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Авиакомпания Southwind приостановила полетные планы, пишет СМИ - 30.03.2024, ПРАЙМ
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Авиакомпания Southwind приостановила полетные планы, пишет СМИ
Авиакомпания Southwind приостановила полетные планы, пишет СМИ - 30.03.2024, ПРАЙМ
Авиакомпания Southwind приостановила полетные планы, пишет СМИ
Турецкая авиакомпания Southwind приостановила планы на полеты в ряд городов Германии и Греции из-за запрета со стороны ЕС, пишет турецкий портал Airporthaber. | 30.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-30T14:44+0300
2024-03-30T14:46+0300
политика
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АНКАРА, 30 мар — ПРАЙМ. Турецкая авиакомпания Southwind приостановила планы на полеты в ряд городов Германии и Греции из-за запрета со стороны ЕС, пишет турецкий портал Airporthaber. "В то время как Финляндия отказывается разрешить Southwind летать между Анталией и Хельсинки, ожидается, что другие европейские страны займут аналогичную позицию. Southwind Airlines приостановила свои планы на полеты в Берлин, Дюссельдорф, Франкфурт, Гамбург, Мюнхен и Штутгарт в Германии. Также были приостановлены рейсы, запланированные в Ираклион в Греции", — пишет издание. Сообщается, что "введение запрета на полёты Southwind по всей Европе, вероятно, серьезно повлияет на деятельность компании". "В связи с закрытием европейского воздушного пространства были также приостановлены запланированные рейсы компании в Цюрих, важный пункт назначения", — говорится в сообщении.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ четверг Брюссель объявил странам-членам ЕС, что Southwind Airlines (официальное название Cortex Aviation and Tourism Trade) запретили взлетать, летать и приземляться в Европе в соответствии санкционным регламентом. В понедельник Финское агентство транспорта и связи Traficom не разрешило турецкой Southwind Airlines выполнять рейсы в Финляндию из-за ее "связей с Россией". Ранее Southwind отменила полеты из Калининграда в Анталью из-за санкций со стороны Евросоюза, сообщила в субботу Ассоциация туроператоров России (АТОР).
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турция, авиакомпания, полеты, ес, россия
Политика, ТУРЦИЯ, Авиакомпания, полеты, ЕС, РОССИЯ
14:44 30.03.2024 (обновлено: 14:46 30.03.2024)
 
Авиакомпания Southwind приостановила полетные планы, пишет СМИ

Airporthaber: Southwind Airlines приостановила полетные планы из-за запрета ЕС

© РИА Новости . Александр Гальперин | Перейти в медиабанкТабло с информацией о рейсах
Табло с информацией о рейсах - ПРАЙМ, 1920, 30.03.2024
© РИА Новости . Александр Гальперин
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АНКАРА, 30 мар — ПРАЙМ. Турецкая авиакомпания Southwind приостановила планы на полеты в ряд городов Германии и Греции из-за запрета со стороны ЕС, пишет турецкий портал Airporthaber.
"В то время как Финляндия отказывается разрешить Southwind летать между Анталией и Хельсинки, ожидается, что другие европейские страны займут аналогичную позицию. Southwind Airlines приостановила свои планы на полеты в Берлин, Дюссельдорф, Франкфурт, Гамбург, Мюнхен и Штутгарт в Германии. Также были приостановлены рейсы, запланированные в Ираклион в Греции", — пишет издание.
Сообщается, что "введение запрета на полёты Southwind по всей Европе, вероятно, серьезно повлияет на деятельность компании".
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"В связи с закрытием европейского воздушного пространства были также приостановлены запланированные рейсы компании в Цюрих, важный пункт назначения", — говорится в сообщении.
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В четверг Брюссель объявил странам-членам ЕС, что Southwind Airlines (официальное название Cortex Aviation and Tourism Trade) запретили взлетать, летать и приземляться в Европе в соответствии санкционным регламентом.
В понедельник Финское агентство транспорта и связи Traficom не разрешило турецкой Southwind Airlines выполнять рейсы в Финляндию из-за ее "связей с Россией". Ранее Southwind отменила полеты из Калининграда в Анталью из-за санкций со стороны Евросоюза, сообщила в субботу Ассоциация туроператоров России (АТОР).
 
ПолитикаТУРЦИЯАвиакомпанияполетыЕСРОССИЯ
 
 
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