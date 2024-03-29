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Wildberries временно закроет часть ПВЗ в Белгородской области - 29.03.2024, ПРАЙМ
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Wildberries временно закроет часть ПВЗ в Белгородской области
Wildberries временно закроет часть ПВЗ в Белгородской области - 29.03.2024, ПРАЙМ
Wildberries временно закроет часть ПВЗ в Белгородской области
Маркетплейс Wildberries временно закроет часть своих пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в Белгородской области, сообщает компания. | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T19:33+0300
2024-03-29T19:33+0300
экономика
wildberries
белгородская область
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Маркетплейс Wildberries временно закроет часть своих пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в Белгородской области, сообщает компания. "Мы внимательно следим за ситуацией в Белгородской области. Для нас крайне важно, чтобы наши клиенты, менеджеры и партнеры чувствовали себя в безопасности и их жизням ничего не угрожало", - отмечает компания."Мы находимся с ними на связи и инструктируем, как вести себя в экстренных ситуациях. Исходя из этого мы приняли решение временно закрыть часть ПВЗ в регионе", - говорится в релизе. При этом заказы, которые находятся в пути на эти пункты, можно будет отправить на другие ПВЗ или отменить. В этом случае плата за обратную доставку не будет взиматься. Кроме того, бессрочно продлено хранение товаров, которые находятся на полках всех пунктов выдачи Белгорода и Белгородской области.
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wildberries, белгородская область
Экономика, Wildberries, Белгородская область
19:33 29.03.2024
 
Wildberries временно закроет часть ПВЗ в Белгородской области

Wildberries принял решение временно закрыть часть ПВЗ в Белгородской области

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска интернет-магазина "Wildberries"
Вывеска интернет-магазина Wildberries - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Маркетплейс Wildberries временно закроет часть своих пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в Белгородской области, сообщает компания.
"Мы внимательно следим за ситуацией в Белгородской области. Для нас крайне важно, чтобы наши клиенты, менеджеры и партнеры чувствовали себя в безопасности и их жизням ничего не угрожало", - отмечает компания.
"Мы находимся с ними на связи и инструктируем, как вести себя в экстренных ситуациях. Исходя из этого мы приняли решение временно закрыть часть ПВЗ в регионе", - говорится в релизе.
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При этом заказы, которые находятся в пути на эти пункты, можно будет отправить на другие ПВЗ или отменить. В этом случае плата за обратную доставку не будет взиматься.
Кроме того, бессрочно продлено хранение товаров, которые находятся на полках всех пунктов выдачи Белгорода и Белгородской области.
 
ЭкономикаWildberriesБелгородская область
 
 
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