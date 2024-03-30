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Турецкая Southwind отменила полетную программу из Калининграда в Анталью - 30.03.2024, ПРАЙМ
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Турецкая Southwind отменила полетную программу из Калининграда в Анталью
Турецкая Southwind отменила полетную программу из Калининграда в Анталью - 30.03.2024, ПРАЙМ
Турецкая Southwind отменила полетную программу из Калининграда в Анталью
Полетная программа Southwind в Анталью из Калининграда отменена в связи с запретом для авиакомпании на пролет над ЕС, говорится в сообщении Ассоциации... | 30.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-30T12:07+0300
2024-03-30T12:07+0300
экономика
авиаперевозки
southwind airlines
калининград
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МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Полетная программа Southwind в Анталью из Калининграда отменена в связи с запретом для авиакомпании на пролет над ЕС, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "В связи с запретом на пролет над ЕС для авиакомпании Southwind, отменена полетная программа в Анталью из Калининграда", - сообщил в АТОР. "По сообщению PEGAS Touristik, согласно устоявшейся практике, туристам, которые купили туры, сформированные на этих чартерах, предложат полный возврат или перелет через Москву/Санкт-Петербург. На выбор туриста", - добавили в ассоциации.
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авиаперевозки, southwind airlines, калининград
Экономика, авиаперевозки, Southwind Airlines, КАЛИНИНГРАД
12:07 30.03.2024
 
Турецкая Southwind отменила полетную программу из Калининграда в Анталью

АТОР: Southwind отменила полетную программу из Калининграда в Анталью из-за санкций

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСамолет в небе.
Самолет в небе. - ПРАЙМ, 1920, 30.03.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Полетная программа Southwind в Анталью из Калининграда отменена в связи с запретом для авиакомпании на пролет над ЕС, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"В связи с запретом на пролет над ЕС для авиакомпании Southwind, отменена полетная программа в Анталью из Калининграда", - сообщил в АТОР.
"По сообщению PEGAS Touristik, согласно устоявшейся практике, туристам, которые купили туры, сформированные на этих чартерах, предложат полный возврат или перелет через Москву/Санкт-Петербург. На выбор туриста", - добавили в ассоциации.
 
ЭкономикаавиаперевозкиSouthwind AirlinesКАЛИНИНГРАД
 
 
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