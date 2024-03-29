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Захарова отреагировала на заявления Пугачевой и Макаревича* о теракте - 29.03.2024, ПРАЙМ
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Захарова отреагировала на заявления Пугачевой и Макаревича* о теракте
Захарова отреагировала на заявления Пугачевой и Макаревича* о теракте - 29.03.2024, ПРАЙМ
Захарова отреагировала на заявления Пугачевой и Макаревича* о теракте
Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает пошлым попрекать тех, кто публично выражает сочувствие из-за теракта в "Крокус Сити Холле". | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T23:30+0300
2024-03-29T23:46+0300
происшествия
мария захарова
россия
крокус сити холл
теракт
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МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает пошлым попрекать тех, кто публично выражает сочувствие из-за теракта в "Крокус Сити Холле". Она прокомментировала высказывания Аллы Пугачевой и Андрея Макаревича* в связи с терактом. Так, Пугачева написала, что "скорбь должна быть в душе, а не в соцсетях". А Макаревич* заявил, что "публичное вырывание собственных волос на просторах интернета" считает "пошлейшим занятием". "Страшно и дико слышать, что "скорбеть надо молча" от людей искусства. Пошлость — не публично выражать сочувствие и скорбь, а попрекать этим", — написала она в Telegram-канале. По ее словам, многие мировые шедевры были созданы музыкантами, писателями, художниками, глубоко переживавшими чужую боль. "Эти произведения стали в том числе ответом на ужас, страх, шок, боль, вызванные трагедией", — отметила она, приведя в пример "Ленинградскую" симфонию Дмитрия Шостаковича.Также она вспомнила композицию группы "Машина времени" Андрея Макаревича* "Пока горит свеча", которая "стала символом сострадания, печали и боли, исполнялась много раз как раз как в связи такими страшными трагедиями".22 марта в красногорском концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел теракт. Четверо мужчин ворвались в зал, расстреливали людей и бросали дымовые шашки, затем скрылись с места трагедии. Позднее президенту России Владимиру Путину доложили, что всех исполнителей теракта удалось задержать.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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мария захарова, россия, крокус сити холл, теракт
Происшествия, Мария Захарова, РОССИЯ, Крокус сити холл, теракт
23:30 29.03.2024 (обновлено: 23:46 29.03.2024)
 
Захарова отреагировала на заявления Пугачевой и Макаревича* о теракте

Захарова назвала пошлым попрекать тех, кто открыто выражает скорбь и сочувствие

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает пошлым попрекать тех, кто публично выражает сочувствие из-за теракта в "Крокус Сити Холле".
Она прокомментировала высказывания Аллы Пугачевой и Андрея Макаревича* в связи с терактом. Так, Пугачева написала, что "скорбь должна быть в душе, а не в соцсетях". А Макаревич* заявил, что "публичное вырывание собственных волос на просторах интернета" считает "пошлейшим занятием".
"Страшно и дико слышать, что "скорбеть надо молча" от людей искусства. Пошлость — не публично выражать сочувствие и скорбь, а попрекать этим", — написала она в Telegram-канале.
По ее словам, многие мировые шедевры были созданы музыкантами, писателями, художниками, глубоко переживавшими чужую боль.
"Эти произведения стали в том числе ответом на ужас, страх, шок, боль, вызванные трагедией", — отметила она, приведя в пример "Ленинградскую" симфонию Дмитрия Шостаковича.
Также она вспомнила композицию группы "Машина времени" Андрея Макаревича* "Пока горит свеча", которая "стала символом сострадания, печали и боли, исполнялась много раз как раз как в связи такими страшными трагедиями".
Крокус Сити Холл - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2024
СК раскрыли подробности о действиях участников теракта в "Крокусе"
Вчера, 19:02
22 марта в красногорском концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел теракт. Четверо мужчин ворвались в зал, расстреливали людей и бросали дымовые шашки, затем скрылись с места трагедии.
Позднее президенту России Владимиру Путину доложили, что всех исполнителей теракта удалось задержать.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
 
ПроисшествияМария ЗахароваРОССИЯКрокус сити холлтеракт
 
 
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