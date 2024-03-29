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Названо условие снижения цен на жилье в российских новостройках

Названо условие снижения цен на жилье в российских новостройках - 29.03.2024, ПРАЙМ

Названо условие снижения цен на жилье в российских новостройках

Значительное превышение предложения над спросом может привести к росту числа непроданных объектов недвижимости, что создаст риск затоваривания, такое мнение... | 29.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-29T10:34+0300

2024-03-29T10:34+0300

2024-03-29T11:01+0300

жилье

ипотека

россия

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МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Значительное превышение предложения над спросом может привести к росту числа непроданных объектов недвижимости, что создаст риск затоваривания, такое мнение "Известиям" высказала аналитик ФГ "Финам" Полина Щукина.Эксперт допускает, что данный фактор может оказать давление на цены, заставляя застройщиков снижать стоимость жилья для стимулирования продаж.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо ее словам, застройщики, столкнувшиеся с низким уровнем продаж, могут испытывать финансовые трудности, так как расходы на строительство и обслуживание кредитов нужно покрывать независимо от темпов продаж.Так, у застройщиков наблюдается значительный рост себестоимости, с начала четвертого квартала 2020 года до начала 2024-го показатель применительно к метру жилья в массовом сегменте, по данным "РКС Девелопмент", вырос на 63%.Низкая маржинальность проектов может повлечь замедление или остановку ряда строительных проектов, а также отказы от новых, спрогнозировала Щукина. Кроме того, ЦБ поддерживает идею закрытия программы льготного ипотечного кредитования на новостройки летом 2024 года, что также может повлиять на падение объемов продаж застройщиками, добавила она.По данным ДОМ.РФ, объем незавершенного строительства многоквартирных домов составил к марту 169,67 миллиона квадратных метров. До этого более сильные показатели были только в январе 2020 года и декабре 2023-го. По сравнению с февралем прирост метража составил около 0,6%, а по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года — свыше 9%.При этом эксперты отмечают, что спрос на жилье становится в стране все более вялым. Так, в феврале подсчитали, что сроки продажи квартиры "на вторичке" за последние месяцы увеличились в полтора раза — с 92 до 138 дней. Из-за снизившейся доступности ипотеки покупателей стало меньше на 15–20%. При этом те, кто сейчас ищет квартиру, стали смотреть гораздо больше вариантов, надеясь найти объект с максимальным дисконтом.Средняя цена сделки готового жилья еще в январе снизилась на 1,6%. При этом, как указывают аналитики, цена предложения продолжала расти, показатель поднялся на 0,7%.По словам директора федеральной компании "Этажи" Ильдара Хусаинова, объема предложения в готовых домах сейчас явно недостаточно для нормальной ценовой конкуренции, поэтому идет процесс восстановления баланса в структуре предложения на первичном рынке. Сейчас новостройкам будет очень сложно конкурировать со вторичным рынком при условии снижения разницы в ставках по ипотеке, пояснил эксперт.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

жилье, ипотека, россия