Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Минпромторге раскрыли риски участия X5 N.V. в российской "дочке" - 29.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240329/x5-retail-group-846878384.html
В Минпромторге раскрыли риски участия X5 N.V. в российской "дочке"
В Минпромторге раскрыли риски участия X5 N.V. в российской "дочке" - 29.03.2024, ПРАЙМ
В Минпромторге раскрыли риски участия X5 N.V. в российской "дочке"
Доля нидерландской X5 Retail Group N.V. в уставном капитале российской "дочки", превышающая 50%, создает риски причинения вреда не только российской компании,... | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T22:25+0300
2024-03-29T22:25+0300
экономика
россия
x5 retail group
доля
суд
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/img/82808/99/828089918_0:0:658:370_1920x0_80_0_0_017bafef0500b2fe82b49efe26d79a97.jpg
МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Доля нидерландской X5 Retail Group N.V. в уставном капитале российской "дочки", превышающая 50%, создает риски причинения вреда не только российской компании, но и гражданам РФ, заявил статс-секретарь — замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. "X5 Retail Group N.V. является прямым участником российской "ИКС 5" с долей владения, которая превышает 50% уставного капитала. Это обстоятельство создает риски причинения вреда российскому подразделению "ИКС 5", России и ее гражданам", — заявил Евтухов РИА Новости. По его словам, в связи с этим Минпромторг подал в суд заявление. "В случае приостановления корпоративных прав принадлежащие Х5 Retail Group N.V. доли в уставном капитале "ИКС 5" должны перейти к самой "ИКС 5". Впоследствии российские граждане и резиденты обязаны будут вступить в прямое владение долями", — заключил замминистра. Правительство РФ в начале марта включило ООО "Корпоративный центр ИКС 5" в перечень экономически значимых организаций — для реализации закона об исключении из структуры владения ими иностранных холдингов. Это нужно в том числе для выплаты дивидендов — сейчас в ряде случаев настоящие российские владельцы не могут реализовать свои права из-за западных санкций, отмечал кабмин. Ранее в пятницу ритейлер сообщил о том, что министерство подало заявление в суд о приостановке корпоративных прав X5 Retail Group N.V. в отношении российской дочерней компании, управляющей торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик". Однако там заверили, что на повседневную работу предприятий судебные разбирательства не повлияют. X5 Group — один из крупнейших российских ритейлеров. На 31 декабря под управлением компании находилось 24 472 магазина. В сеть входят магазины "Пятерочка", "Красный Яр", "Слата", "Виктория", "Дешево", супермаркеты "Перекресток", а также дискаунтеры "Чижик". Головная компания зарегистрирована в Нидерландах.
https://1prime.ru/20240329/x5-846874810.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82808/99/828089918_0:0:636:477_1920x0_80_0_0_3932a39f9ce6c6d64d9b0a295a5568a3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, x5 retail group, доля, суд, минпромторг
Экономика, РОССИЯ, X5 Retail Group, доля, суд, Минпромторг
22:25 29.03.2024
 
В Минпромторге раскрыли риски участия X5 N.V. в российской "дочке"

Евтухов: доля X5 Retail Group N.V. в "дочке" в России создаст риски для россиян

" X5 Retail Group
 X5 Retail Group
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Доля нидерландской X5 Retail Group N.V. в уставном капитале российской "дочки", превышающая 50%, создает риски причинения вреда не только российской компании, но и гражданам РФ, заявил статс-секретарь — замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.
"X5 Retail Group N.V. является прямым участником российской "ИКС 5" с долей владения, которая превышает 50% уставного капитала. Это обстоятельство создает риски причинения вреда российскому подразделению "ИКС 5", России и ее гражданам", — заявил Евтухов РИА Новости.
По его словам, в связи с этим Минпромторг подал в суд заявление.
"В случае приостановления корпоративных прав принадлежащие Х5 Retail Group N.V. доли в уставном капитале "ИКС 5" должны перейти к самой "ИКС 5". Впоследствии российские граждане и резиденты обязаны будут вступить в прямое владение долями", — заключил замминистра.
% Логотип на здании одного из магазинов Пятерочка в Москве - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2024
Минпромторг просит суд приостановить права X5 по российской "дочке"
19:01
Правительство РФ в начале марта включило ООО "Корпоративный центр ИКС 5" в перечень экономически значимых организаций — для реализации закона об исключении из структуры владения ими иностранных холдингов. Это нужно в том числе для выплаты дивидендов — сейчас в ряде случаев настоящие российские владельцы не могут реализовать свои права из-за западных санкций, отмечал кабмин.
Ранее в пятницу ритейлер сообщил о том, что министерство подало заявление в суд о приостановке корпоративных прав X5 Retail Group N.V. в отношении российской дочерней компании, управляющей торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик". Однако там заверили, что на повседневную работу предприятий судебные разбирательства не повлияют.
X5 Group — один из крупнейших российских ритейлеров. На 31 декабря под управлением компании находилось 24 472 магазина. В сеть входят магазины "Пятерочка", "Красный Яр", "Слата", "Виктория", "Дешево", супермаркеты "Перекресток", а также дискаунтеры "Чижик". Головная компания зарегистрирована в Нидерландах.
 
ЭкономикаРОССИЯX5 Retail GroupдолясудМинпромторг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала