРОССИЯверфиНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала