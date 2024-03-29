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"Удар по западным экспортерам": Россия создаст зерновую биржу БРИКС
"Удар по западным экспортерам": Россия создаст зерновую биржу БРИКС - 29.03.2024, ПРАЙМ
"Удар по западным экспортерам": Россия создаст зерновую биржу БРИКС
Россия намерена создать зерновую биржу БРИКС, что может повлиять на мировой сельскохозяйственный рынок, пишет гонконгское издание South China Morning Post. | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T09:49+0300
2024-03-29T09:49+0300
2024-03-29T09:59+0300
экономика
зерно
брикс
продовольствие
россия
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МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Россия намерена создать зерновую биржу БРИКС, что может повлиять на мировой сельскохозяйственный рынок, пишет гонконгское издание South China Morning Post.Как отмечается в публикации, этот шаг усилит влияние Москвы как ключевого поставщика зерна и повысит продовольственную безопасность стран БРИКС.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramТак, в прошлом году на страны-члены объединения пришлось около 42% мирового производства, то есть почти 1,2 миллиона тонн, а также и 40% мирового потребления.Последствия создания биржи ощутит и Запад, указывает автор: зерновая биржа БРИКС может укрепить геоэкономическое влияние Москвы на союзников по организации. Ее создание может снизить неопределенность и помочь обеспечить стабильный поток зерновых"Зерновая биржа БРИКС могла бы укрепить геополитические и геостратегические контакты между странами-участницами посредством более тесных сельскохозяйственных и торговых связей с Россией, что может привести к изменениям в глобальной динамике сил", — подчеркивается в статье.На мировой арене экспортеры зерна и удобрений могут столкнуться с усилением конкуренции со стороны стран БРИКС, прогнозируется в публикации. Традиционные экспортеры в лице США, Канады и Австралии могут столкнуться как с трудностями при сохранении своей доли на рынке и ведении переговоров о выгодных торговых условиях, так и с конкуренцией со стороны более дешевого российского зерна. Для них это призыв к переоценке национальной политики и стратегии, заключает автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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зерно, брикс, продовольствие, россия
Экономика, зерно, БРИКС, продовольствие, РОССИЯ
"Удар по западным экспортерам": Россия создаст зерновую биржу БРИКС
SCMP: создание зерновой биржи БРИКС серьезно повлияет на мировой рынок
МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ.
Россия намерена создать зерновую биржу БРИКС, что может повлиять на мировой сельскохозяйственный рынок, пишет гонконгское издание South China Morning Post
.
Как отмечается в публикации, этот шаг усилит влияние Москвы как ключевого поставщика зерна и повысит продовольственную безопасность стран БРИКС.
Так, в прошлом году на страны-члены объединения пришлось около 42% мирового производства, то есть почти 1,2 миллиона тонн, а также и 40% мирового потребления.
Последствия создания биржи ощутит и Запад, указывает автор: зерновая биржа БРИКС может укрепить геоэкономическое влияние Москвы на союзников по организации. Ее создание может снизить неопределенность и помочь обеспечить стабильный поток зерновых
"Зерновая биржа БРИКС могла бы укрепить геополитические и геостратегические контакты между странами-участницами посредством более тесных сельскохозяйственных и торговых связей с Россией, что может привести к изменениям в глобальной динамике сил", — подчеркивается в статье.
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На мировой арене экспортеры зерна и удобрений могут столкнуться с усилением конкуренции со стороны стран БРИКС, прогнозируется в публикации. Традиционные экспортеры в лице США, Канады и Австралии могут столкнуться как с трудностями при сохранении своей доли на рынке и ведении переговоров о выгодных торговых условиях, так и с конкуренцией со стороны более дешевого российского зерна. Для них это призыв к переоценке национальной политики и стратегии, заключает автор.