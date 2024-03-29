https://1prime.ru/20240329/yaponiya-846834825.html
Япония продлила на год исключение России из льготного списка
Япония продлила на год исключение России из льготного списка - 29.03.2024, ПРАЙМ
Япония продлила на год исключение России из льготного списка
Правительство Японии на заседании приняло решение продлить режим исключения России из перечня государств наибольшего благоприятствования во внешней торговле еще | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T07:22+0300
2024-03-29T07:22+0300
2024-03-29T07:22+0300
экономика
япония
россия
международная торговля
санкции против рф
https://cdnn.1prime.ru/img/83979/52/839795298_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_14c62771c7a78906961f89c99aea6331.jpg
ТОКИО, 29 мар – ПРАЙМ. Правительство Японии на заседании приняло решение продлить режим исключения России из перечня государств наибольшего благоприятствования во внешней торговле еще сроком на один год, передает Киодо. "Мы действуем в согласии с мировым сообществом, прежде всего, со странами G7", - заявил глава минфина Сюнъити Судзуки. В конце марта 2022 года Токио исключил на один год Россию из перечня стран наибольшего благоприятствования во внешней торговле. В следующем году этот режим продлили еще на год. Данный срок истекает вместе с 2023 финансовым годом (1 апреля 2023 года – 31 марта 2024 года). Режим наибольшего благоприятствования, который ранее действовал, позволял включенным в соответствующий список странам ввозить товары совсем без пошлины или с низкой ставкой пошлины. После исключения России в 2022 году японский парламент внес изменения в законодательство о таможенных пошлинах. Тарифы на морепродукты и другие товары из России были подняты до конца марта 2023 года, а затем до конца марта 2024 года. Пошлины на ввозимое из России мясо краба выросли с 4% до 6%, на морского ежа - с 7% до 10%, на лосось - с 3,5% до 5%, на некоторые виды древесины с 4,8% до 8%. Ранее Япония ввела против России несколько пакетов санкций. Также Токио объявил о заморозке активов 257 организаций и компаний, а также 13 банков, 1058 человек. В число этих людей, в частности, входит 330 человек из Крыма и новых регионов России. Также Япония запретила экспорт в отношении 523 российских организаций и компаний. В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве указывали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах неоднократно звучали мнения, что санкции против Москвы являются неэффективными. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам российского лидера, основная цель Запада заключается в том, чтобы ухудшить жизнь миллионов людей.
https://1prime.ru/20240301/845755570.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83979/52/839795298_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_57cda929f645d5e910cb529dc9d9417d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
япония, россия, международная торговля, санкции против рф
Экономика, ЯПОНИЯ, РОССИЯ, международная торговля, санкции против РФ
Япония продлила на год исключение России из льготного списка
Япония продлила на год исключение России из списка стран наибольшего благоприятствования
ТОКИО, 29 мар – ПРАЙМ. Правительство Японии на заседании приняло решение продлить режим исключения России из перечня государств наибольшего благоприятствования во внешней торговле еще сроком на один год, передает Киодо.
"Мы действуем в согласии с мировым сообществом, прежде всего, со странами G7", - заявил глава минфина Сюнъити Судзуки.
В конце марта 2022 года Токио исключил на один год Россию из перечня стран наибольшего благоприятствования во внешней торговле. В следующем году этот режим продлили еще на год. Данный срок истекает вместе с 2023 финансовым годом (1 апреля 2023 года – 31 марта 2024 года).
Япония вводит новые санкции против России
Режим наибольшего благоприятствования, который ранее действовал, позволял включенным в соответствующий список странам ввозить товары совсем без пошлины или с низкой ставкой пошлины.
После исключения России в 2022 году японский парламент внес изменения в законодательство о таможенных пошлинах. Тарифы на морепродукты и другие товары из России были подняты до конца марта 2023 года, а затем до конца марта 2024 года. Пошлины на ввозимое из России мясо краба выросли с 4% до 6%, на морского ежа - с 7% до 10%, на лосось - с 3,5% до 5%, на некоторые виды древесины с 4,8% до 8%.
Ранее Япония ввела против России несколько пакетов санкций. Также Токио объявил о заморозке активов 257 организаций и компаний, а также 13 банков, 1058 человек. В число этих людей, в частности, входит 330 человек из Крыма и новых регионов России. Также Япония запретила экспорт в отношении 523 российских организаций и компаний.
В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве указывали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах неоднократно звучали мнения, что санкции против Москвы являются неэффективными. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам российского лидера, основная цель Запада заключается в том, чтобы ухудшить жизнь миллионов людей.