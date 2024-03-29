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Теракт в "Крокусе" спланировала и оплатила Украина, заявили в Нидерландах
Теракт в "Крокусе" спланировала и оплатила Украина, заявили в Нидерландах - 29.03.2024, ПРАЙМ
Теракт в "Крокусе" спланировала и оплатила Украина, заявили в Нидерландах
Террористический акт в "Крокус сити холле" спланировал и оплатил Киев, заявил депутат Европарламента от нидерландской правой партии "Форум за демократию" (FvD)... | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T17:13+0300
2024-03-29T17:13+0300
2024-03-29T17:13+0300
происшествия
крокус сити холл
нидерланды
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ГААГА, 29 мар - ПРАЙМ. Террористический акт в "Крокус сити холле" спланировал и оплатил Киев, заявил депутат Европарламента от нидерландской правой партии "Форум за демократию" (FvD) Марсел де Грааф. "Более 130 человек погибли в Москве в результате теракта, спланированного и оплаченного Украиной...Потому что мы должны продолжать их (русских — ред.) ненавидеть, потому что нашим детям скоро придется погибнуть на поле боя, чтобы защитить финансовые интересы западной элиты", — написал он в соцсети Х. Двадцать второго марта в красногорском концертном зале "Крокус сити холл" произошел теракт. Четверо мужчин ворвались в зал, расстреливали людей и бросали дымовые шашки, затем скрылись с места трагедии. Позднее президенту России Владимиру Путину доложили, что всех исполнителей теракта удалось задержать.МЧС России со ссылкой на данные Минздрава РФ сообщило, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Глава ведомства Михаил Мурашко 29 марта сообщил, что еще один человек скончался в больнице. Таким образом, теракт унес жизни 144 человек.Список погибших опубликован на сайте ведомства, и информация корректируется по данным судебно-медицинской экспертизы.
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крокус сити холл, нидерланды
Происшествия, Крокус сити холл, НИДЕРЛАНДЫ
Теракт в "Крокусе" спланировала и оплатила Украина, заявили в Нидерландах
Нидерландский политик де Грааф: теракт в "Крокусе" спланирован и оплачен Украиной
ГААГА, 29 мар - ПРАЙМ. Террористический акт в "Крокус сити холле" спланировал и оплатил Киев, заявил депутат Европарламента от нидерландской правой партии "Форум за демократию" (FvD) Марсел де Грааф.
"Более 130 человек погибли в Москве в результате теракта, спланированного и оплаченного Украиной...Потому что мы должны продолжать их (русских — ред.) ненавидеть, потому что нашим детям скоро придется погибнуть на поле боя, чтобы защитить финансовые интересы западной элиты", — написал он в соцсети Х.
Двадцать второго марта в красногорском концертном зале "Крокус сити холл" произошел теракт. Четверо мужчин ворвались в зал, расстреливали людей и бросали дымовые шашки, затем скрылись с места трагедии. Позднее президенту России Владимиру Путину доложили, что всех исполнителей теракта удалось задержать.
МЧС России со ссылкой на данные Минздрава РФ сообщило, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Глава ведомства Михаил Мурашко 29 марта сообщил, что еще один человек скончался в больнице. Таким образом, теракт унес жизни 144 человек.
Список погибших опубликован на сайте ведомства, и информация корректируется по данным судебно-медицинской экспертизы.
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