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Минпромторг хочет приостановить права X5 на российскую "дочки"

Минпромторг хочет приостановить права X5 на российскую "дочки" - 29.03.2024, ПРАЙМ

Минпромторг хочет приостановить права X5 на российскую "дочки"

Минпромторг России ходатайствует о приостановке корпоративных прав X5 Retail Group N.V. в отношении российской дочерней компании, которая управляет торговыми... | 29.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-29T19:01+0300

2024-03-29T19:01+0300

2024-03-29T19:28+0300

экономика

x5 retail group

минпромторг

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МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Минпромторг России ходатайствует о приостановке корпоративных прав X5 Retail Group N.V. в отношении российской дочерней компании, которая управляет торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", сообщила компания.Соответствующее заявление ведомство подало в арбитражный суд."X5 Retail Group N.V. ... сообщает, что министерство промышленности и торговли Российской Федерации уведомило компанию о заявлении в Арбитражный суд Московской области о приостановлении корпоративных прав компании в отношении ее российской дочерней компании ООО "Корпоративный центр Икс 5", - отмечается в релизеПри этом в X5 Retail Group N.V. заверили, что процесс не окажет влияния на повседневную работу предприятия."Судебные разбирательства не повлияют на повседневную деятельность компании в России, и ее предприятия продолжают работать в обычном режиме. После получения уведомления о заявлении, наблюдательный совет компании провел срочное заседание для обсуждения данного события", - подчеркивается в сообщении.В начале марта российские правительство включило ООО "Корпоративный центр ИКС 5" в перечень экономически значимых организаций - для реализации закона об исключении из структуры владения ими иностранных холдингов.Как сообщал кабинет министров, этот шаг нужен в том числе для выплаты дивидендов. В данный момент, как отмечали в правительстве, в ряде случаев настоящие российские владельцы не могут реализовать свои права из-за действия западных санкций.

https://1prime.ru/20240322/minpromtorg-846579082.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

x5 retail group, минпромторг