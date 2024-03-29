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Объем незаконного вывода средств из России достиг рекордного минимума - 29.03.2024, ПРАЙМ
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Объем незаконного вывода средств из России достиг рекордного минимума
Объем незаконного вывода средств из России достиг рекордного минимума - 29.03.2024, ПРАЙМ
Объем незаконного вывода средств из России достиг рекордного минимума
Незаконный вывод средств за рубеж через банковский сектор России в 2023 году снизился по сравнению с 2022 годом на 15%, до 31 миллиарда рублей, сообщил Банк... | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T15:59+0300
2024-03-29T15:59+0300
банк россии
вывод средств
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Незаконный вывод средств за рубеж через банковский сектор России в 2023 году снизился по сравнению с 2022 годом на 15%, до 31 миллиарда рублей, сообщил Банк России. Как убедилось РИА Новости, проанализировав данные ЦБ, этот показатель является минимальным за всю историю ведения этой статистики, с 2015 года. "Незаконный вывод средств за рубеж снизился по сравнению с 2022 годом на 15%, до 31 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Также ЦБ сообщил, что сократились и объемы незаконного обналичивания во всех секторах экономики - на 11%, до 82,5 миллиарда рублей. Так, незаконное обналичивание в банковском секторе в 2023 году по сравнению с 2022 годом снизилось на 6% и составили 59,5 миллиардов рублей, вне банков (через "продажу" наличных денег торговыми и туристическими компаниями, платежными агентами) сократилось на 21%. "Использование банками информации платформы "Знай своего клиента" и принимаемые ими меры позволили втрое уменьшить объемы обналичивания по платежным картам юридических лиц", - отметили в ЦБ. В целом в прошлом году объемы подозрительных операций сократились на 12%.
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вывод средств
Банк России, вывод средств
15:59 29.03.2024
 
Объем незаконного вывода средств из России достиг рекордного минимума

ЦБ: незаконный вывод средств через банки обновил минимум, составив 31 млрд руб в 2023 году

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЦБ РФ
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Незаконный вывод средств за рубеж через банковский сектор России в 2023 году снизился по сравнению с 2022 годом на 15%, до 31 миллиарда рублей, сообщил Банк России. Как убедилось РИА Новости, проанализировав данные ЦБ, этот показатель является минимальным за всю историю ведения этой статистики, с 2015 года.
"Незаконный вывод средств за рубеж снизился по сравнению с 2022 годом на 15%, до 31 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Также ЦБ сообщил, что сократились и объемы незаконного обналичивания во всех секторах экономики - на 11%, до 82,5 миллиарда рублей. Так, незаконное обналичивание в банковском секторе в 2023 году по сравнению с 2022 годом снизилось на 6% и составили 59,5 миллиардов рублей, вне банков (через "продажу" наличных денег торговыми и туристическими компаниями, платежными агентами) сократилось на 21%.
"Использование банками информации платформы "Знай своего клиента" и принимаемые ими меры позволили втрое уменьшить объемы обналичивания по платежным картам юридических лиц", - отметили в ЦБ.
В целом в прошлом году объемы подозрительных операций сократились на 12%.
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