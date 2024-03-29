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Минпромторг хочет приостановить права X5 на российскую "дочки"
Минпромторг хочет приостановить права X5 на российскую "дочки" - 29.03.2024, ПРАЙМ
Минпромторг хочет приостановить права X5 на российскую "дочки"
Минпромторг России ходатайствует о приостановке корпоративных прав X5 Retail Group N.V. в отношении российской дочерней компании, которая управляет торговыми... | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T19:01+0300
2024-03-29T19:01+0300
2024-03-29T19:28+0300
экономика
x5 retail group
минпромторг
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МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Минпромторг России ходатайствует о приостановке корпоративных прав X5 Retail Group N.V. в отношении российской дочерней компании, которая управляет торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", сообщила компания.Соответствующее заявление ведомство подало в арбитражный суд."X5 Retail Group N.V. ... сообщает, что министерство промышленности и торговли Российской Федерации уведомило компанию о заявлении в Арбитражный суд Московской области о приостановлении корпоративных прав компании в отношении ее российской дочерней компании ООО "Корпоративный центр Икс 5", - отмечается в релизеПри этом в X5 Retail Group N.V. заверили, что процесс не окажет влияния на повседневную работу предприятия."Судебные разбирательства не повлияют на повседневную деятельность компании в России, и ее предприятия продолжают работать в обычном режиме. После получения уведомления о заявлении, наблюдательный совет компании провел срочное заседание для обсуждения данного события", - подчеркивается в сообщении.В начале марта российские правительство включило ООО "Корпоративный центр ИКС 5" в перечень экономически значимых организаций - для реализации закона об исключении из структуры владения ими иностранных холдингов.Как сообщал кабинет министров, этот шаг нужен в том числе для выплаты дивидендов. В данный момент, как отмечали в правительстве, в ряде случаев настоящие российские владельцы не могут реализовать свои права из-за действия западных санкций.
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x5 retail group, минпромторг
Экономика, X5 Retail Group, Минпромторг
Минпромторг хочет приостановить права X5 на российскую "дочки"
Минпромторг намерен через суд приостановить права X5 в отношении российской "дочки"
МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Минпромторг России ходатайствует о приостановке корпоративных прав X5 Retail Group N.V. в отношении российской дочерней компании, которая управляет торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", сообщила компания.
Соответствующее заявление ведомство подало в арбитражный суд.
"X5 Retail Group N.V. ... сообщает, что министерство промышленности и торговли Российской Федерации уведомило компанию о заявлении в Арбитражный суд Московской области о приостановлении корпоративных прав компании в отношении ее российской дочерней компании ООО "Корпоративный центр Икс 5", - отмечается в релизе
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При этом в X5 Retail Group N.V. заверили, что процесс не окажет влияния на повседневную работу предприятия.
"Судебные разбирательства не повлияют на повседневную деятельность компании в России, и ее предприятия продолжают работать в обычном режиме. После получения уведомления о заявлении, наблюдательный совет компании провел срочное заседание для обсуждения данного события", - подчеркивается в сообщении.
В начале марта российские правительство включило ООО "Корпоративный центр ИКС 5" в перечень экономически значимых организаций - для реализации закона об исключении из структуры владения ими иностранных холдингов.
Как сообщал кабинет министров, этот шаг нужен в том числе для выплаты дивидендов. В данный момент, как отмечали в правительстве, в ряде случаев настоящие российские владельцы не могут реализовать свои права из-за действия западных санкций.