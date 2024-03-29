https://1prime.ru/20240329/zapad-846877902.html

В США заявили о геостратегической ошибке Запада в отношении России

В США заявили о геостратегической ошибке Запада в отношении России - 29.03.2024, ПРАЙМ

В США заявили о геостратегической ошибке Запада в отношении России

Запад совершил геостратегическую ошибку, пытаясь использовать Украину для ослабления и изоляции России, считает профессор международных отношений университета... | 29.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-29T21:30+0300

2024-03-29T21:30+0300

2024-03-29T21:30+0300

политика

сша

россия

запад

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/84130/55/841305558_0:271:3159:2047_1920x0_80_0_0_a8b72d7206a6a4e76d93841c6511c61c.jpg

МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Запад совершил геостратегическую ошибку, пытаясь использовать Украину для ослабления и изоляции России, считает профессор международных отношений университета Питтсбурга Майкл Бреннер. "Циничное принесение в жертву полумиллиона украинцев, которых использовали в качестве пушечного мяса, и физическое разрушение страны ради ослабления и изоляции России", — заявил Бреннер в интервью изданию Asia Times. Эксперт добавил, что "поражение на Украине влечет за собой гораздо большее, чем военный крах украинских войск, который скорее всего произойдет". По его словам, Запад "с позором провалился по каждому пункту". Россия стала значительно сильнее во всех отношениях, чем была до начала спецоперации, "ее экономика более крепкая, чем любая западная экономика, она доказала свое военное превосходство и завоевала симпатии почти всего мира за пределами коллективного Запада". "Предположение о том, что Запад по-прежнему является хранителем международных дел, оказалось фантазией. Такой всеобъемлющий провал означает снижение способности Соединенных Штатов формировать международную ситуацию в области экономики и безопасности", — утверждает Бреннер. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее прокомментировал опубликованный в издании Politico сценарий изоляции России и отчуждения от нее постсоветского пространства фразой "мечтать не вредно" . Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что недоброжелатели РФ, ставившие перед собой задачи по изоляции страны, не достигли своей цели.

https://1prime.ru/20240328/sanktsii-846832427.html

сша

запад

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, россия, запад, украина