https://1prime.ru/20240329/vyvod-846860992.html

Объем незаконного вывода средств из России достиг рекордного минимума

Объем незаконного вывода средств из России достиг рекордного минимума - 29.03.2024, ПРАЙМ

Объем незаконного вывода средств из России достиг рекордного минимума

Незаконный вывод средств за рубеж через банковский сектор России в 2023 году снизился по сравнению с 2022 годом на 15%, до 31 миллиарда рублей, сообщил Банк... | 29.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-29T15:59+0300

2024-03-29T15:59+0300

2024-03-29T15:59+0300

банк россии

вывод средств

https://cdnn.1prime.ru/img/84074/22/840742248_0:220:3030:1924_1920x0_80_0_0_58328be7fa7341776333ec99b10e0e26.jpg

МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Незаконный вывод средств за рубеж через банковский сектор России в 2023 году снизился по сравнению с 2022 годом на 15%, до 31 миллиарда рублей, сообщил Банк России. Как убедилось РИА Новости, проанализировав данные ЦБ, этот показатель является минимальным за всю историю ведения этой статистики, с 2015 года. "Незаконный вывод средств за рубеж снизился по сравнению с 2022 годом на 15%, до 31 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Также ЦБ сообщил, что сократились и объемы незаконного обналичивания во всех секторах экономики - на 11%, до 82,5 миллиарда рублей. Так, незаконное обналичивание в банковском секторе в 2023 году по сравнению с 2022 годом снизилось на 6% и составили 59,5 миллиардов рублей, вне банков (через "продажу" наличных денег торговыми и туристическими компаниями, платежными агентами) сократилось на 21%. "Использование банками информации платформы "Знай своего клиента" и принимаемые ими меры позволили втрое уменьшить объемы обналичивания по платежным картам юридических лиц", - отметили в ЦБ. В целом в прошлом году объемы подозрительных операций сократились на 12%.

https://1prime.ru/20240328/moshenniki-846807832.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

вывод средств