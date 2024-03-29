https://1prime.ru/20240329/zakharova-846878933.html

Захарова отреагировала на заявления Пугачевой и Макаревича* о теракте

Захарова отреагировала на заявления Пугачевой и Макаревича* о теракте - 29.03.2024, ПРАЙМ

Захарова отреагировала на заявления Пугачевой и Макаревича* о теракте

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает пошлым попрекать тех, кто публично выражает сочувствие из-за теракта в "Крокус Сити Холле". | 29.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-29T23:30+0300

2024-03-29T23:30+0300

2024-03-29T23:46+0300

происшествия

мария захарова

россия

крокус сити холл

теракт

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МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает пошлым попрекать тех, кто публично выражает сочувствие из-за теракта в "Крокус Сити Холле". Она прокомментировала высказывания Аллы Пугачевой и Андрея Макаревича* в связи с терактом. Так, Пугачева написала, что "скорбь должна быть в душе, а не в соцсетях". А Макаревич* заявил, что "публичное вырывание собственных волос на просторах интернета" считает "пошлейшим занятием". "Страшно и дико слышать, что "скорбеть надо молча" от людей искусства. Пошлость — не публично выражать сочувствие и скорбь, а попрекать этим", — написала она в Telegram-канале. По ее словам, многие мировые шедевры были созданы музыкантами, писателями, художниками, глубоко переживавшими чужую боль. "Эти произведения стали в том числе ответом на ужас, страх, шок, боль, вызванные трагедией", — отметила она, приведя в пример "Ленинградскую" симфонию Дмитрия Шостаковича.Также она вспомнила композицию группы "Машина времени" Андрея Макаревича* "Пока горит свеча", которая "стала символом сострадания, печали и боли, исполнялась много раз как раз как в связи такими страшными трагедиями".22 марта в красногорском концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел теракт. Четверо мужчин ворвались в зал, расстреливали людей и бросали дымовые шашки, затем скрылись с места трагедии. Позднее президенту России Владимиру Путину доложили, что всех исполнителей теракта удалось задержать.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://1prime.ru/20240329/krokus-846875051.html

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мария захарова, россия, крокус сити холл, теракт