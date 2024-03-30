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Турецкая Southwind отменила полетную программу из Калининграда в Анталью

Турецкая Southwind отменила полетную программу из Калининграда в Анталью - 30.03.2024, ПРАЙМ

Турецкая Southwind отменила полетную программу из Калининграда в Анталью

Полетная программа Southwind в Анталью из Калининграда отменена в связи с запретом для авиакомпании на пролет над ЕС, говорится в сообщении Ассоциации... | 30.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-30T12:07+0300

2024-03-30T12:07+0300

2024-03-30T12:07+0300

экономика

авиаперевозки

southwind airlines

калининград

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МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Полетная программа Southwind в Анталью из Калининграда отменена в связи с запретом для авиакомпании на пролет над ЕС, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "В связи с запретом на пролет над ЕС для авиакомпании Southwind, отменена полетная программа в Анталью из Калининграда", - сообщил в АТОР. "По сообщению PEGAS Touristik, согласно устоявшейся практике, туристам, которые купили туры, сформированные на этих чартерах, предложат полный возврат или перелет через Москву/Санкт-Петербург. На выбор туриста", - добавили в ассоциации.

калининград

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авиаперевозки, southwind airlines, калининград