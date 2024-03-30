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Авиакомпания Southwind приостановила полетные планы, пишет СМИ
Авиакомпания Southwind приостановила полетные планы, пишет СМИ - 30.03.2024, ПРАЙМ
Авиакомпания Southwind приостановила полетные планы, пишет СМИ
Турецкая авиакомпания Southwind приостановила планы на полеты в ряд городов Германии и Греции из-за запрета со стороны ЕС, пишет турецкий портал Airporthaber. | 30.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-30T14:44+0300
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АНКАРА, 30 мар — ПРАЙМ. Турецкая авиакомпания Southwind приостановила планы на полеты в ряд городов Германии и Греции из-за запрета со стороны ЕС, пишет турецкий портал Airporthaber. "В то время как Финляндия отказывается разрешить Southwind летать между Анталией и Хельсинки, ожидается, что другие европейские страны займут аналогичную позицию. Southwind Airlines приостановила свои планы на полеты в Берлин, Дюссельдорф, Франкфурт, Гамбург, Мюнхен и Штутгарт в Германии. Также были приостановлены рейсы, запланированные в Ираклион в Греции", — пишет издание. Сообщается, что "введение запрета на полёты Southwind по всей Европе, вероятно, серьезно повлияет на деятельность компании". "В связи с закрытием европейского воздушного пространства были также приостановлены запланированные рейсы компании в Цюрих, важный пункт назначения", — говорится в сообщении.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ четверг Брюссель объявил странам-членам ЕС, что Southwind Airlines (официальное название Cortex Aviation and Tourism Trade) запретили взлетать, летать и приземляться в Европе в соответствии санкционным регламентом. В понедельник Финское агентство транспорта и связи Traficom не разрешило турецкой Southwind Airlines выполнять рейсы в Финляндию из-за ее "связей с Россией". Ранее Southwind отменила полеты из Калининграда в Анталью из-за санкций со стороны Евросоюза, сообщила в субботу Ассоциация туроператоров России (АТОР).
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Политика, ТУРЦИЯ, Авиакомпания, полеты, ЕС, РОССИЯ
Авиакомпания Southwind приостановила полетные планы, пишет СМИ
Airporthaber: Southwind Airlines приостановила полетные планы из-за запрета ЕС
АНКАРА, 30 мар — ПРАЙМ.
Турецкая авиакомпания Southwind приостановила планы на полеты в ряд городов Германии и Греции из-за запрета со стороны ЕС, пишет турецкий портал Airporthaber
.
"В то время как Финляндия отказывается разрешить Southwind летать между Анталией и Хельсинки, ожидается, что другие европейские страны займут аналогичную позицию. Southwind Airlines приостановила свои планы на полеты в Берлин, Дюссельдорф, Франкфурт, Гамбург, Мюнхен и Штутгарт в Германии. Также были приостановлены рейсы, запланированные в Ираклион в Греции", — пишет издание.
Сообщается, что "введение запрета на полёты Southwind по всей Европе, вероятно, серьезно повлияет на деятельность компании".
ЕС запретил рейсы турецкой авиакомпании за "связи с Россией"
"В связи с закрытием европейского воздушного пространства были также приостановлены запланированные рейсы компании в Цюрих, важный пункт назначения", — говорится в сообщении.
В четверг Брюссель объявил странам-членам ЕС, что Southwind Airlines (официальное название Cortex Aviation and Tourism Trade) запретили взлетать, летать и приземляться в Европе в соответствии санкционным регламентом.
В понедельник Финское агентство транспорта и связи Traficom не разрешило турецкой Southwind Airlines выполнять рейсы в Финляндию из-за ее "связей с Россией". Ранее Southwind отменила полеты из Калининграда в Анталью из-за санкций со стороны Евросоюза, сообщила в субботу Ассоциация туроператоров России (АТОР).