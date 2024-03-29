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В США заявили о геостратегической ошибке Запада в отношении России - 29.03.2024, ПРАЙМ
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В США заявили о геостратегической ошибке Запада в отношении России
В США заявили о геостратегической ошибке Запада в отношении России - 29.03.2024, ПРАЙМ
В США заявили о геостратегической ошибке Запада в отношении России
Запад совершил геостратегическую ошибку, пытаясь использовать Украину для ослабления и изоляции России, считает профессор международных отношений университета... | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T21:30+0300
2024-03-29T21:30+0300
политика
сша
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запад
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МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Запад совершил геостратегическую ошибку, пытаясь использовать Украину для ослабления и изоляции России, считает профессор международных отношений университета Питтсбурга Майкл Бреннер. "Циничное принесение в жертву полумиллиона украинцев, которых использовали в качестве пушечного мяса, и физическое разрушение страны ради ослабления и изоляции России", — заявил Бреннер в интервью изданию Asia Times. Эксперт добавил, что "поражение на Украине влечет за собой гораздо большее, чем военный крах украинских войск, который скорее всего произойдет". По его словам, Запад "с позором провалился по каждому пункту". Россия стала значительно сильнее во всех отношениях, чем была до начала спецоперации, "ее экономика более крепкая, чем любая западная экономика, она доказала свое военное превосходство и завоевала симпатии почти всего мира за пределами коллективного Запада". "Предположение о том, что Запад по-прежнему является хранителем международных дел, оказалось фантазией. Такой всеобъемлющий провал означает снижение способности Соединенных Штатов формировать международную ситуацию в области экономики и безопасности", — утверждает Бреннер. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее прокомментировал опубликованный в издании Politico сценарий изоляции России и отчуждения от нее постсоветского пространства фразой "мечтать не вредно" . Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что недоброжелатели РФ, ставившие перед собой задачи по изоляции страны, не достигли своей цели.
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сша, россия, запад, украина
Политика, США, РОССИЯ, ЗАПАД, УКРАИНА
21:30 29.03.2024
 
В США заявили о геостратегической ошибке Запада в отношении России

Запад, используя Украину для изоляции РФ, сделал геостратегическую ошибку

© РИА Новости . Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкКремль
Кремль - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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МОСКВА, 29 мар ПРАЙМ. Запад совершил геостратегическую ошибку, пытаясь использовать Украину для ослабления и изоляции России, считает профессор международных отношений университета Питтсбурга Майкл Бреннер.
"Циничное принесение в жертву полумиллиона украинцев, которых использовали в качестве пушечного мяса, и физическое разрушение страны ради ослабления и изоляции России", — заявил Бреннер в интервью изданию Asia Times.
Эксперт добавил, что "поражение на Украине влечет за собой гораздо большее, чем военный крах украинских войск, который скорее всего произойдет".
По его словам, Запад "с позором провалился по каждому пункту". Россия стала значительно сильнее во всех отношениях, чем была до начала спецоперации, "ее экономика более крепкая, чем любая западная экономика, она доказала свое военное превосходство и завоевала симпатии почти всего мира за пределами коллективного Запада".
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"Предположение о том, что Запад по-прежнему является хранителем международных дел, оказалось фантазией. Такой всеобъемлющий провал означает снижение способности Соединенных Штатов формировать международную ситуацию в области экономики и безопасности", — утверждает Бреннер.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее прокомментировал опубликованный в издании Politico сценарий изоляции России и отчуждения от нее постсоветского пространства фразой "мечтать не вредно" .
Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что недоброжелатели РФ, ставившие перед собой задачи по изоляции страны, не достигли своей цели.
 
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