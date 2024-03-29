https://1prime.ru/20240329/x5-retail-group-846878384.html
В Минпромторге раскрыли риски участия X5 N.V. в российской "дочке"
В Минпромторге раскрыли риски участия X5 N.V. в российской "дочке" - 29.03.2024, ПРАЙМ
В Минпромторге раскрыли риски участия X5 N.V. в российской "дочке"
Доля нидерландской X5 Retail Group N.V. в уставном капитале российской "дочки", превышающая 50%, создает риски причинения вреда не только российской компании,... | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T22:25+0300
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экономика
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МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Доля нидерландской X5 Retail Group N.V. в уставном капитале российской "дочки", превышающая 50%, создает риски причинения вреда не только российской компании, но и гражданам РФ, заявил статс-секретарь — замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. "X5 Retail Group N.V. является прямым участником российской "ИКС 5" с долей владения, которая превышает 50% уставного капитала. Это обстоятельство создает риски причинения вреда российскому подразделению "ИКС 5", России и ее гражданам", — заявил Евтухов РИА Новости. По его словам, в связи с этим Минпромторг подал в суд заявление. "В случае приостановления корпоративных прав принадлежащие Х5 Retail Group N.V. доли в уставном капитале "ИКС 5" должны перейти к самой "ИКС 5". Впоследствии российские граждане и резиденты обязаны будут вступить в прямое владение долями", — заключил замминистра. Правительство РФ в начале марта включило ООО "Корпоративный центр ИКС 5" в перечень экономически значимых организаций — для реализации закона об исключении из структуры владения ими иностранных холдингов. Это нужно в том числе для выплаты дивидендов — сейчас в ряде случаев настоящие российские владельцы не могут реализовать свои права из-за западных санкций, отмечал кабмин. Ранее в пятницу ритейлер сообщил о том, что министерство подало заявление в суд о приостановке корпоративных прав X5 Retail Group N.V. в отношении российской дочерней компании, управляющей торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик". Однако там заверили, что на повседневную работу предприятий судебные разбирательства не повлияют. X5 Group — один из крупнейших российских ритейлеров. На 31 декабря под управлением компании находилось 24 472 магазина. В сеть входят магазины "Пятерочка", "Красный Яр", "Слата", "Виктория", "Дешево", супермаркеты "Перекресток", а также дискаунтеры "Чижик". Головная компания зарегистрирована в Нидерландах.
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россия, x5 retail group, доля, суд, минпромторг
Экономика, РОССИЯ, X5 Retail Group, доля, суд, Минпромторг
В Минпромторге раскрыли риски участия X5 N.V. в российской "дочке"
Евтухов: доля X5 Retail Group N.V. в "дочке" в России создаст риски для россиян
МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Доля нидерландской X5 Retail Group N.V. в уставном капитале российской "дочки", превышающая 50%, создает риски причинения вреда не только российской компании, но и гражданам РФ, заявил статс-секретарь — замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.
"X5 Retail Group N.V. является прямым участником российской "ИКС 5" с долей владения, которая превышает 50% уставного капитала. Это обстоятельство создает риски причинения вреда российскому подразделению "ИКС 5", России и ее гражданам", — заявил Евтухов РИА Новости.
По его словам, в связи с этим Минпромторг подал в суд заявление.
"В случае приостановления корпоративных прав принадлежащие Х5 Retail Group N.V. доли в уставном капитале "ИКС 5" должны перейти к самой "ИКС 5". Впоследствии российские граждане и резиденты обязаны будут вступить в прямое владение долями", — заключил замминистра.
Минпромторг просит суд приостановить права X5 по российской "дочке"
Правительство РФ в начале марта включило ООО "Корпоративный центр ИКС 5" в перечень экономически значимых организаций — для реализации закона об исключении из структуры владения ими иностранных холдингов. Это нужно в том числе для выплаты дивидендов — сейчас в ряде случаев настоящие российские владельцы не могут реализовать свои права из-за западных санкций, отмечал кабмин.
Ранее в пятницу ритейлер сообщил о том, что министерство подало заявление в суд о приостановке корпоративных прав X5 Retail Group N.V. в отношении российской дочерней компании, управляющей торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик". Однако там заверили, что на повседневную работу предприятий судебные разбирательства не повлияют.
X5 Group — один из крупнейших российских ритейлеров. На 31 декабря под управлением компании находилось 24 472 магазина. В сеть входят магазины "Пятерочка", "Красный Яр", "Слата", "Виктория", "Дешево", супермаркеты "Перекресток", а также дискаунтеры "Чижик". Головная компания зарегистрирована в Нидерландах.