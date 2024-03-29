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"Удар по западным экспортерам": Россия создаст зерновую биржу БРИКС - 29.03.2024, ПРАЙМ
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"Удар по западным экспортерам": Россия создаст зерновую биржу БРИКС
"Удар по западным экспортерам": Россия создаст зерновую биржу БРИКС - 29.03.2024, ПРАЙМ
"Удар по западным экспортерам": Россия создаст зерновую биржу БРИКС
Россия намерена создать зерновую биржу БРИКС, что может повлиять на мировой сельскохозяйственный рынок, пишет гонконгское издание South China Morning Post. | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T09:49+0300
2024-03-29T09:59+0300
экономика
зерно
брикс
продовольствие
россия
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МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Россия намерена создать зерновую биржу БРИКС, что может повлиять на мировой сельскохозяйственный рынок, пишет гонконгское издание South China Morning Post.Как отмечается в публикации, этот шаг усилит влияние Москвы как ключевого поставщика зерна и повысит продовольственную безопасность стран БРИКС.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramТак, в прошлом году на страны-члены объединения пришлось около 42% мирового производства, то есть почти 1,2 миллиона тонн, а также и 40% мирового потребления.Последствия создания биржи ощутит и Запад, указывает автор: зерновая биржа БРИКС может укрепить геоэкономическое влияние Москвы на союзников по организации. Ее создание может снизить неопределенность и помочь обеспечить стабильный поток зерновых"Зерновая биржа БРИКС могла бы укрепить геополитические и геостратегические контакты между странами-участницами посредством более тесных сельскохозяйственных и торговых связей с Россией, что может привести к изменениям в глобальной динамике сил", — подчеркивается в статье.На мировой арене экспортеры зерна и удобрений могут столкнуться с усилением конкуренции со стороны стран БРИКС, прогнозируется в публикации. Традиционные экспортеры в лице США, Канады и Австралии могут столкнуться как с трудностями при сохранении своей доли на рынке и ведении переговоров о выгодных торговых условиях, так и с конкуренцией со стороны более дешевого российского зерна. Для них это призыв к переоценке национальной политики и стратегии, заключает автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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зерно, брикс, продовольствие, россия
Экономика, зерно, БРИКС, продовольствие, РОССИЯ
09:49 29.03.2024 (обновлено: 09:59 29.03.2024)
 
"Удар по западным экспортерам": Россия создаст зерновую биржу БРИКС

SCMP: создание зерновой биржи БРИКС серьезно повлияет на мировой рынок

© РИА Новости . Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкКолосья пшеницы на поле
Колосья пшеницы на поле - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Россия намерена создать зерновую биржу БРИКС, что может повлиять на мировой сельскохозяйственный рынок, пишет гонконгское издание South China Morning Post.
Как отмечается в публикации, этот шаг усилит влияние Москвы как ключевого поставщика зерна и повысит продовольственную безопасность стран БРИКС.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Так, в прошлом году на страны-члены объединения пришлось около 42% мирового производства, то есть почти 1,2 миллиона тонн, а также и 40% мирового потребления.
Последствия создания биржи ощутит и Запад, указывает автор: зерновая биржа БРИКС может укрепить геоэкономическое влияние Москвы на союзников по организации. Ее создание может снизить неопределенность и помочь обеспечить стабильный поток зерновых
"Зерновая биржа БРИКС могла бы укрепить геополитические и геостратегические контакты между странами-участницами посредством более тесных сельскохозяйственных и торговых связей с Россией, что может привести к изменениям в глобальной динамике сил", — подчеркивается в статье.
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На мировой арене экспортеры зерна и удобрений могут столкнуться с усилением конкуренции со стороны стран БРИКС, прогнозируется в публикации. Традиционные экспортеры в лице США, Канады и Австралии могут столкнуться как с трудностями при сохранении своей доли на рынке и ведении переговоров о выгодных торговых условиях, так и с конкуренцией со стороны более дешевого российского зерна. Для них это призыв к переоценке национальной политики и стратегии, заключает автор.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
ЭкономиказерноБРИКСпродовольствиеРОССИЯ
 
 
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