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Япония продлила на год исключение России из льготного списка

Япония продлила на год исключение России из льготного списка - 29.03.2024, ПРАЙМ

Япония продлила на год исключение России из льготного списка

Правительство Японии на заседании приняло решение продлить режим исключения России из перечня государств наибольшего благоприятствования во внешней торговле еще | 29.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-29T07:22+0300

2024-03-29T07:22+0300

2024-03-29T07:22+0300

экономика

япония

россия

международная торговля

санкции против рф

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ТОКИО, 29 мар – ПРАЙМ. Правительство Японии на заседании приняло решение продлить режим исключения России из перечня государств наибольшего благоприятствования во внешней торговле еще сроком на один год, передает Киодо. "Мы действуем в согласии с мировым сообществом, прежде всего, со странами G7", - заявил глава минфина Сюнъити Судзуки. В конце марта 2022 года Токио исключил на один год Россию из перечня стран наибольшего благоприятствования во внешней торговле. В следующем году этот режим продлили еще на год. Данный срок истекает вместе с 2023 финансовым годом (1 апреля 2023 года – 31 марта 2024 года). Режим наибольшего благоприятствования, который ранее действовал, позволял включенным в соответствующий список странам ввозить товары совсем без пошлины или с низкой ставкой пошлины. После исключения России в 2022 году японский парламент внес изменения в законодательство о таможенных пошлинах. Тарифы на морепродукты и другие товары из России были подняты до конца марта 2023 года, а затем до конца марта 2024 года. Пошлины на ввозимое из России мясо краба выросли с 4% до 6%, на морского ежа - с 7% до 10%, на лосось - с 3,5% до 5%, на некоторые виды древесины с 4,8% до 8%. Ранее Япония ввела против России несколько пакетов санкций. Также Токио объявил о заморозке активов 257 организаций и компаний, а также 13 банков, 1058 человек. В число этих людей, в частности, входит 330 человек из Крыма и новых регионов России. Также Япония запретила экспорт в отношении 523 российских организаций и компаний. В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве указывали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах неоднократно звучали мнения, что санкции против Москвы являются неэффективными. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам российского лидера, основная цель Запада заключается в том, чтобы ухудшить жизнь миллионов людей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

япония, россия, международная торговля, санкции против рф