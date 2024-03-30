https://1prime.ru/20240330/aviareysy-846893377.html
АТОР сообщил, какая авиакомпания заменит Southwind на рейсах в Египет
АТОР сообщил, какая авиакомпания заменит Southwind на рейсах в Египет - 30.03.2024, ПРАЙМ
АТОР сообщил, какая авиакомпания заменит Southwind на рейсах в Египет
Ближайшую неделю полеты из России в Египет вместо турецкой Southwind, которой ЕС запретил выполнять полеты над Европой, будет выполнять AZUR Air, говорится в... | 30.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-30T19:44+0300
2024-03-30T19:44+0300
2024-03-30T19:44+0300
россия
египет
авиарейсы
международные авиарейсы
azur air
southwind airlines
https://cdnn.1prime.ru/img/83433/22/834332257_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e0261f2b3fb80206219161411cfe1fd5.jpg
МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Ближайшую неделю полеты из России в Египет вместо турецкой Southwind, которой ЕС запретил выполнять полеты над Европой, будет выполнять AZUR Air, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Ближайшую неделю полеты вместо Southwind также будет выполнять AZUR Air", — сообщили в АТОР со ссылкой на туроператора PEGAS Touristik. Там отметили, что пассажиры Southwind сегодня уже вылетели в Шарм-эш-Шейх рейсами AZUR Air. "Судя по данным табло Внуково, рейсы авиакомпании AZUR Air ZF 911 и ZF 913, которые отвезут в Шарм-эш-Шейх туристов PEGAS Touristik и Coral Travel, вылетели из московского аэропорта с задержкой более 3,5 часа", — рассказали в АТОР. "Информация о вылетах завтра, 31 марта, уточняется. Однако на табло аэропорта Внуково появилась новая информация: заявлены два новых рейса также AZUR Air ZF 201 (7:30 утра) и ZF 203 (15.00), которых ранее в расписании не значилось", — добавили в ассоциации. Вечером в пятницу в АТОР сообщили, что на неопределенное время отложен вылет рейса Southwind с российскими туристами из Шарм-эш-Шейха. Утром в субботу задержанный самолет с россиянами вылетел Египта в Москву и прибыл в районе 11.10 мск. На нем находились клиенты туроператоров PEGAS Touristik и Coral Travel. Ранее в субботу в ассоциации также сообщили, что PEGAS Touristik и Coral Travel в связи с проблемами у Southwind пересадят своих клиентов на рейс AZUR Air в Шарм-эш-Шейх 30 и 31 марта. Помимо этого, отменена полетная программа Southwind из Калининграда в Анталью. Минэкономразвития РФ подтвердило, что рейс с российскими туристами в Египте был задержан в пятницу из-за запрета ЕС на перелеты авиакомпании Southwind через воздушное пространство одного из государств.
https://1prime.ru/20240330/aviakompaniya-846886681.html
египет
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83433/22/834332257_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_87f8176a0c4383a8f7fd22540f9d7af2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, египет, авиарейсы, международные авиарейсы, azur air, southwind airlines
РОССИЯ, ЕГИПЕТ, авиарейсы, международные авиарейсы, Azur Air, Southwind Airlines
АТОР сообщил, какая авиакомпания заменит Southwind на рейсах в Египет
АТОР: AZUR Air в ближайшую неделю будет летать из РФ в Египет вместо Southwind
МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Ближайшую неделю полеты из России в Египет вместо турецкой Southwind, которой ЕС запретил выполнять полеты над Европой, будет выполнять AZUR Air, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Ближайшую неделю полеты вместо Southwind также будет выполнять AZUR Air", — сообщили в АТОР со ссылкой на туроператора PEGAS Touristik.
Там отметили, что пассажиры Southwind сегодня уже вылетели в Шарм-эш-Шейх рейсами AZUR Air.
"Судя по данным табло Внуково, рейсы авиакомпании AZUR Air ZF 911 и ZF 913, которые отвезут в Шарм-эш-Шейх туристов PEGAS Touristik и Coral Travel, вылетели из московского аэропорта с задержкой более 3,5 часа", — рассказали в АТОР.
"Информация о вылетах завтра, 31 марта, уточняется. Однако на табло аэропорта Внуково появилась новая информация: заявлены два новых рейса также AZUR Air ZF 201 (7:30 утра) и ZF 203 (15.00), которых ранее в расписании не значилось", — добавили в ассоциации.
Авиакомпания Southwind приостановила полетные планы в ЕС, пишет СМИ
Вечером в пятницу в АТОР сообщили, что на неопределенное время отложен вылет рейса Southwind с российскими туристами из Шарм-эш-Шейха. Утром в субботу задержанный самолет с россиянами вылетел Египта в Москву и прибыл в районе 11.10 мск. На нем находились клиенты туроператоров PEGAS Touristik и Coral Travel.
Ранее в субботу в ассоциации также сообщили, что PEGAS Touristik и Coral Travel в связи с проблемами у Southwind пересадят своих клиентов на рейс AZUR Air в Шарм-эш-Шейх 30 и 31 марта. Помимо этого, отменена полетная программа Southwind из Калининграда в Анталью.
Минэкономразвития РФ подтвердило, что рейс с российскими туристами в Египте был задержан в пятницу из-за запрета ЕС на перелеты авиакомпании Southwind через воздушное пространство одного из государств.