https://1prime.ru/20240329/vinovnyy-846869644.html

Теракт в "Крокусе" спланировала и оплатила Украина, заявили в Нидерландах

Теракт в "Крокусе" спланировала и оплатила Украина, заявили в Нидерландах - 29.03.2024, ПРАЙМ

Теракт в "Крокусе" спланировала и оплатила Украина, заявили в Нидерландах

Террористический акт в "Крокус сити холле" спланировал и оплатил Киев, заявил депутат Европарламента от нидерландской правой партии "Форум за демократию" (FvD)... | 29.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-29T17:13+0300

2024-03-29T17:13+0300

2024-03-29T17:13+0300

происшествия

крокус сити холл

нидерланды

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/16/846607534_0:126:3152:1899_1920x0_80_0_0_a58cca68880fe271668056f670d0c78d.jpg

ГААГА, 29 мар - ПРАЙМ. Террористический акт в "Крокус сити холле" спланировал и оплатил Киев, заявил депутат Европарламента от нидерландской правой партии "Форум за демократию" (FvD) Марсел де Грааф. "Более 130 человек погибли в Москве в результате теракта, спланированного и оплаченного Украиной...Потому что мы должны продолжать их (русских — ред.) ненавидеть, потому что нашим детям скоро придется погибнуть на поле боя, чтобы защитить финансовые интересы западной элиты", — написал он в соцсети Х. Двадцать второго марта в красногорском концертном зале "Крокус сити холл" произошел теракт. Четверо мужчин ворвались в зал, расстреливали людей и бросали дымовые шашки, затем скрылись с места трагедии. Позднее президенту России Владимиру Путину доложили, что всех исполнителей теракта удалось задержать.МЧС России со ссылкой на данные Минздрава РФ сообщило, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Глава ведомства Михаил Мурашко 29 марта сообщил, что еще один человек скончался в больнице. Таким образом, теракт унес жизни 144 человек.Список погибших опубликован на сайте ведомства, и информация корректируется по данным судебно-медицинской экспертизы.

https://1prime.ru/20240329/crocus-846860615.html

нидерланды

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

крокус сити холл, нидерланды