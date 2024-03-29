https://1prime.ru/20240329/zakharova-846835800.html

Захарова назвала позором отсутствие у глав СЕ реакции на теракт в "Крокусе"

Захарова назвала позором отсутствие у глав СЕ реакции на теракт в "Крокусе" - 29.03.2024, ПРАЙМ

Захарова назвала позором отсутствие у глав СЕ реакции на теракт в "Крокусе"

То, что руководство Совета Европы не отреагировало на произошедший в "Крокус сити холле" террористический акт, является очередной позорной страницей в истории... | 29.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-29T08:55+0300

2024-03-29T08:55+0300

2024-03-29T09:47+0300

происшествия

мария захарова

крокус сити холл

совет европы

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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. То, что руководство Совета Европы не отреагировало на произошедший в "Крокус сити холле" террористический акт, является очередной позорной страницей в истории организации. Об этом заявила агентству РИА Новости официальный представитель российского МИД Мария Захарова.Нападение на концертный зал "Крокус сити холл" произошло вечером 22 марта. В зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании после этого начался сильный пожар. По последним данным, количество жертв теракта выросло до 143. Возбуждено уголовное дело о теракте. Президент Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.По словам Захаровой, отсутствие реакции ставит под сомнение беспристрастность правового и экспертного механизма организации."Это очередная позорная страница в истории организации, тщетно пытающейся называть себя "совестью Европы" и претендовать на роль главного защитника прав человека на европейском континенте", - подчеркнула она.Как отметила представитель МИД, такая линия Страсбурга вновь подтверждает глубокую деградацию сегодняшнего Совета Европы, который погряз в политическом лицемерии и "двойных стандартах". Дипломат подчеркнула, что Москве не требуется какое-либо содействие по линии данной структуры.В то же время, по ее словам, отсутствие принципиальной реакции на варварскую атаку против мирных граждан вызывает обоснованные вопросы к способности руководства СЕ вносить вклад в решение таких проблем, как обеспечение международной стабильности, противодействие терроризму, экстремизму и другим вызовам современности, защиту прав человека. Это также ставит под сомнение беспристрастность и востребованность профильного правового и экспертного инструментария Совета Европы, добавила Захарова.При этом официальный представитель МИД России отметила, что глава Парламентской ассамблеи СЕ Теодорос Русопулос осудил теракт в Подмосковье, опубликовав пост в социальной сети Х, где выразил персональные "соболезнованиями пострадавшим и их семьям". Россия 15 марта 2022 года официально вышла из ЕС. Москва при этом заявила, что будет исполнять решения ЕСПЧ в случае, если они не противоречат российской Конституции. Ранее, до этого шага, права России в Комитете министров и Парламентской ассамблее Совета Европы были ограничены из-за ситуацией вокруг Украины. При этом Россия была одним из основных плательщиков денежных средств в бюджет СЕ.

https://1prime.ru/20240328/krokus-846825240.html

https://1prime.ru/20240327/terakt-846735655.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мария захарова, крокус сити холл, совет европы