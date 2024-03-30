https://1prime.ru/20240330/armeniya-846888485.html

В ГД оценили, как членство в ЕС может повлиять на уровень жизни в Армении

В ГД оценили, как членство в ЕС может повлиять на уровень жизни в Армении - 30.03.2024, ПРАЙМ

В ГД оценили, как членство в ЕС может повлиять на уровень жизни в Армении

Возможное присоединение Армении к Евросоюзу лишь снизит уровень жизни в стране, ее ждет статус вечно ожидающей страны, заявил РИА Новости депутат Госдумы... | 30.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-30T17:14+0300

2024-03-30T17:14+0300

2024-03-30T17:14+0300

экономика

армения

вступление в ес

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МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Возможное присоединение Армении к Евросоюзу лишь снизит уровень жизни в стране, ее ждет статус вечно ожидающей страны, заявил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия"). Ранее в марте депутаты Европарламента приняли резолюцию, призывающую укреплять отношения ЕС с Арменией. Также они предложили Еревану подумать о подаче заявки в кандидаты в ЕС. Евродепутаты добавили, что Еврокомиссия и Совет ЕС должны "активно поддерживать стремление Армении к расширению сотрудничества с ЕС не только в области экономического партнерства, но и в области политического диалога, контактов между людьми, секторальной интеграции и сотрудничества в области безопасности". Говырин подчеркнул, что ожидание гипотетического вступления в ЕС никак не поможет укрепить социальную сферу и не окажет позитивного влияния на уровень жизни. "Там (в Армении — ред.) настолько слабая социалка и недостаток средств на всё, высокий рост цен и полное отсутствие инвестиционной привлекательности, что все эти цифры даже искусственно нарисовать никак не получится руководству Армении даже при большом желании, а такое фантастическое "членство" будет только снижать их уровень жизни", — пояснил он. Депутат отметил, что Армения не может похвастаться высоким ВВП и страна не может предложить Евросоюзу что-то уникальное, чего нет в других странах и ради чего стоило бы принять страну. По его словам, в лучшем случае ответ Еревану от ЕС "будет такой же, как и всем другим желающим: толстенные инструкции о том, что нужно переделать, изменить и отреформировать, чтобы когда-нибудь получить вожделенный статус, и там нет такого критерия "назло и вопреки". "Странно, что в Армении не догадываются, что евроинструкции эти специально составлены так, чтобы выполнить их в полном объеме было невозможно", — сказал Говырин. По его мнению, максимум, что ждет Армению — это статус вечно ожидающей страны, с которой сняты подозрения Запада в сотрудничестве с Россией. "ЕС — это та самая морковка перед носом ослика, которая привлекает слабых и глупых. Прибалтика, Румыния, Болгария - наглядные примеры усугубляющегося убожества восточной периферии ЕС. Но до сих пор жив миф об автоматическом благополучии всех новочленов ЕС. Армения могла бы снимать дивиденды со своего стратегического положения, выбрав путь нейтралитета по образцу Азербайджана. Но - нет! Превалирует мечта о халяве", — заключил парламентарий.

https://1prime.ru/20240330/mir-846868375.html

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армения, вступление в ес